Prévias La Liga 2015/16: Real Sociedad

Após uma temporada decepcionante para seus torcedores, a Real Sociedad aposta em manter a base do elenco para buscar neste ano, uma melhor colocação na tabela. A equipe basca terminou a última temporada da La Liga na 12º posição, bem abaixo do esperado por sua torcida.

Temporada 14/15: Poderia ter sido melhor

Após uma animadora temporada 13/14, os torcedores da Real chegaram para a temporada 14/15 acreditando no potencial da sua equipe, apesar das saídas de Griezmann e Seferovic, principais armas ofensivas da equipe.

Apesar das saídas, a equipe permaneceu com a sua base e com o treinador Jagoba Arrasate, porém, após uma sequência de oito partidas sem vencer, a diretoria da equipe resolveu demitir Arrasate, deixando Asier Santana interinamente no comando da equipe enquanto os mesmos buscavam um novo treinador.

Asier comandou a equipe por apenas uma partida, contra o Atlético de Madrid e venceu a partida pelo placar de 2-1. Já na partida seguinte, David Moyes, ex-técnico do Manchester United e do Everton assumia a equipe em um empate sem gols com o Elche.

Moyes, aos poucos buscou acertar a equipe, principalmente o setor defensivo. E melhorou, ao invés de perder, a equipe agora só empatava ou vencia, o que possibilitou uma reabilitação na tabela. Porém, o máximo que Moyes conseguiu foi levar a equipe ao meio da tabela, estacionando na 12ª posição, frustrando os torcedores que esperavam uma temporada de briga pela vaga na Europa League.

Expectativas para a Temporada 15/16

A expectativa da torcida e da diretoria do clube é que com Moyes já a um bom tempo no comando da equipe, o entrosamento entre ele e os jogadores será maior, possibilitando melhores resultados nesta temporada, ao contrário do que aconteceu no começo da temporada passada.

É possível afirmar que a Sociedad possui elenco bom o suficiente para estar brigando por uma vaga na Uefa Europa League, já que possui um elenco bem entrosado e que contém uma boa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes.

Elenco

Para esse ano, a equipe basca não obteve grandes baixas em seu elenco, ao contrário do ano anterior em que perdeu Griezmann, sua principal arma ofensiva. Sendo assim, o entrosamento entre esse jogadores pode ser peça fundamental em uma boa campanha. A equipe contratou o atacante Jonathas, destaque do Elche na temporada passada. O brasileiro marcou 14 gols nas 36 partidas que atuou pelo clube franjiverde. Jonathas tem passagem por quatro clubes no futebol italiano, sendo um deles o Torino e pelo AZ Alkmaar da Holanda.

Um grande reforço para a equipe foi a permanência do zagueiro Iñigo Martínez, a jovem promessa espanhola chegou a ser cobiçada pelo Liverpool após ter tido ótima campanha tanto na Liga quanto pela seleção espanhola sub-21 na Eurocopa em que foram campeões. Outra boa manutenção do elenco foi a permanência de Carlos Vela, apesar de não ter tido uma boa atuação na temporada passada, o mexicano é um jogador que estando em boa fase pode ser muito importante para uma possível boa temporada.

Tácticas

Como de praxe entre os clubes no mundo, a Real Sociedad também utiliza o esquema tático da moda, o famoso 4-2-3-1 com os homens de lado de campo tendo papel importante tanto ofensivamente quanto defensivamente. Na Real, Carlos Vela e Chory Castro são responsáveis por fazer este papel de suma importância para um equilíbrio entre os setores. No comando de ataque está Agirretxe, um finalizador nato que mescla características ofensivas como um bom cabeceio e uma boa presença ofensiva a velocidade para rápida infliltração na zaga adversária.

Atrás de Agirretxe vem o camisa 10, Xabi Prieto. um jogador que apesar de não possuir muita velocidade, compensa com muita qualidade técnica e com uma excelente finalização de longa e média distância. Prieto é o principal responsável pelos gols de bola parada da equipe basca. A principal jogada da equipe é basicamente uma triangulação entre os meias e o atacante, após a rápida troca de passes um atleta se desloca em direção ao gol adversário sendo lançado em velocidade. Esta jogada é usada por quase todas as equipes que utilizam deste esquema tático.

A redenção de David Moyes

Após um passagem ruim pelo Manchester United, o treinador escocês tenta se redimir na Real Sociedad. Moyes treinou por 12 temporadas o Everton, também da Inglaterra, por onde demonstrou suas qualidades. Mas, não conseguiu repetir o feito no Manchester.

Assim que deixou o Everton em direção ao Manchester, Moyes já carregava nas costas o peso de substituir Alex Ferguson, lendário treinador dos Red Devils. Este peso não foi favorável ao treinador que após não concretizar uma temporada nem entre os classificados para a Champions League, foi demitido. Moyes chegou a Real Sociedad na metade do ano passado e não conseguiu implementar sua filosofia de jogo. Muito se espera do início do treinador nesta temporada, já que o mesmo teve uma pré-temporada inteira para encaixar o time à sua maneira de jogar.