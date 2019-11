Resultado Barcelona x Athletic Bilbao na Supercopa Espanha 2015 (1-1)

18:54 Athletic Bilbao: Campeão da Supercopa da Espanha 2015!

18:51 Após 31 anos, a equipe basca volta a conquistar a Supercopa da Espanha! 5 a 1 no agregado contra o Barcelona!

90+3' ACABOU! O ATHLETIC BILBAO É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA ESPANHA PELA SEGUNDA VEZ!

90' Três de acréscimo.

85' CARTÃO VERMELHO PARA KIKE SOLA! O atacante, que mal acabou de entrar, dá uma solada em Mascherano e vai para o chuveiro. Apenas cinco minutos em campo.

85' Jogo já está decidido em Barcelona.

82' Substituição no Athletic: Sai Beñat, entra Mikel Rico.

80' Substituição no Athletic: Sai Aduriz, entra Kike Sola.

78' Barcelona segue atacando no final, mas tudo faz parecer que o título realmente vai ficar no país basco!

VINE: ADURIZ, PARA SACRAMENTAR O TÍTULO! 1-1!

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATHLETIC!!!!!! Ele, sempre ele: Aduriz! O centroavante do Athletic recebeu a bola totalmente livre na cara de Bravo, tenta tirar do goleiro culé, mas o chileno na defende. No rebote, a bola sobra para o próprio Aduriz, que manda para o fundo do gol!

72' Quase! Messi rouba a bola no meio, passa para Suarez, que corta a marcação e bate de canhota, mas a bola vai para fora.

71' Athletic toca a bola e gasta o tempo no Camp Nou.

67' Substituições no Barcelona: Saem Rakitic e Pedro, entram Sandro e Munir.

66' Substituição no Athletic: Sai Etxeita, entra Elustondo.

63' Aduriz dá carrinho desnecessário em Bravo e os dois jogadores ficam na bronca.

62' Suarez recebe na entrada da área e bate com firmeza, mas Iraizoz defende com segurança.

59' Cartão amarelo para Beñat por falta em Messi. Aduriz também recebeu cartão por reclamação.

58' Para fora! Após bela troca de passes, Mathieu cruza, Balenziaga fura e Rakitic manda para fora na segunda trave!

57' Iraizoz! Pedro sai na cara do goleiro do Bilbao, mas o goleiro basco sai bem e evita o gol.

55' CARTÃO VERMELHO PARA PIQUÉ! O zagueiro do Barcelona deu uma bronca grande no bandeirinha e foi expulso. Catalães com 10!

55' De novo Bravo! De Marcos passa para Aduriz, que recebe em posição normal e bate rasteiro, mas o goleiro culé vai bem mais uma vez.

53' Bravo! Athletic puxa contra-ataque, Aduriz recebe e passa para Susaeta, que pega de primeira, colocado, mas o goleiro chileno defende.

51' Barcelona gira bastante a bola, mas não encontra espaço para furar a defesa do Bilbao.

47' Barcelona começa com muita presença no campo de ataque.

45' Começa a segunda etapa!

18:02 As duas equipes retornaram ao gramado.

17:58 Três gols. É isso que o Barcelona precisa para empatar o placar no agregado. Mais quatro gols e os catalães viram no agregado.

17:52 Saiu o público da partida: 88.834 mil espectadores estão no Camp Nou!

VINE: Messi dá esperanças aos catalães! 1 a 0!

46' Fim de papo na primeira etapa. Messi marcou, a defesa do Bilbao vai se segurando e o Barcelona vence por apenas 1 a 0.

45' Mais um minuto.

44' PEDRO, AMARELO. Confusão entre o atacante e o goleiro do Bilbao para reiniciar a partida.

43' E UM GOLAÇO COLETIVO! Rakitic recebe na direita, levanta magistralmente para Suarez, que mata no peito tocando para Messi, que chegou na entrada da pequena área e aí não tem choro e nem vela. Barça respira.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MESSI, DO BARCELONA!

42' Reta final de primeiro tempo.

41' Falta batida na área, caíram vários jogadores, mas nada foi marcado.

40' ERASO, AMARELO. Puxou Iniesta e toma cartão.

39' Pressão no final de primeiro tempo. Barça é todo ataque.

38' Bola longa demais para Dani Alves e o Barça perde boa chance.

37' Ainda que o jogo tenha tido algumas boas chances, os goleiros não trabalham neste primeiro tempo.

36' ERASO, IMPRESSIONANTE! Vacilo na defesa catalã, o jogador ficou livre para marcar, mas mandou na rede pelo lado de fora.

35' Suarez recupera no ataque, mas o passe sai horrível e a defesa rival respira.

34' Piqué, mais uma vez, recupera a bola na defesa e sai jogando pelo Barça.

33' A missão catalã vai ficando cada vez mais difícil. A vantagem é enorme.

32' INIESTA, PRA FORA! Cruzamento para a entrada da área, o meia pegou de canhota, mas bateu muito mal e mandou fora.

31' Barcelona não encontra espaços. As inversões para o avanço do Daniel Alves são as melhores formas encontradas pelo time catalão.

30' Batida do argentino assusta, mas vai na rede superior do gol.

29' AMARELO, BÓVEDA. Pegada no Iniesta e o primeiro cartão do jogo. Falta pela meia direita, boa para Messi.

28' PEDRO, O QUE VOCÊ FEZ?!? Cruzamento rasteiro, Piqué escorou pra marca do pênalti e Pedro, livre, sozinho, sem ninguém, armou a pancada de direita e...furou bisonhamente.

27' QUAAASE, MESSI! Daniel Alves arranca pela direita, cruza pra trás e quase o argentino pega de primeira.

26' Aduriz arranca entre os defensores, sairia livre, mas Mascherano se recuperou bem e tirou.

25' Athletic não pode perder por até 3 gols. Case seja 4 a 0, teremos prorrogação. Vale gol fora de casa.

24' Torcida no Camp Nou canta em favor de sua equipe. Resultado dá o título ao Bilbao.

23' Velocidade e troca rápidas de passes entre Suarez e Iniesta, mais uma vez o camisa 8 surge podendo chutar, mas a zaga foi firme e tirou o perigo.

22' Piqué sobe bem e afasta.

21' Chutão da defesa dá certo e Athletic tem escanteio.

20' Time basco gasta a bola no ataque e não tem pressa nenhuma para repor o jogo.

19' Linda tabela Suarez/Iniesta na grande área, mas ninguém chutou e a zaga do Bilbao alivia o perigo.

18' Athletic tenta sair rápido de contra ataque, mas Piqué surge bem na cobertura e tira o perigo.

17' Boa jogada de Beñat, que cruza para Aduriz, mas o atacante não tem o domínio.

16' Messi, lançado por Iniesta, aparece à frente da zaga. Impedimento bem marcado.

15' Barcelona joga na sua característica de posse e controle de bola, para tentar furar a defesa rival.

14' Iniesta e Messi tentam tabelar, mas o camisa 8 manda alta e forte demais ao argentino. Tiro de meta apenas.

13' Messi lança entre a defesa rival, Pedro e Suarez surgem para finalizar, mas ambos estavam impedidos.

12' Bilbao postado, em seu campo, num 4-5-1 bem compactado.

11' Troca rápida de passes entre o ataque catalão, mas Suarez surge impedido, novamente.

10' Toda equipe do Bilbao postada dentro de seu campo. É forte o bloqueio defensivo.

9' Bate-rebate na entrada da área do Barcelona, mas Aduriz não domina e ela sai em linha de fundo. Só tiro de meta.

8' Na cobrança, a zaga afastou, mas Iniesta achou um passe mágico para Piqué, entre a defesa, mas foi forte demais.

7' Pedro se vira sozinho, contra três marcadores e sem ajuda. Mas arruma escanteio. Barça é todo ataque.

6' NAAAAA TRAAAAAAAVE, PIQUE! Pressão enorme, a bola é rolada na pequena área, toque livre e explode no travessão! No rebote, Suarez manda contra a marcação.

5' QUASE, PEDRO! Jogada trabalhada pelo meio, Iniesta rolou, a zaga rebateu mal e Pedro surgiu para marcar. A zaga travou na hora do chute! Escateio.

4' Messi é lançado pela direita, mas a bola é forte demais e a Pulga não alcança. Tiro de meta, apenas.

3' Bilbao com uniforme I: camisa listrada em branco e vermelhom calção e meias pretas.

2' Barça com seu uniforme tradicional, mas polêmico. Camisa azul-grená, mas com listras na horizontal. Calção grená e meias azuis.

1' Já no primeiro ataque, Suarez surge impedido pela meia esquerda. Jogo parado.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola na Espanha.

Tudo pronto para o começo da partida. Camp Nou lotado.

16:45 Ambos os times já estão nos vestiário. A bola vai rolar em 15 minutos!

16:20 As duas equipes estão fazendo trabalho de aquecimento neste momento.

16:10 Barcelona vai ser surpresas para a partida. Equipe titular, ou quase isso, para a partida.

16:03 Barcelona escalado! Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Mathieu; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Pedro.

16:00 Athletic escalado! Iraizoz; De Marcos, Etxeita, Laporte e Balenziaga; Gurpegi, Bóveda, Eraso e Beñat; Aduriz e Susaeta.

15:50 O Athletic já saiu do hotel rumo ao palco do confronto.

15:48 Suarez e Mascherano estão no Camp Nou.

15:25 O Barcelona já chegou no Camp Nou para a importante partida de logo mais.

O treinador do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, valorizou a vitória do seu clube na última sexta-feira, segundo o mesmo foi uma partida quase perfeita que os possibilitou esta vantagem para o segundo jogo. Valverde também afirmou que para eles o título é tudo depois de 31 anos sem ganhar nada na Espanha.

"Foi um resultado histórico que não se conseguia a um bom tempo. É difícil fazer quatro gols no Barça sem que eles te façam nenhum. Porém temos a partida de volta em que tudo pode mudar em pouco tempo...", afirmou Valverde em entrevista concedida na manhã deste domingo.

"Nosso objetivo é ir e fazer a melhor partida possível, que é ganhar. Sempre pensando em vencer, não vamos começar a partida olhando pro tempo e pro placar, isso é um erro. Jogaremos de acordo com o jogo, sempre visando administrá-lo desde o começo", afirmou o treinador da equipe basca.

Valverde alertou sobre os perigos de se jogar contra o Barcelona: "Enfrentaremos o Barcelona e sabemos que é uma equipe que mesmo não estando 100% pode criar cinco ou seis chances claras de gol. Sabemos que vão estar pressionados, porque estão diante de algo histórico para eles também, o sexto título. E só espero que nossa equipe não permita nenhuma chance a eles e nos traga este título.", concluiu.

Para a partida, Valverde não contará com mais desfalques, são os mesmos que não atuaram na primeira partida. Com isso, o Bilbao vai a campo com: Iraizoz; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, José; Susaeta, Eraso, Sabin; Aduriz.

Quando questionado sobre a maneira de jogar de seu adversário, Luís Enrique falou: "Vendo um pouco o que fizeram na ida e o resultado que tiveram, imagino que tentarão repetir a mesma coisa. Sempre que jogamos contra eles, fomos pressionados em cima e eles nos deixaram com poucos espaços. Creio que amanhã eles seguirão sendo fiéis ao seu estilo".

No final da entrevista, Luís Enrique foi questionado sobre a atuação de alguns jogadores, o treinador foi preciso ao dizer que se o Barcelona perde, perdem todos os 25 jogadores do elenco e não somente um, com isso, o mesmo retirou qualquer responsabilidade de seus atletas.

Para a partida, Luís Enrique contará com o retorno de Iniesta ao meio-campo, o jogador não estava em condições de jogo na última sexta-feira. Com isso, o treinador do clube catalão deve levar a campo a seguinte escalação: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Rafinha.

O palco do confronto é o sempre belíssimo Camp Nou, que promete estar lotado para ajudar o Barcelona nessa complicada missão.

Ernesto Valverde vai ter que quebrar a cabeça para montar o Athletic. São cinco desfalques, todos por contusão. O zagueiro Jonas Ramalho, os meias Iturraspe e Mikel Rico, e os meia-atacantes Williams e Muniain não vão a campo.

Pelo lado culé, são três desfalques por razões médicas e dois por motivos extra-campo. Neymar, com caxumba, Jordi Alba e Douglas não atuam por razões físicas, enquanto Aleix Vidal e Arda Turan só podem atuar a partir de janeiro.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Athletic Bilbao: Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao. Aduriz até poderia estar no "Fique de Olho", mas a importância do jovem francês vai ser essencial para a partida. Ele terá a missão de parar Messi, Suarez e cia nesta segunda.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Athletic Bilbao: Lionel Messi, meia-atacante do Barcelona. Ele é o principal nome do confronto. O melhor do mundo é a principal arma culé para a partida, ainda mais com o desfalque de Neymar. Ele pode e tem que fazer a diferença.

Ernesto Valverde disse que o resultado do jogo de ida foi histórico, mas ressaltou que ainda tem o jogo de volta para acontecer: "Foi um resultado histórico que não se conseguia a um bom tempo. É difícil fazer quatro gols no Barça sem que eles te façam nenhum. Porém temos a partida de volta em que tudo pode mudar em pouco tempo...".

Luis Enrique falou da pressão em virar o resultado adverso: "O fato de não termos marcado no San Mamés nos pressiona muito. Não estamos em condição de nos permitir nenhum erro sequer, por que se tomarmos um gol teremos que fazer seis...".

O último confronto pela competição aconteceu no dia 23 de agosto de 2009, quanto o memorável Barcelona de Pep Guardiola venceu por 3 a 0 o jogo de volta e conquistou o título. Messi, duas vezes, e Bojan marcaram os gols do triunfo catalão.

Pela Supercopa da Espanha, Barcelona e Athletic já duelaram quatro vezes (sem contar o jogo de ida), sendo em duas finais (jogos de ida e volta). Em quatro duelos, vantagem culé: três vitórias para o Barça, enquanto o Bilbao venceu apenas uma vez.

O Athletic Bilbao não conquistou títulos na última temporada. A equipe basca chega na Supercopa da Espanha pois foi vice-campeão da Copa do Rei​, competição que foi derrotado pelo adversário desta segunda-feira, o Barcelona.

O Barcelona foi campeão de tudo na última temporada. Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Uefa Champions League foram conquistados pelos catalães, que esperam conquistar seu quinto título em 2015.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo do jogo de volta da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao! A bola rola às 17h e você acompanha tudo conosco!