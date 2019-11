O que esperar do Milan totalmente reformulado?

O Milan começará a temporada 2015/2016 com dois objetivos: apagar a má impressão deixada nos últimos dois campeonatos e voltar a se classificar para jogar a Uefa Champions League. E para isso, o presidente Silvio Berlusconi juntamente com seu novo sócio, o magnata tailandês Bee Taechaubol, abriram o bolso e desembolsaram mais de € 83 milhões em contratações para reforçar o elenco.

Além disso, trouxe um treinador com mais bagagem em relação aos dois últimos. Sinisa Mihajlovic chega ao Milan depois de um excelente trabalho na Sampdoria e com certa desconfiança da torcida pelo seu passado nerrazurro, mas aos poucos está mudando o pensamento de alguns críticos com alguns bons resultados na pré-temporada e com a forma intensa de trabalhar.

Somente a chegada de Romagnoli melhorará a defesa rossonera?

O treinador pediu e o Milan acertou a compra do promissor zagueiro Alessio Romagnoli junto à Roma pelo valor de € 25 milhões, se tornando o segundo defensor mais caro da história do clube. Mesmo com 20 anos já carrega uma grande responsabilidade, pois é considerado como um ‘novo Nesta’ e inclusive vestirá a camisa número 13 que o lendário zagueiro usou no Milan. Além disso, Mexès mesmo com seus destemperos emocionais, teve seu contrato renovado, diferentemente de Rami que foi deixou o clube e foi para o Sevilla. Nas laterais, Abate, Antonelli e De Sciglio também permanecem no elenco e farão companhia para Calabria, recém-promovido das categorias de base.

Meio-campo reforçado, mas carente de um grande nome

Muntari, Essien e Van Ginkel deixaram o clube para dar lugar a Bertolacci, Nocerino e José Mauri. De Jong – que parecia decidido a sair, resolveu renovar o contrato por mais três temporadas com o Milan e é um dos pilares da equipe dirigida pelo Mihajlovic, assim como Montolivo que. recuperado de lesão, deve ter um papel mais importante do que na temporada passada. Com a mudança do esquema tático, Bonaventura poderá ser usado na maior parte do tempo como meia de ligação, disputando posição com Honda e Suso. O clube ainda busca um nome que dê mais qualidade para o meio-campo e jogadores como: Axel Witsel (Zenit) e Roberto Soriano (Sampdoria) são especulados como possíveis reforços.

Ataque reforçado com a esperança de um ilustre retorno

No setor ofensivo, Sinisa Mihajlovic terá de quebrar a cabeça para montar a melhor dupla, já que o clube trouxe o colombiano Bacca, do Sevilla, e o brasileiro Luiz Adriano, do Shakthar. O ataque ainda tem nomes como Ménez, Cerci, Niang e Matri, que podem ser importantes para o time durante a temporada. El Shaarawy, que sofreu muitas lesões nas últimas temporadas, acabou perdendo espaço no time com esses reforços e foi negociado com o Monaco. Mas o clube ainda tem um grande sonho e ele se chama Zlatan Ibrahimovic. O craque sueco estaria de saída do PSG e o Milan aparece como uma provável destinação para o atacante, mesmo com Adriano Galliani declarando ser muito difícil que esse desfecho seja positivo para o Diavolo. Além disso, o clube francês e o agente do jogador afirmaram que não há possibilidade do jogador deixar o PSG.

Sinisa Mihajlovic: linha dura e muita disciplina para reerguer o Milan

A escolha da diretoria do Milan pelo treinador sérvio deve-se muito à acomodação dos jogadores que atuaram no clube nos últimos dois anos mostraram com os outros treinadores. O novo treinador é bastante diferente de seu antecessor, tanto na parte tática, mudando logo que chegou o esquema do 4-3-3 para o 4-3-1-2, quanto na parte disciplinar, aplicando treinos muito mais intensos e cobrando muito de seus comandados o menor número de erros possíveis. Com esse comportamento, vem conquistando aos poucos a exigente torcida do Milan que cobrava um treinador mais enérgico no clube, mesmo com seu passado na rival, Internazionale.