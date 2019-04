Manchester United vence Club Brugge e abre vantagem nos playoffs da UCL

Partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, realizado no Old Trafford, em Manchester.

INCIDENCIAS : Partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, realizado no Old Trafford, em Manchester.

Nesta terça-feira (18), o Manchester United recebeu o Club Brugge pela partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões e conseguiu abrir uma boa vantagem, vencendo por 3-1, com dois gols de Depay e um de Fellaini, sendo gol contra de Carrick para os visitantes. Com a vitória, o time inglês joga apenas pelo empate ou derrota por um gol de diferença na próxima semana, quando se realiza a partida de volta na Bélgica, na quarta-feira (26).

O placar acaba refletindo o que foi o jogo. Buscando sempre o gol, o time da casa foi eficiente em alguns casos com uma partida memorável de Memphis Depay, marcando seus primeiros gols com a camisa dos Red Devils. Desta forma, o Club Brugge terá de ser ofensivo na partida de volta se quiser ir à fase de grupos da UCL.

Brugge abre o placar mas Depay marca duas vezes e vira para o United

Jogando em casa, o Manchester United começou a partida tentando se impor em campo e mostrar domínio logo de cara e isso se foi notado com Januzaj que em duas chances tentou criar algo para o time do qual defende as cores. Uma aos dois minutos quando bateu cruzado para o gol e Rooney tentou completar a jogada, porém sem sucesso e outra dois minutos quando fez bela jogada pela esquerda, mas, sem ângulo, cruzou para fora.

Entretanto, foram os visitantes que abriram o placar no Teatro dos Sonhos: no oitavo minuto do embate, falta cobrada baixa para a área por Victor Vazquez e Carrick desviou, matando o seu goleiro e deixando o Brugge na frente.

Mas a alegria dos belgas duraram pouco. Cinco minutos depois de deixarem sua marca, os donos da casa empataram com um lindo gol de Memphis Depay, que recebeu belo passe alto de Carrick e, após encobrir um defensor, completou a bela jogada pela esquerda com um chute colocado no canto esquerdo do gol de Bruzzese. Depois do empate, o jogo passou a ficar mais nervoso pelas partes.

Sem muitas chances nos minutos que sucederam o primeiro gol de Depay com a camisa dos Red Devils, só apenas doze minutos depois que deu para ouvir uma lamentação nas arquibancadas do Old Trafford: bola alçada na área vinda de escanteio e Rooney subiu mais alto para cabecear à esquerda do gol belga.

Superior tecnicamente e precisando fazer o resultado em casa numa partida de ida de mata-mata, o United procurou ter a bola por mais tempo em seus pés e no seu campo de ataque, obrigando o Brugge a ficar esperando por uma chance de contra-atacar quando tivesse a bola e se manter organizado quando não a tivesse sob seus domínios.

Mas os papéis se inverteram em alguns momentos e em um deles, aos trinta e cinco minutos, Depay recebeu belo passe livre pela esquerda e buscou cruzamento, mas a bola não encontrou ninguém e o perigo se passou no momento. O holandês, três minutos mais tarde, ainda chutou para o gol de fora da área, com muita força e o goleiro adversário, sem possibilidade de encaixar, espalmou para o lado. No minuto quarenta e três, Memphis, de novo, recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e bateu colocado, tirando de Bruzzese e virando o jogo para o United antes de acabar o primeiro tempo.

Apesar da ampla dominação vermelha, o terceiro gol veio apenas no último lance da partida

O segundo tempo se iniciou da mesma forma que terminou o primeiro: com o Manchester United buscando o gol. Já no primeiro minuto, Juan Mata chutou para a defesa de Bruzesse e, dois minutos depois, Depay apareceu mais uma vez da mesma forma que seus dois gols, puxando da esquerda pro meio e batendo colocado à esquerda do goleiro do time belga.

Sendo importante vencer pelo maior número de gols possíveis, o United entrou para a segunda etapa com uma intensidade muito grande, buscando criar chances para aumentar a vantagem que foi construída no primeiro tempo. Naturalmente, a equipe da casa foi para cima. E, aos sete minutos do segundo tempo, Memphis Depay de fora da área no canto de Bruzzese e o goleiro espalmou para fora.

Aos quinze minutos, Romero acabou se atrapalhando com o tempo da bola em um recuo de bola que recebeu e Oulare, esperto, pressionou na ocasião e dividiu a redonda com o goleiro argentino que conseguiu afastar, mas levou a pior na jogada e precisou receber atendimento.

No minuto 18 da segunda parte do jogo, Shaw apareceu para cruzar rasteiro pela esquerda, Rooney recebe e toca de calcanhar para de novo Depay tentar um sonhado hat-trick, porém a bola vai para fora. Memphis Depay, em seu melhor jogo com a camisa vermelha de Manchester, cobra falta aos vinte e oito minutos jogados no segundo tempo, mas a bola, apesar de ir com força, não acha o gol, passando à esquerda, mais uma vez, do gol belga.

Chegando nos trinta e um minutos, em mais uma tentativa de alargar o placar, o United se manteve no ataque e Schweinsteiger, depois de uma sobra de bola, tenta um chute da entrada da área, mas a bola acaba batendo em Duarte e indo para escanteio.

Três minutos mais tarde, Mechele acaba levando o segundo cartão amarelo por falta em Chicharito e, consequentemente, acabou expulso, deixando o Club Brugge com vulnerável com um a menos nos minutos restantes do jogo. Fellaini, que entrou para desempenhar o papel na área de homem-alvo de cruzamentos, recebeu o primeiro que teve chance de concluir a gol, mas mandou para fora depois de cabecear, aos quarenta e dois minutos.

E, na última tentativa dos donos da casa de conseguirem aumentar a vantagem, o nome do jogo, Depay, cruza na medida para Fellaini cabecear para o gol e fazer 3-1 no placar para o Manchester United.