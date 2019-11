Prévias La Liga 2015/16: Celta de Vigo

Uma das equipes mais "novas" do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo vem crescendo no cenário nacional, mostrando uma consistência nos últimos anos de competição. A 8ª colocação na temporada passada foi de extrema importância para a equipe de Vigo, que chega para a temporada 2015/16 ainda mais esperançosa em busca de uma boa colocação mais uma vez.

Temporada 2014/15: Melhor que o esperado

A temporada 2014/15 não chegava com tantas boas expectativas para o Celta de Vigo. Uma equipe bastante jovem e que não parecia ter o estilo de jogo de Eduardo Berizzo, que havia chegado a equipe na temporada passada, substituindo Luis Enrique, que foi para o Barcelona.

O começo de temporada da equipe de Vigo foi muito bom. Quase o primeiro turno inteiro, o Celta não saiu dos dez primeiros na classificação, coisa bem animadora para o que era esperado para a equipe. Dentre vitórias importantes para isso, teve uma contra o Barcelona no Camp Nou, quando o Celta derrotou os catalães por 1 a 0, com um gol de Larrivey. Esse foi o grande triunfo no primeiro turno.

O segundo turno começou na mesma pegada do começo do campeonato, com a equipe tendo boas atuações e conseguindo ficar no top 8 da competição. Mas na metade para o fim do campeonato, o Celta caiu de produção, tendo atuações irregulares e caindo na tabela. Mas no final da competição, a equipe voltou a atuar bem e assegurou uma boa oitava colocação, na frente de times como Real Sociedad e Málaga.

Expectativas para temporada 2015/16: Uma verdadeira incógnita

O Celta não manteve alguns importantes jogadores da temporada passada. A saída de alguns atletas de suma importância, como Larrivey, Charles e, principalmente, Michael Krohn-Dehli, deixam várias incógnitas na equipe de Vigo. No ataque, a equipe conseguiu se reforçar bem, trazendo o jovem sueco John Guidetti, que foi campeão do Europeu Sub-21 com a Suécia, e Iago Aspas, que foi ídolo da temporada há algumas temporadas, antes deixar a equipe de Vigo rumo ao Liverpool, onde não rendeu o esperado.

Para o meio, onde Krohn-Dehli foi o jogador que ditava o ritmo da equipe, foi contratado o jovem Daniel Wass, que foi destaque no modesto Evian Thonon da França, que chega com certo peso nas costas e com certa desconfiança da torcida, já que ele terá que substituir um jogador que foi muito importante na ótima temporada da equipe na temporada passada.

O Celta tem um elenco meio vago e com poucas peças de reposição. A falta de opções para Toto Berizzo será complicada para a equipe durante a temporada. Além disso, a grande estrela do time, Nolito, terá de ser mais do que importante para o sucesso da equipe de Vigo, pois ele foi o principal jogador da equipe na temporada passada, mostrando bastante consistência no ataque, sendo importante em jogos decisivos ao lado das outras estrelas do time, Krohn-Dehli e Larrivey, ambos que deixaram o time. Fabian Orellana, que renovou com a equipe, também terá que auxiliar Nolito no comando ofensivo.

Berizzo e seu esquema serão importantes

Todos sabem da qualidade e inteligência de Eduardo "Toto" Berizzo, principalmente após a ótima temporada 2014/15 com uma equipe que ninguém dava tanta coisa, que parecia muito inofensiva em relação à outros times de maior estrutura, como Málaga e Real Sociedad. Mas toda a experiência e qualidade de Berizzo, misturado com a competência, qualidade e comprometimento de seus comandados, liderou a equipe à uma ótima oitava colocação na última temporada.

Com menos opções em relação à temporada passada, Berizzo terá que quebrar um pouco a cabeça para montar o Celta na temporada que está por vir. O 4-4-2 deverá permanecer, com uma equipe forte defensivamente (tomou pouco mais de 40 gols no último Campeonato Espanhol, média do campeonato) e que saia bem no contra-ataque, principalmente buscando as jogadas pelas laterais com a velocidade da dupla Orellana e Nolito, que, mais uma vez, serão essenciais para o sucesso da equipe na temporada. Toto acredita na capacidade do elenco e espera fazer mais uma boa temporada com o Celta.