Prévias La Liga 2015/16: Granada

Após um ano de luta contra o rebaixamento, a equipe de Andalucía reformula seu elenco visando uma temporada sem muitos sustos e longe da zona do rebaixamento. A equipe chegou a ficar 16 jogos sem vencer na temporada passada e espera não repetir esta sequência neste ano.

Temporada 14/15

O começo de temporada da equipe foi bem conturbada, assim como em anos anteriores, o clube teve muitas mudanças, trocando basicamente sua equipe quase que completa. As perdas mais importantes, no entanto, ficaram por conta do lateral-esquerdo Siqueira e do meia-atacante Brahimi. Mesmo assim, a equipe que naquela altura era comandada por Joaquín Caparrós iniciou a temporada vencendo a partida de abertura contra o Deportivo La Coruña e empatou a duas partidas seguintes até voltar a vencer contra o Athletic Bilbao. Até então um início perfeito.

Porém, logo após vencer o Bilbao, a equipe entrou em uma má-fase, ficando 16 jogos sem vencer. Nesse meio tempo foram nove derrotas e sete empates. Essa má-fase fez com que Caparrós fosse demitido na 18ª rodada do campeonato. Aguado entrou em seu lugar interinamente, logo dando lugar a Abel Resino. Resino demorou duas rodadas para encerrar com a sequência de más resultados da equipe, vencendo o Elche. Mas, logo imendou outra sequência de quatro partidas sem vencer até vencer o Málaga. Após vencer o Málaga, ficou mais sete rodadas sem vencer, até ser demitido na 34ª rodada.

Em seu lugar entrou José Ramón Sandoval que venceu três das quatro partidas que faltavam no campeonato, empatando a outra. Os resultados de Sandoval foram cruciais para a permanência da equipe na primeira divisão da Liga Espanhola, o treinador foi mantido para esta temporada.

Expectativas para a Temporada 15/16

Assim como na temporada passada, o mercado de transferências da equipe nazarié foi bem movimentado, muitas foram as saídas, em compensação a equipe contou com boas contratações, melhorando o nível técnico da equipe, principalmente no setor defensivo.

Porém, mesmo assim, não se pode esperar muito desta equipe, já que se trata de uma das menores equipes da primeira divisão espanhola e consequentemente uma das que possui menor condição financeira. A expectativa é que a equipe briga - novamente, para não ser rebaixada.

Elenco

Apesar dos bons reforços que chegaram, a equipe de Andalucía segue com uma equipe de nível técnico baixo, ou seja, não possui jogadores com qualidade técnica muito superior aos demais, mantendo um padrão de qualidade entre os demais. As chegadas de Nicolás López e Miguel Lopes foram os destaques desta janela de transferências.

Nico López, como é conhecido, é um atleta de velocidade e chega à Espanha por empréstimo da Udinese. O jogador começou a carreira no Nacional do Uruguai e logo chegou a Itália com status de promessa do futebol uruguaio, mas não rendeu o esperado e acabou sendo emprestado para diversos clubes.

Já Miguel Lopes é um excelente lateral-direito e chega por empréstimo junto ao Sporting. As duas contratações somam com as permanências do meia Piti e do atacante El-Arabi, principais jogadores do clube na temporada passada. Arabi se destaca pelo oportunismo.

Tácticas

O Granada utiliza o esquema padrão europeu e até mesmo mundial, o 4-2-3-1 tendo como destaque o atacante El-Arabi que com muito oportunismo e qualidade na finalização tem sido o artilheiro da equipe durante as temporadas. Com a chegada de Nico López, é bem provável que o mesmo seja deslocado para a ponta (direita ou esquerda) o que traz mais uma opção de ataque ao time. Nico possui características bem ofensivas, que se somadas ao um bom esquema de marcação e armação de jogadas poderá resultar em boas partidas.

Já no meio de campo, Piti, Ibañez e Rico devem comandar o setor, com qualidade de passe e forte marcação. Piti, até mesmo por sua idade um pouco mais avançada que dos demais, deve ser o jogador que apoiará mais o setor ofensivo, deixando o trabalho de marcação para os outros dois. O setor defensivo não possui muitos jogadores de destaque, além dos dois laterais. Lópes e Insúa, ambos iniciaram suas carreiras com status de promessa e acabaram não rendendo o esperado. Ambos possuem qualidade técnica suficiente para exercer bem a função de atacar e defender.

O treinador

José Ramón Sandoval foi contratado no final da temporada passada e devido aos bons resultados obtidos foi mantido para esta temporada. O treinador já possui passagens por outros médios e grandes clubes da Espanha, porém nunca se sagrou campeão de nenhuma competição.

O treinador esteve presente no banco do Rayo Vallecano por duas temporadas até ser demitido e assumir o Gijón. Ano passado o mesmo largou o Gijón e foi contratado para assumir o lugar de Abel Resino após uma sequência negativa na Liga.