Fiorentina: Viola muda, faz apostas e torce que lesões não atrapalhem para subir de patamar na Itália

Após três temporadas seguidas terminando a Serie A na quarta colocação, a Fiorentina tenta em 2015-16 subir um degrau e voltar a Champions League. Mas, a concorrência será grande. E o time ainda vai ter que provar que, mesmo trocando Vincenzo Montella por Paulo Sousa, e reformulando seu elenco, vai continuar no topo da tabela do Italiano.

No comando técnico da Viola, Paulo Sousa será o responsável por ocupar a vaga de Vincenzo Montella, que deixou a Fiorentina após três temporadas, demitido por problemas de relacionamento com a diretoria do clube. O português de 44 anos começou sua carreira como técnico em 2005, comandando a seleção sub16 de Portugal. Passou também por Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton-HUN e Maccabi Tel-Aviv-ISR até chegar ao Basel na temporada passada. Na Hungria, em Israel e na Suíça conquistou títulos nacionais. Na Itália, terá a tarefa de, no mínimo, manter a Viola no posto que Montella deixou.

Do elenco da Fiorentina, que além de terminar a última edição da Serie A na quarta posição, foi semifinalista da Europa League e da Coppa Italia, 12 jogadores deixaram o clube. Mario Gómez, que na maioria das vezes foi apoiado pelo torcedor, foi uma decepção durante a passagem por Florença e a Viola tomou a difícil decisão de negociá-lo com o Besiktas para evitar maior prejuízo. A principal perda realmente foi de Mohamed Salah. O egípcio teve um impacto surpreendente ao substituir Cuadrado em janeiro, mas não quis renovar seu vínculo de empréstimo com a Fiorentina, o que gerou muita confusão nos bastidores, já que a Viola tinha uma cláusula que dava prioridade para a manutenção do jogador, que pertence ao Chelsea. No fim, Salah acertou com um rival: a Roma. Além deles, o goleiro Neto, o lateral Micah Richards, os meio-campistas Aquilani, Pizarro, Kurtic, Vargas e Lazzari e os atacantes Diamanti e Gilardino também saíram. Dos citados, cinco foram titulares durante boa parte da temporada (Neto, Savic, Pizarro, Gómez e Salah), perdas em todos os setores do campo.

Teoricamente, a equipe repôs todas as perdas no time titular. Para a vaga de Neto, chegou Luigi Sepe, destaque do Empoli em 2014-15, que disputará a vaga com o romeno Tatarusanu. Davide Astori, zagueiro da Seleção Italiana e que atuou na temporada passada emprestado pelo Cagliari à Roma, é o substituto de Savic. Envolvido na negociação que levou Savic ao Atlético de Madrid, Mario Suárez, campeão espanhol e duas vezes na UEL pelo Atléti, preenche a vaga de Pizarro. No ataque, o croata Kalinic, vice-campeão da Europa League 14-15 pelo Dnipro, substitui Mario Gómez. E para a vaga de Salah, a Fiorentina aposta na recuperação de Giuseppe Rossi. O italiano, que já está no clube a três anos, mas não atuou em nenhuma partida em 2014-15, pode ser o fator de desequilíbrio a favor da Viola - se não voltar a se contundir. A lembrança do brilho de Rossi no tiffosi vem de 2013-14, quando, mesmo com uma lesão no meio da temporada, marcou 16 gols em 21 jogos, incluindo um hat-trick na vitória de virada por 4 a 2 sobre a rival Juventus, em outubro de 2013.

Todas essas mudanças, deixaram o torcedor da Fiorentina desconfiado, mas o desenrolar da pré-temporada reanimou os viola. No primeiro amistoso da temporada, com time completamente reserva, perdeu para o PSG por 4 a 2 no torneio International Champions Cup, mas na sequência foram apenas sucessos consecutivos. Após superar nos pênaltis o Benfica, depois de empate em 0 a 0, bateu o Barcelona por 2 a 1, em Florença e o Chelsea, em Londres, por 1 a 0. Mesmo sendo jogos amistosos, o nível de atuação e de organização do time de Paulo Sousa é o que deixa o torcedor esperançoso.

A opção por negociar jogadores experientes, rejuvenesceu o elenco da Fiorentina. O jovem lateral-direito Gilberto, ex-Botafogo e que disputou o Pan Americano com a Seleção Brasileira, impressionou nos jogos preparatórios para a temporada. O técnico Paulo Sousa deu chance à vários jovens na pré-temporada e vários deles devem ganhar oportunidades. O principal deles é Federico Bernardeschi, atacante da Seleção sub21 da Itália, que marcou dois na vitória da Viola sobre o Barcelona, em amistoso disputado em Florença. Em outubro do ano passado, Bernardeschi teve uma lesão que o tirou dos gramados por sete meses, o que interrompeu a sequência de chances que vinha tendo com Montella. Em 2014-15, foram 10 jogos e três gols para o atacante.

O meia Matias Vecino, que impressinou jogando a última temporada emprestado ao Empoli, é outro que deve ser mais utilizado. O atacante Rebic, o meia Bakic e o lateral-direito Fazzi, que também retornam de empréstimo, podem ser apostas interessantes de Sousa. Mas o jogador que mais surpreendeu o técnico português foi o senegalês Abdou Diakhate. Nascido em 1998, o meio-campista foi titular em alguns amistosos do time e deve compor o elenco principal da Viola para a temporada.

Mesmo com muitos jovens, a Fiorentina mantém atletas experientes que têm vários anos de clube e que comandam a equipe. O zagueiro-artilheiro Gonzalo Rodríguez, o lateral-esquerdo e capitão Pasqual e os espanhóis Borja Valero e Joaquín, referências técnicas importantes. Além disso, o time ganha em experiência com a chegada de Astori e Mario Suárez, jogadores rodados e acostumados com grandes competições.

Em relação ao esquema tático, Paulo Sousa usa de uma variação um pouco diferente do que Montella utilizava. As opções do técnico anterior variavam do 4-3-3 para o 3-5-2, enquanto o português parece apostar no 4-2-3-1, com variação para o 3-4-3, porém com a mesma característica do time de Montella: posse de bola e chutes de fora da área, com a habilidosa dupla Borja Valero e Matías Fernández, e velocidade pelas pontas, principalmente com Joaquín.

Para a estreia diante do Milan, no próximo domingo (23), no Artemio Franchi, às 15h45, a Fiorentina deve jogar com Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo Rodríguez, Astori, Marcos Alonso; Mario Suárez, Borja Valero, Joaquín, Matías Fernández, Bernardeschi (Ilicic); Babacar. Rossi provavelmente começará no banco, como precaução.