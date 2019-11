Prévias La Liga 2015/16: Getafe

Após uma temporada de luta contra o rebaixamento, o Getafe faz uma mudança no comando técnico e conta com o apoio de seus torcedores para se redimir na Liga. Os azulones não terminam acima dos dez primeiros na tabela desde a temporada 09/10, quando terminou na sexta posição.

Temporada 14/15: Uma temporada para esquecer

Antes do início da temporada, já era de se esperar que a equipe não conseguisse ocupar a parte de cima da tabela devido ao baixo poder financeiro do clube. Mas, não esperavam pelas dificuldades que tiveram durante a temporada com uma luta pelo rebaixamento que durou até as últimas rodadas. Já no início de temporada, a equipe azul já imendou uma sequência de três derrotas seguidas, era um prenúncio da dificuldade que iria ter durante a competição. A cada vitória, vinham duas derrotas e alguns empates para compensar, a instabilidade foi ditando o ritmo da equipe.

Apesar de estar sendo derrotado, os azulones dificilmente eram goleados, perdendo as partidas por diferença de um ou dois gols. Na 17ª rodada, após mais uma derrota - dessa vez para o Rayo Vallecano, o treinador romeno Cosmin Contra aceitou uma proposta de emprego na China e deixou a equipe.

Assim que Contra anunciou sua saída, Quique Flores já havia sido anunciado como treinador da equipe para o restante da temporada. A chegada de Quique não causou o efeito esperado e instabilidade permaneceu, só que desta vez, com o clube próximo dos últimos colocados.

Porém, Quique não durou muito tempo no comando da equipe. Sete rodadas após ter sido anunciado treinador do Getafe, o treinador saiu, dando lugar ao treinador interido Pablo Franco, que terminou o campeonato no comando da equipe. Apesar de muitas derrotadas, principalmente nas últimas 8 rodadas do campeonato onde a equipe perdeu seis partidas e empatou duas, Franco conseguiu cumprir o seu papel, evitando um desastroso rebaixamento.

Expectativas para a Temporada 15/16

Para esta temporada, a esperança da torcida é de que o Getafe consiga se manter longe da parte de baixo da tabela, fazendo uma temporada segura. Na melhor das hipóteses, rondar o G-4 da competição, repetindo o feito da temporada 09/10. Apesar disso, é visível no torcedor da equipe azulone uma certa desconfiança com relação aos seus jogadores, já que a base da equipe foi mantida devido as dificuldades financeiras da equipe. Certamente será um ano de bastante luta por parte do clube, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Elenco

Para esta temporada, o Getafe não fez muitas contratações, já que assim como muitos clubes espanhóis, o clube não possui uma saúde financeira boa. A equipe fez apenas contratações pontuais, repondo as peças que iam saindo. Foi o caso do zagueiro Naldo, que após uma temporada no Getafe, foi negociado junto ao Sporting de Portugal. Essa negociação não gerou dinheiro aos cofres do clube espanhol, já que o atleta estava emprestado ao clube pela Udinese da Itália.

Para o seu lugar, foi contratado o zagueiro Juan Cala vindo do Granada. O zagueiro de 27 anos tem passagens pelo AEK da Grécia, pelo Sevilla e pelo Cardiff da Inglaterra e chega para somar ao setor defensivo da equipe dos arredores de Madrid.

Os setores de meio-campo e ataque não sofreram baixas importantes, mantendo a base que terminou a Liga do ano passado. A responsabilidade dos gols segue por conta de Álvaro, que apesar da má campanha do clube, conseguiu se destacar com gols importantes.

Táctica

Assim como a maioria dos times no mundo, o Getafe vem jogando no 4-2-3-1, apostando na velocidade de seus jogadores de lado. A expectativa é de que León e Lafita sejam esses jogadores, que com o apoio de Sarabia irão chegar no ataque para auxiliar o camisa 9 Álvaro Vázquez.

Já no setor defensivo, a equipe deverá jogar com Vigaray e Alexis no centro, com Damián na lateral direita e Lago pelo lado esquerdo. No gol, Guaita deverá ser titular, já que trata-se de um goleiro que vem apresentado boa forma e qualidade, nas partidas em que foi exigido sempre correspondeu com qualidade.

A principal jogada do time azulone é baseada na movimentação de Álvaro Vázquez, que se infiltra no meio dos zagueiros e geralmente é lançado por um dos jogadores da ponta para sair de cara com o goleiro adversário. Vázquez também é muito bom na bola aérea.

O desafio de Fran Escribá

O espanhol Fran Escribá chega ao Getafe nesta temporada após três anos no comando do Elche, clube por onde o treinador conquistou o título da Segunda Divisão espanhola em 2012. Escribá já foi assistente técnico no Getafe em 2004. Com o Elche no ano passado o treinador ficou em 13º no campeonato, duas posições acima do Getafe.

Este ano, o treinador terá a difícil tarefa de comandar o Getafe e levar o clube ao meio da tabela, por onde sempre figurou ao longo dos campeonatos. O treinador de 50 anos saiu do Elche no fim da temporada passa, segundo ele a relação com os jogadores já estava desgastada