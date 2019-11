Prévias La Liga 2015/16: Deportivo La Coruña

Outra equipe que já iniciou sua preparação é o Deportivo La Coruña. A equipe galícia procura a consolidação na Primeira Divisão, após uma temporada em que se viu salvo após um empate com o campeão Barcelona no Camp Nou. E, em busca desta segurança na elite do futebol espanhol, os Turcos investiram, procurando elevar o nível do plantel. Até agora, foram 13 contratações, e junto à elas, a manutenção do treinador Víctor Sánchez del Amo, que estreou no fim da temporada passada, garantindo a permanência.

A equipe blanquiazul vem de uma campanha ruim na última temporada, com apenas sete vitórias, 14 empates e 17 derrotas, terminando na 16ª posição. Tanto as lesões quanto os poucos reforços de qualidade comprometeram e tornaram a temporada 2014/2015, uma das piores na história da equipe de La Coruña.

Com o calendário já definido, o caminho do Deportivo será perigoso. A estreia será contra a Real Sociedad, e, ainda nas primeiras dez rodadas, terá adversários como o Valencia, o Athletic de Bilbao e o Atlético de Madrid.

Dépor investe para crescer

Depois de muitas lesões e pouco rendimento das últimas contratações, o clube blanquiazul decidiu por trabalhar melhor no mercado de transferências. Com um poder econômico maior que no inicio da temporada passada, os Turcos buscaram reforçar seu plantel de olho em uma permanência mais tranquila.

Nesta janela, o clube passou por um êxodo em seu elenco. Foram 14 saídas, entre elas, a de Cavaleiro e José Rodríguez, ambos por fim de empréstimo. Outra saída notável foi a de Isaac Cuenca, jogador procedente das categorias de base do Barcelona, para o Bursaspor da Turquia em uma transferência livre.

Com tantas saídas, a missão da diretoria foi montar um plantel consistente e jovem. E a primeira parte a se reforçar foi a defesa. Um dos primeiros objetivos a serem alcançados foi a permanência de Sidnei no clube, sendo uma das principais peças do setor no jogo de Víctor Sánchez. Outras caras novas para zaga são Fernando Navarro, Juanfran, Alejandro Arribas e Saúl García, quase todos marcados pela relativa experiência.

Já no meio-campo, as novidades são várias: Lucas Pérez, único jogador que foi comprado pela equipe blanquiazul, junto ao PAOK; Cani, procedente do Villarreal; Luis Alberto, emprestado pelo Liverpool; Pedro Mosquera, ex-jogador do Elche; Fayçal Fajr, que também veio do Elche. Estes nomes foram escolhidos para reforçar um setor que vinha sofrendo com lesões e irregularidades.

Já no setor ofensivo, começam os problemas. Depois das passagens fracassadas de Hélder Postiga e Toché e suas posteriores saídas, o único centroavante de oficio é Oriol Riera, adquirido de forma permanente. Sánchez del Amo cogitou, em entrevista, a possibilidade de utilizar Lucas Pérez ou Luis Alberto de forma improvisada, mas não descartou a compra de mais um reforço para a posição.

Poucas variações, mas sólido

Os investimentos do Deportivo vem se transformando em opções para que Víctor Sánchez possa trabalhar. Taticamente, a equipe galícia não possui muitas variações. Nos oito jogos disputados sob o comando de Sánchez del Amo, o 4-4-2 e o 4-2-3-1 se alternaram, com Oriol Riera, agora adquirido em caráter permanente, como líder do ataque.

Outro ponto notável foi a força no ataque pelas laterais, com Lucas Pérez e Cavaleiro (este que está no Monaco), além da boa retenção de bola no meio-campo, com uma saída de qualidade por parte dos volantes, principalmente por Celso Borges. O costarriquenho é o grande nome do meio-campo, mostrando qualidade e técnica.

Juventude no comando dos Turcos

Víctor Sanchez del Amo assumiu a equipe no fim da temporada passada, com uma missão: permanecer na Primeira Divisão. O trabalho foi apressado, uma luta contra o relógio e os adversários. E o objetivo foi alcançado contra quem menos se esperava: o campeão Barcelona, no Camp Nou.

Este é o seu primeiro trabalho como treinador de uma equipe de primeira divisão. E, se com pouco tempo ele mostrou ao que veio, nesta pré-temporada mostrou mão firme e máxima exigência com seus comandados. Um dos pontos mais destacados pela imprensa local são os treinamentos físicos, com um grau de exigência alto, além dos treinos táticos. O Deportivo vai tomando uma nova cara, e vai se tornando evidente que a permanência não será amis uma novela mexicana.