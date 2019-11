Meia Kovacic celebra chegada ao Real Madrid em apresentação: "É a oportunidade da minha vida"

O meia croata Mateo Kovacic, contratado pelo Real Madrid nesta terça-feira (18), foi apresentado oficialmente como reforço do clube merengue pelas próximas seis temporadas. Ele elogiou bastante o time na coletiva, dizendo que é o maior clube do mundo e que essa é a oportunidade da vida dele: "É o maior clube do mundo e estou seguro disso. Estou muito feliz pelo apoio desde o primeiro dia e espero justificar minha chegada. Acertei com o Real Madrid e essa é a grande oportunidade da minha vida", disse.

"É um passo muito para mim e minha família, e quero viver este sonho por muitos anos. Estou acostumado com momentos difíceis e estou feliz de estar aqui. Espero não falhar e cumprir com todas as expectativas que colocaram em mim. Quando o Real Madrid se interessa em você, não pode recusar, pois acontece apenas uma vez na vida", completou.

Kovacic, 21, deverá ser o reserva de seu compatriota Luka Modric durante a temporada. Sobre seu novo companheiro de clube, Kovacic disse: "É um amigo meu. Estou muito feliz de compartilhar o vestiário com ele e agradeço por tudo que disse sobre mim. Modric é um jogador muito bom, único, o melhor para mim, mas cada um tem suas características peculiares", falou o meia de 21 anos.

Quem falou sobre Kovacic na coletiva foi o presidente do clube, Florentino Perez: "Hoje apresentamos um jogador novo, jovem, com experiência e talento. É um grande jogador de um clube 'amigo'. Chega com 21 anos ao clube mais valioso do mundo e começa uma nova etapa 'apaixonante' no clube dos dez títulos da Uefa Champions League", disse Florentino.

O croata vestirá a camisa de número 16 na temporada, o que praticamente confirma que o clube emprestará, ou até venderá, com opção de recompra, o brasileiro Lucas Silva, que está mais fora que dentro do clube.