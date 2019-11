Com investimento pesado, Internazionale quer voltar a ser protagonista no Calcio

Neste sábado (22) a Serie A está de volta na Itália. Tendo a Juventus como soberana nos últimos anos, os rivais vão tentar aproveitar as perdas que a Vecchia teve para, enfim, tirar a equipe de Turim do topo na Itália. Uma dessas equipes é a Internazionale. Depois de amargar o meio da tabela nos últimos anos, a Beneamata, comandada por Roberto Mancini, apostou forte no mercado, trouxe bons reforços, perdeu alguns de seus principais atletas e, com um plantel renovado, tenta voltar a ser protagonista na bota.

Após a conquista da tríplice coroa na temporada 2009/10, a Internazionale, de lá pra cá, nunca mais foi a mesma. Depois de aposentar alguns de seus medalhões e abrir mão de outros, a equipe de Milão caiu muito de produtividade, deixou de jogar os principais campeonatos europeus e desde então tenta se reconstruir para voltar a ser temida novamente.

Mais uma vez de fora da Uefa Champions League e até da Uefa Europa League, a Internazionale tem apenas os torneios locais para se dedicar nessa temporada. Visando voltar ao escalão onde estão as grandes equipes, o time nerazzuro foi ao mercado, gastou como não se via a muito tempo e mudou quase 50% de seu plantel para a temporada 2015/16.

Jogadores importantes como Miranda e Geoffrey Kondogbia chegam para dar outra cara ao time nerazzurro; por outro lado o time perdeu atletas como os meio-campistas Mateo Kovacic e Xherdan Shaqiri. Como será que a Internazionale vai jogar esse ano? O que se esperar do time treinado por Roberto Mancini? Será que Milão vai, enfim, voltar a ver uma de suas equipes erguendo um título? Isso e muito mais você confere abaixo nesse especial da VAVEL Brasil.

Mercado: um vai e vem bastante movimentado

Parece que, enfim, a Internazionale cansou finalmente de ser coadjuvante na Itália. Depois de Roberto Mancini exigir, diversas vezes, contratações de peso, antes mesmo da última temporada acabar, Erick Thohir, proprietário e presidente do clube, deu carta branca a seus dirigentes, Piero Ausilio e Marco Fasone, e o time nerazzurro investiu pesado na janela de transferência.

Para começar, atletas como Zdravko Kuzmanovic, Joel Obi e Jonathan, que há tempos não eram mais bem quistos em Milão, deixaram o clube. Ironicamente, dois deles vão jogar a Uefa Champions League, principal ambição da Beneamata, como é o caso do sérvio, hoje no Basel, e do lateral brasileiro, no Partizan, enquanto o time azul e preto se quer vai tirar os pés da Itália. Por outro lado, nomes expressivos, reconhecidos e prestigiados na Europa desembarcaram em Appiano Gentile, como é o caso de Geoffrey Kondogbia, Miranda, Martín Montoya, Murillo e Stevan Jovetic.

Duas apostas também chegaram à Internazionale, uma é o já conhecido pela torcida Jonathan Biabiany, que retorna à Milão depois de ficar um ano longe do gramado. Ainda no Parma, o francês foi detectado com um problema no coração, sendo submetido a uma intervenção cirúrgica. Com o a declaração de falência do clube gialloblu, o meia-atacante retornou de graça ao clube que o revelou no futebol italiano. Já a outra aposta é o albanês Rey Manaj, de apenas 18 anos, que chega ao clube após se destacar e chamar atenção do time nerazzuro quando atuava pelo Cremonese.

O investimento mais caro, até então, foi o francês Kondogbia, que acertou com a Internazionale de última hora, custando € 40 milhões aos cofres italiano. Se somarmos o quanto a equipe de Milão investiu, o total do montante esteve perto de atingir os € 85 milhões. É claro que o clube não arcou com essa quantia de uma vez, muitos dos acordos, de forma inteligente, foram fechados como empréstimos mais a obrigatoriedade de compra, dividindo parte dos valores. Quando não conseguiu isso, optou pelo parcelamento do valor.

Como podem ver, foi um bom dinheiro investido, e com medo de ser pego pelo Fair Play Financeiro, a Internazionale teve de abrir mão de dois jogadores importantes, queridos pela torcida e que, se tivessem ficado, poderiam acrescentar, e muito, junto com os que chegaram.

Por quase € 17 milhões, Xherdan Shaqiri, principal contratação do time nerazzurro na janela de inverno, em janeiro desse ano, foi negociado com o modesto Stoke City, da Inglaterra. A outra saída, que é recente, foi a do croata Mateo Kovacic para o Real Madrid, que pagou quase € 40 milhões pelo meio-campista. O próprio Roberto Mancini, após um amistoso, confirmou que a saída dos dois foi justamente para cobrir o que foi gasto e não deixar o clube mal visto perante a Uefa, ainda assim garantiu que vai chegar mais gente, e que as perdas vão ser sim supridas até o final da janela, é justamente o que espera o torcedor.

O mais cotado é um outro croata, Ivan Perisic, meio-campista do Wolfsburg. Desde que a janela abriu, o companheiro de seleção de Mateo Kovacic é especulado em Milão, muitos até disseram que ele está apalavrado com o clube, faltando apenas o entendimento entre o time alemão e o italiano. A equipe alemã, por sua vez, não quer se desfazer do atleta, e se assim persistir, a Internazionale deve tentar alguém de dentro do próprio futebol italiano. Até o fechamento deste texto, os clubes ainda não chegaram a um acordo e nenhuma nova contratação havia sido oficializada.

A nova Internazionale

Depois das contratações, o que mais se perguntou foi: o que vai ser agora da Internazionale? Será que, finalmente, a equipe de Milão conseguirá ser competitiva? Bom, isso ainda não podemos afirmar, mas que agora tem peças boas e que isso pode vir a ser um sucesso, não temos duvidas. Com tantos jogadores novos, que já foram adicionados aos 11 titulares, é normal que demore um tempo até ter o devido entrosamento entre os jogadores. Isso ficou muito claro durante toda a pré-temporada, a falta de comunicação e a sintonia entre os atletas deixaram a desejar, o que é totalmente normal.

Dos oitos compromissos que teve, a Internazionale venceu apenas três. Com a Serie A perto de começar, Roberto Mancini corre contra o tempo para tentar colocar o seu time pra jogar, esperando ainda que outros jogadores cheguem para ai sim ter o plantel completo. Não se estranhe se o time nerazzurro começar tropeçando nas primeiras rodadas, acreditamos que da quinta ou sétima rodada em diante a equipe já terá entrosamento suficiente para colocar em jogo o futebol e estilo de jogo que Roberto Mancini deseja impor.

A formação adotada pelo treinador é o 4-3-1-2, isso já não é novidade para ninguém. Depois de conseguir a permanência de Samir Handanovic, um dos poucos que teve certa regularidade, era hora de se voltar para a principal dor de cabeça: a defesa. A zaga vem sendo o principal problema do time nos últimos anos, mas tudo indica que isso deve mudar logo menos. Com Miranda e Murillo, a defesa da Internazionale passa a ter mais segurança, algo que Juan Jesus e Ranocchia não vinham conseguindo mostrar. Os dois já vem jogando juntos e a esperança é que o brasileiro e o colombiano possam ser as muralhas, ou chegar perto, do que Lucio e Córdoba formaram um dia.

Nas laterais ainda segue uma incógnita. Davide Santon é um dos titulares, agora se ele vai atuar pelo lado direito ou esquerdo, ainda não se saber. O jovem italiano vem atuando pelo lado direito nos últimos jogos, o que da a entender que ali será o seu lugar. Pela esquerda, quem vem tentando continuar na equipe jogando por aquele lado é Juan Jesus. Sem chance de atuar dentre os zagueiros, o brasileiro vem sendo testado por Roberto Mancini como lateral.

Quando iniciou sua carreira no Internacional de Porto Alegre, foi por ali que o camisa 5 começou no futebol. Mas, pelo visto, também não tem agradado. Mancini já pediu um jogador de ofício para a posição, e os dirigentes correm contra o tempo para achar alguém de fácil aquisição no mercado. Se não conseguir sucesso, o que vai acontecer é que Santon irá retornar para a esquerda, onde atuou desde que retornou, enquanto Nagatomo assumirá o lado direito. D’Ambrósio, que até fez bons jogos na temporada passada, corre por fora, também sendo utilizado nos dois lados do campo.

Já para o meio de campo o que não falta é opção. Após não ter sucesso com as negociações por Felipe Melo, a Internazionale vai ter de se contentar com Gary Medel sendo o cão de guarda da equipe, o que não é um mal negócio. Como mostrou na última temporada, além de ser preciso na marcação e eficiente nas roubadas de bola, o chileno sabe também sair jogando, chegou até a dar assistência para gol. Junto com Medel, os outros dois pilares do meio campo devem e tem tudo para ser Kondogbia e Guarin.

Os dois além de marcar bem, principalmente o francês, saem com facilidade para o jogo. Geoffrey é velocista habilidoso que marca forte e tem um bom passe curto, já Fredy também é veloz, sabe sair muito bem para o jogo com suas arrancadas leva quase sempre a melhor no um contra um, além é claro de ter um chute a distância potente. Os dois devem ser os responsáveis por ligar o meio campo com o ataque e, claro, por puxarem o contra-ataque. Se Roberto Mancini quiser optar por ter apenas uma dessas características em campo, ele tem ainda Marcelo Brozovic e o garoto Assane Gnoukouri.

O croata ainda sofre com altos e baixos, mas já mostrou qualidade em passes a curta distancia e que tem uma boa visão de jogo, já o jovem marfinense é a grande surpresa. Em toda a pré-temporada ele é um dos que mais vem se destacando. Seguro, veloz, habilidoso, Gnoukouri tem agradado tanto Mancini como a torcida, é um meia completo e não descartamos a possibilidade dele ser um dos 11 iniciais do time, já mostrou que está pronto se precisar.

Hora de falar da parte ofensiva do time. Sem Shaqiri e Kovacic, quem deve fazer o papel trequartista (armador) da Internazionale deve ser mesmo o brasileiro Hernanes. Ele já jogou nessa posição, atuou nas última rodadas da temporada passada por ali, e não fez feio. Hernanes vai ser o cara responsável por deixar os atacantes em situações de gol, além de ser o homem da bola parada no time. No ataque, novidades. Após a má fase de Rodrigo Palacio no último ano, Roberto Mancini pediu e trouxe Stevan Jovetic do Mancheste City.

O montenegrino, a princípio, seria apenas uma sombra ao argentino, que até começou bem o ano, sendo, até aqui, um dos artilheiros do time na pré-temporada, mas o camisa 35 já foi titular nos dois últimos compromissos da Internazionale e deve sim fazer a dupla de ataque com o intocável Mauro Icardi, que, enfim, vai ter alguém para dividir a responsabilidade de fazer gols, não que isso seja um problema para ele, o próprio já mostrou isso ano passado quando foi o artilheiro do cálcio ao lado de Luca Toni com 22 gols.

Provável formação:

E agora, Roberto?

Chegaram reforços, bons jogadores, foram mantidos algumas peças importantes; outras, infelizmente, não tiveram como. Mas, e agora? Será que, depois de quatro temporadas a Internazionale vai, enfim, voltar a ser competitiva? Conseguirá o time nerazzuro brigar no topo da tabela? Milão vai voltar a ser detentora de títulos? Isso, amigos, só o tempo dirá. Como relatamos aqui, muita coisa mudou na Internazionale, e até isso tomar forma vai levar um tempo. Equipes como Milan, Roma, Juventus e Lazio saem na frente por não terem mudado muito, ganharam reforços pontuais e já demonstraram que estão bem na frente que a Beneamata.

Mas, assim como o rival da cidade, a Internazionale terá apenas a Liga e a Copa da Itália para disputar, e a taça só vai ter o seu primeiro jogo no ano que vem. Uma vantagem e tanto. Com um único campeonato em disputa, Roberto Mancini vai ter mais dias que os adversários para preparar sua equipe, seus jogadores também vão estar mais descansados que os outros, e, se souber aproveitar isso, pode ser uma grande vantagem para quem almeja lugares mais altos.

Outro fator interessante são os clássicos. Jogos importantes como contra Juventus, Milan e Roma, nesse primeiro turno, vão ter como mandante o time nerazzurro. Apesar disso não fazer muita diferença hoje no futebol, poder jogar a primeira em casa e, caso obtenha êxito, conseguir os três pontos, é muito importante nesse início de campeonato, já que depois a Beneamata viaja e tenta arrancar pontos longe de Milão, saindo assim no lucro.

Mas para que isso dê certo é preciso jogar bola, é preciso ter um time compactado e errar o menos possível. Se Roberto Mancini conseguir trazer isso de volta, agora com um time montado todo para si, a Internazionale terá grandes chances de terminar a temporada dentre os cinco primeiros colocados, quem sabe até na zona de classificados para a próxima Uefa Champions League, mas, até lá, o time nerazzurro tem muito trabalho pela frente e vai assistir de camarote a final do principal torneio europeu, já que a decisão esse ano será em Milão, e o mais triste nessa história é saber que nenhum dos dois principais clubes da cidade vão apenas ver o torneio pela televisão.