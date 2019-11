Prévias La Liga 2015/16: Rayo Vallecano

"Primo pobre" de Madri, o Rayo Vallecano é uma equipe que se acostomou a incomodar times mais fortes e mais bem estruturados no futebol espanhol. A 11ª colocação na última temporada pode não representar muita coisa, mas quem viu o Rayo atuar percebeu que é uma equipe que com um pouco mais de investimento pode virar uma equipe que constantemente comece a aparecer do meio para cima da tabela. A temporada 2015/16 se aproxima e as expectativas são bem positivas em Madri.

Temporada 2014/15: Qualidade, mas falta regularidade

Não dava-se muito pelo Rayo no começo da temporada 2014/15. E o começo de campeonato da equipe de Madri também não ajudou. Até a quinta rodada da competição, o Rayo não mostrava ser uma equipe tão bem organizada. Derrotas sem mostrar nenhum poder de fogo marcaram os primeiros jogos da equipe no começo da competição.

Mas a partir da sexta rodada, o Rayo começou a apresentar um futebol de qualidade, principalmente quando o papo era posse de bola - característica onde o Rayo terminou como a segunda melhor da competição em termos de porcentagem, perdendo apenas para o Barcelona -. A equipe começou a ter boas apresentações e empolgar, mas a falta de regularidade durante a competição foi um fator determinante para uma não temporada melhor da equipe.

O grande problema da equipe de Paco Jémez foi a defesa. O Rayo terminou o Campeonato Espanhol 2014/15 com a pior defesa, empatado com o rebaixado e último colocado Córdoba, pois as duas equipes tomaram incríveis 68 gols em 38 jogos. O ataque, por outro lado, foi na média da competição (47 gols). Foi uma boa temporada, mas que poderia ter sido ainda melhor.

Expectativas para temporada 2014/15: Dar mais trabalho

Algumas mudanças aconteceram no elenco da equipe de Madri para a temporada 2015/16. Em termos de saída, as duas maiores perdas foram a do atacante Bueno, que rumou ao Porto após boa temporada, e o brasileiro, e ídolo da torcida, Leo Baptistao, que foi "re-emprestado" pelo Atletico de Madrid ao Villarreal.

Mas o Rayo conseguiu recompor bem as perdas e ainda trouxes boas contratações para outros setores. Para a defesa, maior problema da equipe na temporada passada, Los Vallecanos contrataram o zagueiro da Seleção Romena Razvan Rat, além de conseguir por empréstimo o jovem zagueiro Diego Llorente, do Real Madrid Castilla. Ambos devem brigar forte por uma vaga na zaga do Rayo, tendo em vista a péssima temporada do setor na temporada 2014/15.

No meio, Luis Fariña e Patrick Ebert foram os principais reforços, mas o setor onde o Rayo apresenta mais qualidade é no meio, que tem como destaque o bom camisa 10 Roberto Trashorras, além de Raúl Baena. A perda de Gaul Kakuta, que foi para o Sevilla, não deverá ser tão sentida, tendo em vista a qualidade no setor.

No ataque, Paco Jémez tem boas opções. Além de Manucho e o venezuelano Miku, a contratação do português Bebé também foi muito bem vista no elenco, já que o atacante, ex-Manchester United, fez uma boa temporada defendendo o rebaixado Córdoba, onde foi o grande destaque. Vai dar uma boa dor de cabeça para Jémez.

Resumindo: o Rayo perdeu algumas peças para a temporada, mas a recomposição foi bem feita. O meio de campo não mudou tanto e deve permanecer com a mesma qualidade com a bola nos pés, tocando bastante a bola e atacando com calma. Os times de meio da tabela devem se preocupar, pois o Rayo chega para a temporada 2015/16 com moral e buscando melhorar cada vez mais suas campanhas. O fator casa também vai ser determinante para a temporada de Los Vallecanos.

A inteligência tática de Paco Jémez fará a diferença

Paco Jémez foi, sem dúvida alguma, um dos melhores técnicos do Campeonato Espanhol na última temporada. A forma que ele montou o Rayo foi de impressionar, mostrando uma equipe que gosta de ficar com a bola no pé e que aproveita o erro do adversário para marcar seus gols. Jémez mostrou uma Rayo muito bem compactado no meio, fazendo com que a bola chegasse qualidade aos atacantes.

O grande problema pode ser a defesa, mas Paco deve ter observado os erros de seus comandados na temporada passada e deve consertar estes deslizes, que foram muitos. Toda sua inteligência tática será muito importante durante a temporada. Paco mostrou que o Rayo é uma equipe que gosta de ficar com a bola no pé e isso deve se manter para a temporada que está por vir.