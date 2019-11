Prévias La Liga 2015/16: Atletico de Madrid

Após uma temporada de altos e baixos, a equipe rojiblanca repôs as suas perdas e inicia a temporada 15/16 como uma das favoritas para a conquista do título. Além disso, os comandados de Diego Simeone seguem em busca da Uefa Champions League, após o vice-campeonato.

Temporada 14/15: Uma temporada de altos e baixos

Na temporada passada, os colchoneros, na ocasião campeões, tiveram um início de temporada um tanto quanto conturbado, já que com o sucesso obtido na Champions League e o título da La Liga, o assédio aos seus jogadores aumentou. O clube contou com a saída de jogadores importantes como o atacante Diego Costa e o goleiro Courtois, mas foi rápido na reposição, contratando Mandzukic e Oblak para as respectivas vagas.

Em meio a idas e vindas, a equipe iniciou a temporada com êxito nas primeiras seis rodadas, até ser derrotado para o Valencia. Desde então, a instabilidade entre vitórias e derrotas foram ditando o ritmo da temporada da equipe que aos poucos foi vendo Real Madrid e Barcelona se afastando nas primeiras posições.

Outro fator que contribuiu para o terceiro lugar obtido na Liga, foi a disputa da Uefa Champions League que fez com que Simeone tivesse que ter cuidado com a condição física de seus atletas. A equipe foi eliminada da UCL para seu rival Real Madrid.

LEIA MAIS: Especiais La Liga 2014/15 Atlético de Madrid: Um ano de altos e baixos

O sonho da Champions League

Para 2016, a equipe rojiblanca tem como foco chegar longe na Liga dos Campeões, competição que foi vice-campeão na temporada 13/14. Juntamente com o sonho da UCL, vem a vontade de conquistar - mais uma vez, o título espanhol e superar Real e Barcelona.

Com um elenco forte e um treinador competente, pode se esperar do Atlético uma boa temporada, com presença constante na parte de cima da tabela. Além disso, a equipe é figura quase que carimbada na fase de mata-mata da Champions League. Esta temporada pode ser sim, uma temporada de títulos para o lado vermelho e branco de Madrid.

Elenco

Para esta temporada, Diego Simeone teve importantes saídas. A começar por Miranda, o defensor brasileiro já vinha perdendo espaço na equipe e foi negociado junto a Inter de Milão, para o seu lugar foi contratado o jovem zagueiro Savic, vindo da Fiorentina.

Apesar da chegada de Savic, a expectativa é que o uruguaio Giménez - que já vinha formando dupla de zaga com Godín, fique com a posição. Além dos três citados acima, o clube ainda conta com o zagueiro francês Lucas Hernández recém promovido ao profissional. Já no meio-campo, a principal contratação dos colchoneros foi a do belga Ferreira-Carrasco, recém chegado junto ao Mônaco. O meia de 21 anos chegou para ocupar a posição que a vaga deixada por Arda Turan, vendido para o Barcelona também neste início de temporada.

No ataque, a principal baixa da equipe - a saída do croata Mandzukic - foi substituída a altura com a chegada do colombiano Jackson Martínez, vindo do Porto. O atacante se destacou pelo clube português nas últimas temporadas e chega como a principal esperança de gols dos rojiblancos para esta temporada. Além de Martínez, Vietto também chegou para o ataque.

Além das chegadas, o Atléti ainda possui jogadores como Griezmann e Fernando Torres que brigarão por uma vaga no ataque. Raúl García, apesar de ser meia de origem, já foi muitas vezes improvisado na posição, podendo ser utilizado, caso necessário.

Táticas

Diego Simeone é mais um treinador que utiliza do 4-2-3-1, o argentino utiliza este esquema desde que iniciou os trabalhos no clube rojiblanco e vem obtendo resultados positivos. Além disso, Simeone conta com um fator muito importante, a jogada área, arma fatal.

Apesar da saída de Miranda, Simeone ainda conseguirá manter o nível tático em sua zaga e com isso, não perderá em ofensividade aérea e muito menos na parte defensiva. Além do mais, o retorno de Filipe Luís trás ao treinador, mais opções de jogadas pelo lado esquerdo do campo. No meio, a dupla de volantes continuará sendo a mesma, com Gabi armando o jogo e Tiago ficando atrás, preso a marcação, porém, tendo como fator surpresa algumas raras chegadas ao ataque, mas sempre com perigo. Tiago também é muito forte no jogo aéreo, marcando gols importantes pelo alto.

Ainda no meio-campo, o trio mais ofensivo deverá ser formado por Ferreira-Carrasco, atuando pelos lados do campo, assim como Turan fazia, Griezmann, também atuando pelos lados do campo, porém muitas vezes invertendo com o atacante e marcando muitos gols. Além dos dois, Koke, também foi mantido e segue sendo a principal peça de armação dos colchoneros.

Já no ataque, Simeone conta com o matador Jackson Martínez para decidir as partidas para a equipe madrilenha. Além de Martínez, Simeone ainda conta com Fernando Torres para uma eventual entrada durante a partida, ou até mesmo uma improvisação pelas pontas. Vietto também é opção para atuar pelos lados do campo.

LEIA MAIS: Raio-x Atlético de Madrid: a interminável raça argentina conciliada ao futebol moderno

A raça de Cholo Simeone

Diego Simeone, além de um treinador que abusa dos conhecimentos técnicos e táticos, é conhecido por jogar junto com a equipe. A sua raça - tradicional do futebol argentino é repassado aos jogadores em forma de cobrança, essa raça gerou a sua equipe o apelido de 'time de libertadores'.

O treinador de 45 anos tem apenas cinco temporadas como treinador do Atléti, mas já tem em seu currículo títulos importantes como o da Liga, o da Copa do Rey, o da Supercopa da Espanha e o mais importante deles, o título da Uefa Europa League. Simeone ainda conquistou a Supercopa Européia no comando do Atlético.