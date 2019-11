Godín estende contrato junto ao Atlético de Madrid até 2019

O Atlético de Madrid anunciou neste quinta-feira (20), em seu site oficial, a renovação do zagueiro, e capitão do time, Diego Godín por mais uma temporada. Como seu contrato seria até 2018, foi prorrogado até 2019.

Após perder o zagueiro Miranda para a Internazionale de Milão, o Atlético de Madrid tratou de garantir a permanência do seu ex-colega de zaga. De acordo com o site oficial do clube, o novo contrato, além de adicionar mais um ano, ele aumenta o salário do atleta.

Segundo o jornal espanhol As, o motivo da alteração no contrato de Diego Godin seria o interesse do Manchester City, que contratou o zagueiro argentino Nícolas Otamendi também nesta quinta-feira, embora conte com nomes como Vincent Kompany, Eliaquim Mangala e Martín Demichelis.

Godín é ídolo colchonero. Pelo clube, o uruguaio venceu o Campeonato Espanhol, em 2014, a Copa do Rei, em 2013, e ainda foi vice-campeão da Uefa Champions League 2013-2014 no ano passado, quando marcou o único gol do Atlético na derrota por 4 a 1 contra o Real Madrid, sendo que os rojiblancos estavam liderando marcador até os 45 minutos do segundo tempo, antes do gol memorável de Sergio Ramos, que levou a partida para a prorrogação.

Além disso, o capitão jogou 212 jogos pelo o Atlético de Madrid, tornando-se jogador uruguaio com mais partidas com a camisa vermelha e branca. E apesar de ser um zagueiro, Diego tem 18 gols pelo clube. Essas estátisticas só mostram o quanto Godín é importante para o clube. De contrato renovado, Godín e o elenco do Alteti estão com os pensamentos voltados para a estreia do Campeonato Espanhol 2015-2016. Os colchoneros recebem o novato Las Palmas, no Vicente Calderón, próximo sábado (22), às 15h30, horário de Brasília.