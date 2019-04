Leonardo Jardim lamenta derrota do Monaco para o Valencia: "Resultado é injusto"

No Estadio de Mestalla, na tarde desta quinta-feira (19), o Monaco visitou o Valencia, no primeiro jogo do confronto válido pelos playoffs da Uefa Champions League. O triunfo por 3 a 1 deixa os espanhóis com boa vantagem para a volta no principado. Já os monegascos precisam vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação para a fase de grupos.

O Valencia abriu o placar no começo da partida, com Rodrigo. A vantagem persistiu até o inicio da etapa final, quando Pasalic empatou. Quando o Monaco estava crescendo no jogo, os mandantes marcaram o segundo e no fim do jogo ampliaram. Dani Parejo e Feghouli foram os autores dos gols.

O técnico do Monaco, Leonardo Jardim, falou sobre o resultado em coletiva de imprensa concedida após a partida: “Acho que o resultado é injusto. Quando estávamos apenas começando a dominar o jogo, Valencia marcou seu segundo e terceiro gols”.

Questionado sobre a atuação da defesa, o treinador português falou que os erros precisam ser mudados para o compromisso seguinte. “Não é normal conceder gols pelas faixas laterais próximas a área. Precisamos mudar isso para o próximo jogo”, afirmou.

“Infelizmente, nas quartas de final da temporada passada ocorreram erros de arbitragem. Isto não é positivo para a França ou para o Monaco. A Uefa deve respeitar os outros países, como a França”, comentou Jardim com relação à arbitragem.

“Precisamos marcar dois gols em Monaco e temos a ambição de atravessar a barragem”, completou. A partida de volta acontecerá no Stade Louis II, na terça-feira (25). Mas antes disso, o clube encara o Toulouse, sábado (22).

Mario Pasalic, autor do gol do Monaco, que mantém vivas as esperanças de classificação do time do principado fez sua analise do resultado: “Pessoalmente, estou feliz por ter marcado. Eu tento fazer o meu melhor. Para todos os jogadores, é uma fonte de motivação para jogar um jogo da UEFA Champions League. Este não é um bom resultado para nós, mas vamos fazer de tudo para marcar em casa o mais rapidamente possível”.