Lanús bate Independiente e se classifica às quartas da Copa Argentina

Em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Argentina, o Lanús venceu o Independiente por 2 a 0 e avançou às quartas de final do torneio, que adota - com exceção da final - um sistema de jogo único. O cotejo foi disputado no estádio Ciudad de La Plata (os jogos pela competição são realizados em campos neutros) e os gols foram anotados por Román Martínez e Gonzalo Castellani.

Primeira equipe garantida na próxima fase do certame, o "Granate" aguarda o vencedor do confronto entre Vélez Sarsfield e Gimnasia de La Plata para conhecer o próximo adversário. Após o triunfo, o foco dos comandados de Barros Schelotto se voltam para o Campeonato Nacional. Na 13º colocação, o time volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Huracán fora de casa. Eliminado, o Rojo, que ocupa a 7º posição, joga no sábado, também longe de seus domínios, contra o San Martín.

O primeiro chute a gol na partida foi de Benítez. Aos 10 minutos, o atacante recebeu fora da área e chutou fraco de perna esquerda, para defesa em dois tempos de Ibáñez. Sem insinuações, o Lanús foi direto ao ponto. Minutos depois, Martínez recebeu entre os zagueiros na grande área, ajeitou e concluiu no canto oposto ao que caiu "Russo" Rodríguez, inaugurando o marcador.

Se o Independiente pretendia usar o tempo do intervalo para ajeitar a casa, o rival tratou logo de desfazer esta ideia. Aos 6 minutos Martínez mandou rasteiro para Acosta. Dentro da área, o atacante passou de calcanhar para a chegada de Castellani, que, com liberdade, mandou de primeira, à meia altura, para ampliar a vantagem.

Nos momentos seguintes ao tento, os maiores campeões da Libertadores da América ensaiaram uma pressão. Aos 14, a zaga do Lanús afastou mal mas Vera, da entrada da área, chutou sem direção. Pouco depois, Aquino arrumou para a perna direita e chutou fraco para o gol, para tranquila defesa de Ibáñez. Após três minutos, Benítez cobrou falta no canto do arqueiro, que foi conferir e fez boa defesa ao espalmar pra frente.