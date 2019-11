Napoli: mais brasileiros no time em busca de uma Serie A melhor

Quando encerrou-se a temporada 2014/15, com a derrota para a Lazio na Serie A e a não-classificação para a Uefa Champions League, muitos imaginaram que iria haver uma debandada geral no Napoli, começando pelo técnico Rafa Benítez, que realmente anunciou sua saída para o Real Madrid. Mas ainda assim, em meio ao projeto do novo técnico Maurizio Sarri, vindo do Empoli, e do novo diretor-esportivo Cristiano Giuntoli, vindo do Carpi, as estrelas do time, como Higuaín, Callejón, Insigne, Hamsík, entre outras, resolveram permanecer no time presidido por Aurelio De Laurentiis.

Até o fechamento desta matéria, o Napoli só se desfez de Gargano (Monterrey), Inler (Leicester City) e Britos (Watford), e emprestou Zapata (Udinese), Bruno Uvini (Twente), Maiello (Empoli) e Sepe (Fiorentina). E ainda estava a confirmar a venda de De Guzmán (Olympique Marseille ou Sunderland).

Nas contratações, vieram comandados de Maurizio Sarri no Empoli, como o meia italiano Valdifiori, e o lateral albanês Hysaj. Para resolver os problemas de confiabilidade no gol, a custo zero, volta o ídolo da torcida Pepe Reina, que foi reserva do Bayern de Munique na última temporada. Foi adquirido em definitivo também o jovem zagueiro Luperto junto ao Lecce.

Há outros que voltaram de empréstimo, como o meia El Kaddouri, que estava no Torino, e talvez não permaneça. Para a zaga, veio o romeno Chiriches, junto ao Tottenham. Os outros destaques da janela azzurra até aqui foram os brasileiros: primeiro foi confirmado, por empréstimo junto ao Milan, o goleiro Gabriel, que na última temporada esteve na campanha do Carpi, campeão da Serie B; e a grande contratação até aqui, o volante brasileiro Allan, que veio da Udinese, e teve boa participação na última Serie A.

Na pré-temporada, o Napoli testou novos esquemas táticos. Saiu do tradicional 4-2-3-1 de Benítez para o 4-3-1-2 que Sarri usou por muito tempo no Empoli. A estreia na pré-temporada, focada em Dimaro, e dessa vez sem jogos no San Paolo, foi contra o Feralpi Salò, quando Sarri usou o 4-3-1-2 começando com Gabriel; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; David López, Jorginho, Hamsík; Insigne; Callejón, Mertens. O Napoli venceu por 5 a 2, mas faltavam mais testes.

Veio, então, a vitória por 5 a 1 diante do Cittadella, na qual Sarri usou praticamente o mesmo time. As grandes alterações foram a volta de Rafael ao gol napolitano e a presença de Gabbiadini começando como titular no lugar de Callejón. Outras grandes presenças foram as das estreias de Allan e Valdifiori, nos respectivos lugares de Jorginho e Hamsík – este poupado. Em seguida, na derrota por 3 a 2, diante do Nice, o time inicial volta com Gabriel e Mertens de titulares, e lança Henrique no time titular, além de promover as estreias de Chiriches e Hysaj na segunda etapa.

A partir do jogo contra o Porto, a escalação que mais se assemelha ao que deve ser a titular. Com as voltas de Reina e de Higuaín – um voltando a jogar pelo Napoli e outro voltando de férias –, o Napoli empatou sem gols com os portugueses, e passou a ser escalado próximo ao seu "time ideal", com Reina; Maggio, Chiriches, Albiol, Hysaj; Allan, Valdifiori, Hamsík; Insigne; Gabbiadini, Mertens. Na segunda etapa, várias alterações, incluindo a entrada de Higuaín no lugar de Gabbiadini.

Após o empate sem gols, o Napoli marcou novo amistoso fora de casa, contra o Latina, e Sarri escalou finalmente o time que deve se aproximar do titular, agora com a presença de Higuaín desde o começo: Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsík; Insigne; Callejón, Higuain. Com a vitória por 5 a 0, se viu um Napoli mais pronto para a temporada, e com alguns jogadores, antes descartáveis, a estarem nos planos de Sarri, como Jorginho e El Kaddouri.

E o Napoli a cada dia vai mantendo suas principais estrelas. Jogadores que tiveram saída especulada como Higuaín, artilheiro do time na temporada passada, e Callejón, que teve altos e baixos, tiveram conversas com o presidente e o diretor-esportivo Giuntoli para ficar e provar sua importância para a equipe, além de um projeto "novo" com a chegada de Sarri.

Em relação ao time considerado titular na temporada passada, somente Inler está em vias de deixar o clube. As saídas foram repostas com contratações a altura, como as de Allan, Valdifiori e Hysaj. Mas o Napoli deve procurar na reta final de mercado garantir um reserva para Hamsík, um lateral e um zagueiro. O objetivo é claro, como declarado por Sarri em entrevista: "De Laurentiis me pediu para levar o Napoli de volta à Champions League". E a luta dos azzurri partenopei será voltar a Champions depois de duas temporadas de ausência.

Quanto ao novo técnico, Maurizio Sarri, vindo do Empoli, De Laurentiis pensou ao contratá-lo em "dar um passo atrás para dar dois a frente". O ex-bancário, de 56 anos, agora tem a oportunidade de treinar um clube grande do futebol italiano pela primeira vez na carreira, e que era o seu time do coração antes da carreira de treinador.

O seu Napoli terá um espírito nacionalista, com mais italianos na equipe, e com um desejo de realizações e resultados, o que em parte haviam sido postas de lado pelo desejo de crescimento e internacionalização. Outro grande desejo é de uma equipe que "sue a camisa", com um espírito de sacrifício e abnegação antes de tudo. O filho de Nápoles, agora, espera consagrar seu time rumo a voos maiores do que os das últimas temporadas, e assim ter seu nome gritado pela torcida no San Paolo. Para isso, ele aposta no seu 4-3-1-2, com as grandes presenças de Insigne como trequartista, e Valdifiori e Hamsík como registas. Outra aposta é na qualidade de Higuaín:

Com as chegadas de Gabriel e de Allan, eles se juntam a mais dois brasileiros: Rafael Cabral, goleiro, que se juntou aos partenopei em 2013, e Henrique, zagueiro, que veio em 2014. Suas saídas foram muito especuladas, mas mesmo assim, ambos foram utilizados nos amistosos de pré-temporada do Napoli de Sarri até aqui, até começando como titulares em alguns deles, provando que podem ter oportunidades durante a temporada.

Há também a presença de Jorginho, nascido no Brasil, mas que se naturializou italiano, que é outro que se especulou até a sua entrada em negociações fracassadas com o Torino por Darmian (tentado pelo Napoli, foi para o Manchester United). Outros brasileiros que já foram especulados no Napoli foram o zagueiro Felipe, do Corinthians, e o volante Walace, do Grêmio. Com os quatro jogadores do elenco, junto com o Carpi e a rival Inter, o Napoli é o segundo time que mais tem jogadores brasileiros nesta edição da Serie A, atrás apenas da Udinese, com seis:

Confira a lista dos brasileiros presentes nesta edição da Serie A:

ATALANTA – Marcos de Paula (nunca jogou no Brasil)

BOLOGNA – Ângelo (ex-Santo André), Matuzalém (ex-Vitória)

CARPI – Wallace (ex-Fluminense), Raphael Martinho (ex-Paulista de Jundiaí), Ryder Matos (ex-Palmeiras), Gabriel Silva (ex-Palmeiras)

CHIEVO - Nenhum

EMPOLI – Ronaldo (nunca jogou no Brasil)

FIORENTINA – Gilberto (ex-Botafogo)

FROSINONE – Nenhum

GENOA – Nenhum

HELLAS VERONA – Rafael (ex-Santos), Cláudio Winck (ex-Internacional), Rômulo (ex-Cruzeiro)

INTER – Juan Jesus (ex-Internacional), Miranda (ex-São Paulo), Dodô (ex-Corinthians), Hernanes (ex-São Paulo)

JUVENTUS – Neto (ex-Atlético-PR), Rubinho (ex-Corinthians),

LAZIO – Maurício (ex-Palmeiras), Felipe Anderson (ex-Santos)

MILAN – Alex (ex-Santos), Rodrigo Ely (ex-Grêmio), Luiz Adriano (ex-Internacional)

NAPOLI – Gabriel (ex-Cruzeiro), Rafael Cabral (ex-Santos), Allan (ex-Vasco), Henrique (ex-Palmeiras)

PALERMO – Matheus Cassini (ex-Corinthians)

ROMA – Leandro Castán (ex-Corinthians), Maicon (ex-Cruzeiro)

SAMPDORIA – Fernando (ex-Grêmio)

SASSUOLO - Nenhum

TORINO – Bruno Peres (ex-Santos), Danilo Avelar (ex-Rio Claro)

UDINESE – Lucas Evangelista (ex-São Paulo), Guilherme (ex-Corinthians), Danilo (ex-Palmeiras), Marquinho (ex-Fluminense), Neuton (ex-Grêmio), Edenilson (ex-Corinthians)