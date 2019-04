Prévias La Liga 2015/16: Real Madrid

A temporada 2014/15 do Real Madrid foi uma verdadeira decepção. Tirando as mais de 20 vitórias seguidas e o título do Mundial de Clubes, a torcida merengue não se orgulha de tanta coisa. Vice-campeonato do Campeonato Espanhol, eliminação para o rival Atlético de Madrid na Copa do Rei e para a Juventus na semifinal da Uefa Champions League, além de ver o maior rival Barcelona levar todos os canecos para casa. Foi uma temporada para realmente esquecer.

Mudança de comando e saída de um ídolo. Essas foram algumas das modificações merengues para a temporada 2015/16. Espera-se que isso dê certo e que a equipe volte ao caminho dos títulos.

Temporada 2014/15 para esquecer

Se a temporada 2013/14 foi extremamente especial e fantástica para o Real Madrid, a 2014/15 foi para esquecer. Nenhum título de expressão. Assim se resume a última temporada merengue. Não importa as mais de 20 vitórias seguidas ou o título do Mundial de Clubes. A torcida ficou na bronca, muito por conta da irregularidade merengue em um momento da temporada.

O trio BBC começou a temporada voando. Gols, gols e muitas assistências entre os três. O grande problema foi a falta de gás no final de temporada. Além disso, as contusões também atrapalharam bastante. Em vários momentos da temporada, os merengues ficaram sem James Rodriguez, Benzema e Luka Modric. Todos eram/são jogadores essenciais e acabaram fazendo uma grande falta. Resumindo: uma temporada que têm de ser apagada.

Temporada 2015/16: expectativa de coisas boas

As expectativas para a temporada 2015/16 são boas, mas ainda com um certo receio. Rafa Benitez chegou e montou seu estilo de jogo no time. A pré-temporada merengue foi bem feita, com ótimas atuações, seja na parte ofensiva, como na defensiva. O fator que mais deverá ser levado em conta durante a temporada é sobre o estado físico dos jogadores. As várias contusões que aconteceram na temporada passada devem ser bem cuidadas, pois jogadores importantes não podem sofrer desgaste, que acabam proporcionando nas contusões.

Mesmo de técnico novo, a equipe parece ter encontrado seu jeito de jogar. Não importa se foi apenas em pré-temporada que a equipe atuou bem. Os jogos foram para valer e devem ser levados em conta. O trio BBC tem que encontrar seu ritmo mais uma vez. Bale não pode ser irregular como foi na temporada passada. Benzema precisa ser o francês da temporada 2013/14. Cristiano Ronaldo têm que seguir fazendo das suas. O meio de campo precisa ficar saudável, já que é o setor mais importante da equipe. As expectativas são boas, mas falta confirmar isso.

Entre o vai e vem no elenco merengue, as principais chegadas para o clube da capital espanhola foram as do goleiro Kiko Casilla, que disputará vaga no gol merengue com o costarriquenho Keylor Navas, mesmo que Navas tenha vantagem, a do lateral-direito brasileiro Danilo, que deverá começar a temporada na lateral merengue, e o meia Mateo Kovacic, que, ao que tudo indica, sera o principal reserva de Luka Modric. A grande perda merengue foi a saída de Iker Casillas.

Rafa Benítez terá que ganhar a confiança de todos

Rafa Benítez não foi recebido com todas as maravilhas em Madri. A desconfiança em volta da sua contratação foi evidente, não só da torcida, mas como da imprensa também, ainda mais porque muitos ainda não entenderam o porque de Carlo Ancelotti ter deixado o time. Mas ele deixou e agora os merengues têm a cara do italiano.

Campeão Benítez é, mas ele terá que provar isso em um dos maiores clubes do planeta. A pré-temporada foi uma boa amostra de o que esperar do italiano no comando merengue. Uma equipe que toca bastante a bola e que não tem tanta pressa em finalizar a jogada. A defesa, um dos problemas merengues na última temporada, também é outro fator que Benítez estudou bem e deve melhorar. A pressão e a desconfiança existem, mas Benítez está pronto para provar o contrário.