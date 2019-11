Prévias La Liga 2015/16: Real Bétis

Grande campeão da temporada 2014/15 da Liga Adelante, segunda divisão do futebol espanhol, o Real Bétis promete dar muito trabalho na nova temporada. A equipe de Sevilha manteve sua base para a nova temporada e contratou jogadores de nome no futebol mundial, dando destaque para o meia holandês Rafael Van der Vaart, que será o grande comandante do meio de campo dos Béticos. É bom ficar de olho nos verdes.

Temporada 2014/15: Título e futebol bem jogado

Após uma temporada 2013/14 bem abaixo do esperado, que resultou no descenso para a segunda divisão, os verdes de Sevilha precisavam dar uma resposta a altura para sua fanática torcida, que sempre apoiou o time. Junto de times como Zaragoza e Sporting Gijon, o Bétis chegava na Liga Adelante 2014/15 buscando fazer bonito e retornar de forma tranquila para a primeira divisão.

E os Béticos não decepcionaram seus torcedores. Mostrando um futebol bem superior ao dos outros times, dominando a maioria dos seus jogos, a equipe de Pepe Mel não foi páreo para nenhum time e se sagrou campeão da temporada na segunda divisão, sendo que o acesso para a primeira divisão veio com muita antecedência, com cerca de dez rodadas faltando para seu término. Foi uma equipe muito bem compactada por Mel, que teve o melhor ataque, ao lado do Las Palmas, com 73 gols, e a terceira melhor defesa, tomando apenas 40 gols. Temporada de sucesso.

Expectativas para temporada 2015/16: Surpreender com um elenco sólido

Manter as boas atuações e a regularidade. É isso que o Bétis quer para a temporada 2015/16, além de surpreender times de maior porte e investimento. O equilíbrio defesa e ataque deve permanecer para que os atuais campeões da segunda divisão tenham sucesso no Campeonato Espanhol. A chegada de jogadores de nome e experiência ajudará bastante nessa meta.

Começando entre as perdas da equipe de Sevilha, o Bétis deverá sentir falta de dois jogadores que fizeram parte do elenco no setor ofensivo. Dani Pacheco, que até já atuou no Liverpool, foi vendido para o Alavés e pode fazer muita falta. Outro que também pode deixar um buraco no setor ofensivo é Chuli, que foi bem utilizado na temporada passada, mas acabou sendo vendido para o Almería.

Dentre os contratados para a temporada, destacam-se quatro jogadores: o experiente zagueiro Weiko Westermann, o lateral e meia peruano Juan Manuel Vargas, o volante Petros e a principal delas, o experiente meia holandês Rafael Van der Vaart, uma das primeiras contratações para a temporada. Além deles, Francisco Portillo, ex-Málaga, também merece destaque e dará uma boa dor de cabeça para Pepe Mel.

O elenco terá de mostrar qualidade e personalidade durante toda a temporada. O grande questionamento é se o time manterá a regularidade durante todo ano, pois um dos grande problemas dos times que retornam para a primeira divisão, seja dos mais tradicionais aos mais modestos, é manter a pegada durante toda, e longa, temporada que está por vir.

A força da torcida, principalmente em duelos mais complicados, contra times de maior escalão como Real Madrid e Barcelona, será essencial. O Bétis precisará pontuar o máximo possível dentro de casa e arranjar alguns pontos fora de casa. O elenco é bom e recheado de opções, mas tem que tornar toda essa grande expectativa em boas atuações e vitórias. O Bétis tem time para chegar bem longe no campeonato, mas terá que provar que tem time para isto.

Pepe Mel terá de usar suas artimanhas para voltar a ter sucesso com o Bétis

Pepe Mel, comandante do Bétis, é, provavelmente, um dos técnicos mais subestimados no futebol espanhol. Seu jeito de formar e compactar seu elenco foi algo muito bom de ser observar na última temporada. A equipe se destacou por ser muito forte e eficiente na frente e segura atrás, principalmente em partidas fora de seus domínios.

Com mais opções, Mel deverá fazer uma rotação maior entre seus jogadores. Jorge Molina e Rubén Castro deverão continuar fazendo a dupla de ataque dos Béticos, com Rafael Van der Vaart e Juan Vargas no meio. Mel é inteligente e tem alguns truques na manga durante os jogos. O experiente treinador do Bétis será muito importante na suada caminhada da equipe para retornar a fazer sucesso no campeonato espanhol.