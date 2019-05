Pré-jogo: Em duelo da parte de cima da tabela, Lyon encara Rennes visando encostar no líder PSG

Neste próximo sábado (22), o Lyon irá encarar o Rennes, pela terceira rodada do Campeonato Francês, no estádio Gerland, visando colar no líder da Ligue 1, PSG. O objetivo do Rennes é praticamente o mesmo, pois os Les Rouges et Noirs, está na 9º posição, com três pontos. Já os Les Gones, está na 8º colocação, com quatro pontos. O líder do torneio, a equipe do Paris Saint-Germain, está disparada na ponta com nove pontos, tendo 100% de aproveitamento; logo, o primeiro da zona de classificação para as competições europeias, Bastia, está em 4º com também quatro pontos, sendo salvo pelo sistema de desempate. Por tanto, dependendo dos resultados das outras partidas, Lyon ou Rennes podem disparar na tabela.

Nas duas primeiras rodadas, o Lyon empatou sem gols com o Lorient e ganhou fora de casa, pelo placar mínimo, do Guingamp. Já o Rennes, perdeu na estréia por 2 a 1 para o Bastia, e conseguiu vencer o lanterna Montpellier, em casa, por 1 a 0. Por enquanto, o grande destaque do Lyon é o atacante Alexandre Lacazette, mesmo que não tenha ainda marcado um gol, é uma das principais referências do time comandado por Hubert Fournier. Em contrapartida, o Les Gones ainda não tomaram gols, mostram ter uma defesa bem sólida, formada pelo ótimo goleiro Anthony Lopes, e seus defensores, Umtiti, Bisevac, Jérémy Morel e Rafael da Silva. Pelo lado do Rennes, seu principal jogador até então é o polonês Kamil Grosicki, que é reserva no time comandado por Philippe Montanier, porém, em todas as partidas que entrou demonstrou um grande futebol. Mesmo estando no meio da tabela, a equipe localizada na Bretanha, não demonstrou ainda seu bom futebol.

No sábado, o Lyon terá dois desfalques, Christophe Jallet e o zagueiro titular Milan Bisevac, ambos por contusões. Para o ataque, Fournier confirmou em entrevista que irá apostar em Lacazette, mesmo não estando 100%. No banco de reservas, o treinador terá Maxwel Cornet e Claudio Beauvue, que entraram muito bem no jogo contra o Montpellier, sendo Beauvue quem decidou o jogo passado para o Lyon.

Prováveis escalações de ambas equipes para o jogo

Lyon: Anthony Lopes; Koné, Umtiti, Morel, Rafael da Silva; Gonalons, Fékir, Valbuena, Tolisso; Ferri, Lacazette. Técnico: Hubert Fournier

Rennes: Costil; Moreira, Armand, Mexer, Pedro Mendes; Baal, Sylla, André, Gelson Fernandes; Pedro Henrique, Sio. Técnico: Philippe Montanier