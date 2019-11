Quem são os brasileiros da temporada de La Liga?

Atualmente, há muitos brasileiros presentes no campeonato espanhol. Alguns mais valorizados, outros nem tanto. Uns tentam buscar espaços em suas respectivas equipes nesta temporada, mas passam longe dos olhos de quem acompanha La Liga. Em compensação, o país já é representado por jogadores de fundamental importância para seus elencos e são reconhecidos mundialmente pelo que fazem em suas equipes.

Pensando nisso, a VAVEL Brasil preparou para você um especial recheado de informações sobre os jogadores que podem atuar pela seleção canarinho e dar boas alegrias ao torcedor brasileiro. Dos que você não conhece, aos que não precisamos nem dizer o nome. Tudo sobre suas carreiras e suas expectativas para a temporada 2015/2016 de La Liga.

Guilherme Siqueira

O lateral esquerdo que iniciou sua carreira em Santa Catarina, mais precisamente no Figueirense, foi para o futebol Europeu em 2004, contratado pela Inter de Milão, da Itália. Sem oportunidade, o brasileiro foi vendido para a Udinese, onde também não engrenou. Foi emprestado seguidamente para clubes de menor expressão na velha bota; até parar no Granada, da Espanha.

Siqueira ajudou a equipe a ser promovida para La Liga e era de fundamental importância no elenco. Tinha encaixado no clube. Com a venda de Filipe Luís ao Chelsea, em 2014, o Atlético precisava recompor sua lateral esquerda, e viu em Guilherme um postulante a vaga; e o fez. De lá, ele não saiu - e também não espera -. Foi campeão da Supercopa da Espanha em 2014 e espera começar uma temporada que é de renovação para o elenco rojiblanco.

Filipe Luís

Mais um lateral esquerdo para o elenco do Atleti? Isso mesmo, Filipe Luis foi vendido ao Chelsea após uma bela participação na campanha rumo à final da Champions League. Mas, o brasileiro não conseguiu manter o bom nível no clube inglês, nem na seleção. Filipe é mais um lateral que começou a carreira no Figueirense.

Com passagens por Ajax, Real Madrid B e Deportivo La Coruña, o defensor está de volta ao clube de onde nunca devia ter saído. Identificado com o clube e com a torcida, Filipe não vai precisar de muito tempo para se adaptar novamente ao time. Em uma disputa com o também brasileiro Guilherme Siqueira, ele espera ser titular e ter uma temporada regular, como foi em 2013-2014, pelo Atleti.

Douglas dos Santos

Isso Mesmo! Douglas! O ex são paulino, que era vaiado pelos campos do Morumbi e criticado por comentaristas foi uma das surpreendentes contratações do time catalão para a temporada 2014-2015. O "mito" jogou apenas dois jogos pelo Barcelona na temporada, e foi criticado pela mídia espanhola. Mas, apesar de ser um integrante frequente do banco de reservas, o brasileiro conquistou nesta temporada os "triplete", conquistando a Copa do Rei, La Liga e a Uefa Champions League.

Agora, o brasileiro pensa em mudar os rumos de sua carreira, ele quer ser titular, jogando pela lateral esquerda, onde hoje se encontra o excelente Jordi Alba. Tarefa difícil para um jogador que tem uma limitação técnica baixa.

Daniel Alves

Talvez um dos jogadores mais subestimados no elenco do Barcelona. Daniel Alves estava cogitado para sair do clube catalão nesta temporada, rumo ao PSG. Mas, após a conquista do ''triplete'' (que já havia conquistado com Guardiola em 2009). O lateral direito mudou de ideia e resolveu ficar, e foi mais valorizado, claro. Conhecido pelo seu estilo que chama atenção antes de jogos ou em datas comemorativas da Fifa, Daniel começou no Juazeiro, mas foi no Bahia onde ele se destacou.

Após um belo campeonato brasileiro, o lateral foi contratado pelo Sevilla, onde jogou duas temporadas. Foi contratado pelo Barcelona em 2004, clube onde ele está até hoje. Daniel Alves é o segundo maior vencedor de ligas europeias, atrás do eterno zagueiro Maldini, do Milan.

Apesar da contatação de Alex Vidal, também ex Sevilla, o brasileiro disse que isso o motiva ainda mais em manter o bom nível na equipe titular, e que espera conquistas ainda mais títulos nesta temporada pelo clube catalão. Já são 5 Campeonatos Espanhóis, 3 Copas do Rei, 3 Uefa Champions League, 4 Supercopas Europeias e dois Mundiais de Clubes da Fifa.

Adriano

O curitibano de 30 anos e atualmente lateral esquerdo do Barcelona, Adriano é uma das principais peças de recomposição no elenco catalão. Considerado ambidestro por Luís Enrique, Adriano pode atuar nos dois lados do campo e ser um jogador coringa para o treinador. Sem ser um protagonista do time cheio de estrelas, ele está no Barcelona desde 2010 e nunca teve uma temporada onde manteve o alto nível - muitas lesões o atrapalharam -.

Adriano é mais um da cota de laterias que o clube catalão trouxe do Sevilla, e espera fazer uma temporada regular e de bom nível para poder enfim, ser titular do time. A vaga hoje é ocupada por Jordi Alba.

Rafinha Alcântara

Filho de Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, Rafinha é uma das principais apostas de Luis Enrique na temporada. Jovem, talentoso, rápido e inteligente. Apesar do seu irmão optar pela Espanha, ele escolheu jogar pelo Brasil, mas ainda não foi convocado para a seleção principal. Um erro, pois o habilidoso meia fez uma ótima temporada 14/15, mesmo sendo reserva.

No Barcelona desde 2006, está completamente adaptado ao estilo de jogo do clube e enche de esperanças o torcedor catalão com belas apresentações. Com apenas 22 anos, Rafinha está no início de sua pequena grande carreira, pois mesmo jovem, ele já conquistou 2 Copas do Rei, 1 Uefa Champions League, 1 Campeonato Espanhol e 1 Supercopa da Europa. Na sombra de Iniesta é claro, mas sempre fazendo essa sombra diminuir cada vez mais.

Neymar

Ah..um jogador que dispensa apresentações, o maior ídolo brasileiro na atualidade, talvez o menos crucificado pelo 7 a 1. Neymar! Escolhido o quinto melhor jogador da Europa na temporada 14/15, o garoto da vila, que ainda sim é muito jovem, já é um dos principais e melhores jogadores do Barcelona. Vindo do Santos, onde conquistou quase tudo que foi possível, sua primeira temporada pelos catalães não foi lá essas coisas. Mas a segunda..Um dos componentes do trio MSN, o jogador marcou 41 gols e deu passe para 8.

Campeão da Uefa Champions League, Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, Neymar está no caminho para ter uma de suas maiores temporadas na carreira. Adaptado ao clube, entrosado ao elenco e cada vez mais adorado pelos torcedores, o menino que jogava pelos campos da Vila Belmiro vem se tornando cada vez mais importante para o time catalão e com certeza, fará mais uma de suas temporadas brilhantes em La Liga.

Sidnei

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Sidnei começou no Internacional de Porto Alegre com uma passagem sólida e com títulos pelo colorado. Cedo, saiu para Portugal, rumo ao Benfica, onde não conseguiu se firmar. De empréstimo em empréstimo, Sidnei foi parar no Deporito La Coruña, time onde joga até hoje. O brasileiro tem a difícil tarefa de ser zagueiro na liga espanhola onde se encontra Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Greizmann, Aduriz, entre outros. Será uma temporada de superação dele e de seu clube, que espera permanecer na primeira divisão.

Rafael Martins

Rafael Martins é um centroavante de alta estatura que começou no Audax, de São Paulo, em 2003. Com passes pela dupla Gre-Nal no Sul e outros times de pequena representação no Brasil, Rafael chegou ao Levante em 2014 após uma temporada cheia de gols pelo Vitoria Setúbal, de Portugal. Em sua primeira temporada pelo clube foram apenas 13 jogos e 1 gol, média decepcionante para quem se esperava tanto. Em 2015, Rafael espera melhorar sua média de partida e de gols, e para isso acontecer, o brasileiro vai ter que contar com uma temporada inspirada.

Deyverson

Talvez o mais desconhecido dentre todos os brasileiros desta lista. Deyverson é carioca, é atacante e tem 24 anos. Teve toda sua carreira baseada em Portugal, no Benfica. Por lá, se destacou nas categorias de base e foi parar no FC Köln, da Alemanha. O brasileiro chegou ao Levante essa temporada e as expectativas é de que ele possa ajudar o time em uma possível disputa contra o rebaixamento.

Weligton

O experiente zagueiro do Malaga, de 35 anos, Weligton começou sua carreira pelo Paraná Clube, em 2002. Conhecido por ser um defensor que não costuma aliviar nas chegadas, Weligton foi para a equipe espanhola em 2007, de onde não saiu mais. Sâo 195 jogos pela equipe. Xerifão da zaga, ele é muito querido pela torcida por sua simplicidade e carisma. É mais um dos zagueiros brasileiros que têm o o dever de parar os ataques milionários de La Liga.

Charles

O mais novo atacante do Málaga, Charles é filho do atacante do Careca, que passou pelo Santos nos anos 80, antes de se transferir para o futebol português. Na primeira temporada pelo Celta de Vigo, Charles ganhou valorização por marcar dois gols no Real Madrid, em jogo pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro despertou o interesse do Malaga, que o trouxe para esta temporada e para ajudar o clube a conseguir uma vaga na Uefa Europa League.

Petros

Conhecido no Brasil por ter jogado recentemente no Corinthians, Petros foi vendido ao Betis este ano. O volante teve boa passagem pelo Timão, mas uma série de lesões e polêmicas na justiça, terminaram em sua venda para a Espanha. Agora em La Liga, Petros espera conquistar um lugar na tradicional time do Betis.

Danilo

Com uma recente e boa passagem pelo Santos, Danilo foi levado ao Porto, onde foi destaque daquela equipe que chegou a vencer o Bayern de Munique por 3x1 em casa na Champions League. O lateral direito foi contratado esta temporada para ocupar a vaga de Carvajal no time merengue, e é uma das promessas do Brasil para 2018. Expectativa de uma boa temporada para o brasileiro.

Marcelo

Outro da lista dos mais conhecidos brasileiros que atuam na Europa, Marcelo é lateral esquerdo é hoje, joga com a camisa merengue pelos campos de La Liga. Considerados por muitos um dos melhores laterais esquerdos do mundo, Marcelo fez um dos gols da final contra o Atletico de Madrid, na famosa Champions League de La Décima. As expectativas sobre o Marcelo são sempre as mesmas: manter o bom nível e o alto indície onfesivo que ele alcança nas partidas. Municiando Cristiano Ronaldo.

Lucas Silva

Sendo bi-campeão brasileiro em 2013 e em 2014, Lucas Silva chegou ao Real Madrid no início de 2015 com status de jovem promessa merengue. Com Modric machucado, o volante assumiu a titularidade com postura e responsabilidade. Mas, no fim da temporada, pouco se aproveitou do meia de 22 anos, e espera-se que ele seja emprestado nesta temporada para que ganha mais experiência.

Casemiro

O jovem meia que deu lampejos de craque junto de Lucas no São Paulo, aos poucos, foi se tornando um jogador mediano e vendido para o Real Madrid no fim da temporada de 2013. Sem espaço no Real Madrid, Casemiro foi emprestado ao Porto. Lá, ele engrenou, chegou às quartas de finais da Champions League com o clube, jogando bem e fazendo gols, algo que fez o volante retornar para Madrid. Ele vem para compor elenco junto de Kroos, Modric, Lucas Silva e Illaramendi.

Jonathas

Especulado no Corinthians há dois meses atrás, Jonathas se fez conhecido no Elche; equipe onde ele marcou 18 gols pelo campeonato espanhol da temporada passada. Com gols bonitos e contra times de grande patamar, o centroavante chamou a atenção dos dirigentes da Real Sociedad, que após perder Greizmann não tem achado um atacante de bom nível técnico. A expectativa é que Jonathas seja esse atacante, e que ele faça uma temporada repleta de gols pelos azuis.

Mariano

Após uma temporada de destaque pelo Bordeaux, da França, Mariano despertou a atenção dos Sevillianos, que após perder seu lateral direito Alex Vidal para o Barcelona, correram atrás do brasileiro para suprir o bom nível de sua lateral. Mariano é ex Fluminense e vem de uma boa temporada na França. As expectativas em torno do lateral são as melhores possíveis, visando que o Sevilla é um ''descobridor' de laterais direitos.

Diego Alves

Famoso por pegar pênaltis de Messi e Cristiano Ronaldo, o goleiro é considerado um dos maiores defensores de pênalidades em La Liga, Diego Alves espera repetir a boa temporada feita no Valência que o levou a seleção brasileira em muitos momentos da temporada. É um dos líderes desse time que fez boas contratações para esta temporada.

Leo Baptistão

O famoso centroavante ''desengonçado''. Leo pertence ao Atlético de Madrid, equipe em que jogou maior parte da sua curta carreira. Agora, emprestado ao Villarreal, ele espera retomar a boa fase e poder ajudar o novo clube a voltar disputar a Champions League.