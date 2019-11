Jovem promessa do Barcelona, meia Alen Halilovic é emprestado ao Sporting Gijon

O Sporting de Gijón anunciou nesta sexta-feira (21), em seu site, que adquiriu por empréstimo a jovem promessa croata e catalã no futebol internacional. Halilovic irá jogar o Campeonato Espanol com a camisa vermelha e branca para ter experiência, uma vez que não terá chances no elenco principal do Barcelona nesta temporada.

Alen Halilovic nasceu em Dubrovnik, Croácia, 18 de junho de 1996 (19 anos). Ele começou sua carreira nas categorias de base do Dinamo Zagreb, cuja sua estreou em 27 de setembro de 2012. E, portanto, tornou-se o jogador mais jovem a jogar com o Dinamo, histórico (16 anos e 114 dias). Ele foi contratado pelo Barça quando tinha 17 anos.

Sem espaço na equipe de Luis Enrique, Halilovic foi para a equipe de Gijón com a garantia de que vai jogar. No contrato de empréstimo está previsto que o croata realize, no mínimo, 70% dos jogos oficiais do Sporting de Gijón. Cláusula que deixa bem claro o interesse catalão em emprestar o atleta.

O meia ofensivo tem a tarefa de se destacar em meio a um elenco limitado. Sua partida de estreia pelos rojiblancos se estrear será diante do Real Madrid, na primeira rodada do Campeonato Espanhol: "Ele vai assinar, a menos que haja algum problema grave e eu não vejo por onde possa haver um problema. Na sexta-feira assinamos. Não será antes porque estou fora e não posso viajar antes de sexta-feira", disse o dirigente do Barcelona Zoran Stojadinovic, em entrevista à "Cadena Cope".