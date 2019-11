Resultado West Brom x Chelsea pela Premier League 2015/2016 (2-3)

11:27 Encerramos, portanto, a transmissão deste jogão que West Brom e Chelsea protagonizaram. Obrigado a todos que acompanharam o jogo no VAVEL live. Até a próxima!

11:25 Na próxima rodada, o West Brom vai até Stoke-on-Trent enfrentar o Stoke City, no dia 29 de agosto às 11h. O Chelsea recebe o Crystal Palace no mesmo dia e horário.

11:24 Com a primeira vitória no campeonato, o Chelsea agora faz quatro pontos em três jogos e assume a nona posição na tabela de classificação. O West Brom, por outro lado, permanece sem vencer na Premier League e cai para a última posição.

FIM DE JOGO!!! O CHELSEA VENCE POR 2-3 O WEST BROM, EM WEST BROM!

90+4' Na cobrança do escanteio, Olsson cabeceia para o gol , mas a bola sobe mais do que devia.

90+3' PRESSÃO DO WEST BROM!!! Rondon pegou dentro da pequena área e chutou forte ao gol , mas Courtois defendeu.

90' Mais cinco minutos de acréscimos!

88' SUBSTITUIÇÃO NO WEST BROM! Sai: Morrison; Entra: Gardner.

88' UHHHHHHHH!!! Brunt tenta de fora da área, mas a bola vai para fora, levando perigo ao gol de Courtois.

87' QUASE O CHELSEA FECHA O CAIXÃO! Hazard recebe na direita, faz bela jogada buscando limpar para chutar, e bate para o gol , para a defesa de Myhill.

84' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Pedro; Entra: Mikel.

80' Pedro, de novo, recebe bola na direita e toca para Falcao, mas o jogador não conseguiu concluir pro gol e chuta para fora.

77' SUBSTITUIÇÃO NO WEST BROM! Sai: McManaman; Entra: Gnabry.

77' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Diego Costa; Entra: Falcao Garcia.

76' Os donos da casa passam a tocar a bola na entrada da área do Chelsea, buscando alguma oportunidade para marcar.

73' Veja o segundo gol de Morrison no jogo:

72' QUASE AGORA MCMANAMAN EMPATA! Em bela jogada individual pela direita, o jogador dribla Ivanovic e chuta colocado, mas a bola vai para fora.

70' CARTÃO AMARELO PARA MCMANANAM! Por reclamação.

67' QUASE RONDON EMPATA!!! Jogador recebeu cruzamento, girou e chutou, mas a bola passou à direita do gol adversário.

63' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Pedro faz cruzamento e Diego Costa manda para o gol , mas a bola passa à direita de Myhill.

60' SUBSTITUIÇÃO NO WEST BROM! Sai: Mclean; Entra: Lambert.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WEST BROM!! MORRISON MAIS UMA VEZ!!! Inglês recebe cruzamento e cabeceia de costas para o gol , encobrindo o goleiro Courtois, fazendo o segundo gol do West Brom no jogo.

58' MYHILL!!!!!! Matic cobra falta e o gleiro do time da casa espalma para escanteio.

58' Escanteio batido curto e Courtois pega chute no canto esquerdo que veio fraco.

57' Rondon cobra a falta e Courtois manda a bola para escanteio.

56' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Willian; Entra: Cahill.

56' Expulso por ser o último homem antes do goleiro, Terry protesta muito com Mark Clattenburg.

55' CARTÃO VERMELHO PARA TERRY! Por falta na entrada da área em Rondon.

54' O Chelsea continua marcando à pressão.

50' Em jogada ensaiada após falta, Pedro chuta de fora, mas a bola é desviada e vai a escanteio.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

10:27 O gol de Azpilicueta:

10:25 O gol de Morrison com a assistência fantástica de Rondon:

10:24 O gol de Diego Costa:

10:22 Veja o primeiro gol de Pedro com a camisa do Chelsea:

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois de acréscimos!

42' GOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA DE NOVO!! AZPILICUETA FAZ O TERCEIRO! Diego Costa recebe pra fazer o pivô, escora e Azpilicueta aproveita a sobra pra mandar pro fundo do gol ! 1-3 agora.

40' QUASE WILLIAN!!! Pedro faz jogadaça pela direita e deixa Willian de frente pro gol , mas o brasileiro tira demais do goleiro e tira do gol também.

37' CARTÃO AMARELO PARA MCLEAN! Por falta em Pedro.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WEST BROM!!! MORRISON TIRA O 0 DO WEST BROM DO PLACAR!!! Morrison se redime depois de perder o pênalti e, após Rondon tentar uma meia bicicleta para a área, o inglês pegou de primeira da entrada da área e faz o gol . 1-2, agora.

32' DEFENDEU MYHILL!! Willian carrega pelo meio, tenta abrir espaço para a esquerda e chuta, mas a bola vai fraquinha e fica fácil pro goleirão do West Brom.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA!!! DIEGO COSTA É O NOME DELE!!! Em contra-ataque rápido após escanteio de West Brom, Pedro bate cruzado e Diego Costa estava lá para mandar a bola para o fundo das redes! 2-0 Chelsea agora.

28' DEFENDEU COURTOIS!! McManaman balança na direita e cruza rasteiro e perigoso, mas Courtois não deixa a bola passar e manda para escanteio.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA!!! PEDRO MARCA LOGO NA SUA ESTREIA!! O jogador recebeu um passe de Hazard pelo meio, invadiu a área e bateu de esquerda no canto de Myhill, abrindo o placar no the Hawthorns!

18' UUUUUUUUUHHHHH!!! Em bola alçada na área em cobrança de falta, mas McAuley cabeceia para fora, mas perigosamente.

16' AMARELO PARA MATIC! Jogador não tomou amarelo no pênalti, mas tomou agora.

14' DEFENDEU COURTOIS!!!! Morrison bate o pênalti no meio, rasteiro e com força, e o goleiro belga defende com os pés!

13' PÊNALTI PARA O WEST BROM!!! Matic faz falta em falta dentro da área em McManaman e o árbitro dá pênalti!

12' IMPEDIDO MAS FOI BONITO!!! Em belo toque por cima de Morrison, Rondon recebe e chuta de primeira com a bola caindo, mas a bola vai pra fora. Entretanto, o impedimento já havia sido marcado.

9' O Chelsea fica trocando passes na frente da área do West Brom, procurando uma oportunidade de infiltrar numa jogada individual ou com um passe milimétrico.

5' UUUUUUHHHHHHHH!!! QUASE DIEGO COSTA! Na tentativa do atacante de fazer o pivô depois de um passe de Hazard, o atacante brasileiro naturalizado espanhol virou para a sua esquerda e chutou a gol , mas a bola passou do lado esquerdo do gol de Myhill.

3' O jogo começa com o Chelsea buscando tocar a bola no campo de ataque e, quando perde, faz o counter-pressing para tentar roubá-la novamente.

BOLA ROLANDO NO THE HAWTHORNS!! O West Brom dá a saída.

Os times vêm ao gramado para a cerimônia de entrada e se prepararem para o jogo! Falta pouco!

Enquanto o Chelsea, de José Mourinho, é escalado com: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Pedro, Willian, Hazard; Diego Costa.

O West Brom vem a campo com: Myhill, Dawson, McAuley, Olsson, Brunt, Morrison, Fletcher, Yacob, McClean, McManaman, Rondon.

Quase tudo pronto para o inicio do jogo e os times já estão escalados!

Em Londres, Mourinho afirmou que seu time não está feliz com os resultados, principalmente com o último, e por isso treinaram melhor do que nunca esta semana. "Normalmente treinamos muito bem, mas esta semana treinamos melhor do que nunca. Isso porque não estamos felizes com os resultados e queremos fazer melhor. Só tem apenas um caminho para buscar a melhora, que é treinando mais forte e melhor, e foi isso que fizemos", explicou José.

Na entrevista pré- jogo, o técnico dos donos da casa, Tony Pulis, disse que é feliz por estar disputando a Premier League e duelando contra os bons treinadores, ainda afirmando que Mourinho é um destes. Perguntado sobre o jogo, Tony disse que vai ser bem complicado. "Vamos jogar contra os campeões, e assim como foi contra o Manchester City, vai ser um jogo bem difícil de ser disputado. Enfrentamos logo os dois nas primeiras rodadas, mas temos tudo para sair com resultado positivo desta vez, jogando em casa", falou o treinador.

FIQUE DE OLHO! Eden Hazard, meia do Chelsea. O belga foi o melhor jogador da última temporada na Premier League e ainda não mostrou o mesmo futebol que apresentou para ganhar esse prêmio. Isso, aliado ao poder de resolver jogos com seus dribles, passes e até gols pode ser um fator determinante para uma possível primeira vitória do Chelsea no ano.

FIQUE DE OLHO! Saido Berahino, atacante do West Brom. Nascido em Burundi e naturalizado inglês, o jogador foi o destaque do último confronto entre os clubes, marcando dois gols na vitória por 3. O West Brom precisa marcar gols , coisa que ainda não fez na nova temporada, e Berahino é a esperança para que isso aconteça.

Em 2010, quando os londrinos eram comandados por Carlo Ancelotti, os dois times protagonizaram uma goleada histórica. O Chelsea venceu por notórios 6-0 o time de West Midlands. Drogba (3x), Malouda (2x) e Lampard foram os artilheiros do jogo. Reveja os gols:

A última vitória Blue do embate foi no jogo anterior ao último falado, no primeiro turno da Premier League 14/15. Com gols de Diego Costa e Hazard, o time londrino bateu o Albion por 2-0 e abriu ainda mais vantagem pro concorrentes diretos ao título na ocasião. Veja os gols :

Na última vez que as duas equipes se encontraram, o West Brom conseguiu uma vitória convincente sobre o já campeão Chelsea, concluindo a partida com 3-0 a seu favor, sendo dois gols do artilheiro Berahino e um gol de Brunt. Confira os gols do confronto:

Os times já se enfrentaram 133 vezes na história do confronto e o Chelsea leva a melhor nesse quesito, tendo 57 vitórias. O West Brom tem lá suas boas vitórias no confronto, contabilizando 42. Ao todo, também, foram 34 empates.

No último domingo, os visitantes de hoje foram até Manchester enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium, e perderam por 3-0, levando gols de Agüero, Kompany e Fernandinho. Uma derrota que não deixou o treinador José Mourinho nada feliz.

Já o Chelsea se mantém duas posições acima dos donos da casa e com o mesmo número de pontos até agora, um. Os Blues, assim como os rivais de logo mais, buscam uma consistência para brigar pelo título e necessitam da fundamental primeira vitória para começar a caminhada rumo ao bicampeonato.

Na última rodada, os Baggies foram até Hertfordshire enfrentar o Watford e voltaram para casa com o único ponto que conquistou até agora depois de empatar em um jogo sem gols com a equipe da casa.

O mandante do jogo é o West Bromwich, que neste momento ocupa a 19ª posição na tabela de classificação. O time tem apenas um ponto ganho em duas rodadas e busca se reabilitar no campeonato pra conseguir se manter na primeira divisão, principal objetivo da equipe.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora West Brom x Chelsea pela 3ª rodada da Barclays Premier League a ser realizada no The Hawthorns. O jogo será às 9h30. Fique conosco!