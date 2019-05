Mainz vence M'gladbach fora de casa e deixa Potros na lanterna da Bundesliga

Neste domingo (23), Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 encerraram a segunda rodada da Bundesliga 2015/2016 no Borussia-Park. Derrotadas em suas estreias (4 a 0 para o Borussia Dortmund e 1 a 0 para o Ingolstadt, respectivamente), as equipes buscaram a primeira vitória no certame. Quem alcançou o objetivo foi o time visitante, que triunfou pelo placar de 2 a 1. Os meias Jairo Samperio e Christian Clemens anotaram os gols dos alvirrubros, e o também meia Patrick Herrmann descontou para os mandantes.

O resultado deixou o 05 na oitava colocação do campeonato, com três pontos ganhos. Já o Gladbach continua sem pontuar na competição e agora é o lanterna.

O próximo compromisso dos comandados de Lucien Favre está marcado para as 12h30 do próximo domingo (30). O adversário será o Werder Bremen, e o palco será o Weserstadion. Já o escrete treinado por Martin Schmidt tem pela frente o Hannover, em jogo a ser realizado no sábado (29), às 10h30.

Bastante truncado, o confronto teve a primeira bola na rede aos 22 minutos. Entretanto, a arbitragem alegou que Thorgan Hazard estava em posição irregular e anulou o gol dos donos da casa.

O Mainz saiu na frente aos 42, quando Samperio recebeu passe em profundidade de Clemens e finalizou com frieza no canto esquerdo. Os Potros tentaram responder com Hazard na mesma moeda logo em seguida, mas o belga mandou para fora a chance do empate.

Dispostos a mudar a história do jogo, os anfitriões partiram para cima na segunda etapa. E deixaram tudo igual no momento em que o relógio marcava nove minutos. Stindl tocou para Herrmann, e o camisa 7 arriscou da entrada da área para instituir o 1 a 1.

O tento animou o M'gladbach, que foi em busca da virada. Herrmann, Hazard e Raffael desperdiçaram chances preciosas. E prevaleceu o famoso ditado "Quem não faz, leva". A 10 minutos do apito final, os alvirrubros retomaram a dianteira em um rápido contra-ataque. Jairo retribuiu a gentileza do primeiro gol e viu Clemens marcar um belo tento.

O time da casa foi para o abafa e cedeu muitos espaços aos adversários, que quase liquidaram a fatura com Muto. Mas nada que comprometesse as pretensões do Mainz.