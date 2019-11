Sporting de Gijón x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/16

Termina o jogo no El Molinón! A torcida comemora o empate como se tivesse vencido o jogo diante do Real Madrid!

47' Cristiano Ronaldo joga em cima da barreira. Definitivamente, não é o dia do português!

46' Falta em cima de Marcelo, outra oportunidade para o Real Madrid jogar a bola na área!

45' Teremos 4 minutos de acréscimos

43' O Real segue na pressão, mas esbarra nas boas linhas de defesa do Sporting. A torcida aplaude a cada desarme e a disposição defensiva de seu time no jogo

40' Substituição no Real Madrid:

Sai: Danilo

Entra: Carvajal

40' Substituição no Sporting de Gijón:

Sai: Carmona

Entra: Rachid

39' Cuéllar cerra os punhos e tira de soco da grande área, a bola cai no pé de Modric, que chuta no canto, para fora

38' SENSACIONAL CUÉLLAR! Cristiano Ronaldo corta para o meio, ajeita com carinho e fuzila a meta do goleiro, que espalma para a linha de fundo

36' Cristiano Ronaldo faz boa jogada individual, mas na hora de chutar, é travado por Hernandéz. Segue 0 a 0 e o Real esbarrando na boa defesa do Sporting

32' QUASE! Cristiano Ronaldo corta para a esquerda e bate seco no canto de Cuéllar, que espalma para o meio da área; no rebote, Marcelo erra o cabeceio, e a bola passa por cima do gol

30' UUUUUUUUUUUUU! Modric lança Danilo que sai na frente do gol e rola para Cristiano Ronaldo, que sem goleiro, não alcança a bola

27' Amarelo para Alvárez! Por falta em Bale no meio campo

26' Substituição no Real Madrid:

Sai: Isco

Entra: Kovacic

24' Rafa Benítez chama Kovacic, que pode fazer sua estreia pelos merengues

23' James abre na direita para Cristiano Ronaldo que corta pra esquerda e chuta, mas é travado. Escanteio para o Real

21' Marcelo abre na esquerda para James, que cruza na cabeça de Cristiano Ronaldo, que erra o cebeceio e escuta uma sonora vaia da torcida adversária. 0 a 0

19' Amarelo para Carmona! Por falta em cima de Marcelo

17' UUUUUUUUH! James cobra escanteio na cabeça de Bale que cabaceia forte, mas Cuéllar agarra firme

15' Bale bate por cima da barreira, mas também por cima do gol. 0 a 0

14' Falta em Bale! O galês tenta a tabela com Isco e é obstruído por Lopés, falta perigosa, na entrada da área

12' Danilo afasta o perigo

11' James em sua primeira participação no jogo toca errado e gera escanteio para o Sporting

9' Substituição no Real Madrid:

Sai: Jesé Rodríguez

Entra: James Rodríguez

8' Cristiano Ronaldo faz jogada individual e corta para o meio, o português bate no meio do gol sem perigo para Cuéllar encaixar

7' James Rodríguez é chamado por Rafa Benítez. Vem aí o Colombiano

3' UUUUUUUUUUUH! Bola dividida na área e sobrou no alto para Carmona, que cabeceou com perigo para à meta de Keylor Navas. Quase o primeiro

1' Isco abre espaço e bate no meio do gol, sem dificuldades para Cuéllar

0' Bola rolando para a segunda etapa!

Intervalo: O Real Madrid joga no 4-2-3-1 e conta com grande participação do alemão Kroos, que errou apenas um passe no jogo. Falta aos merengues a tabela acertar, o último passe ser encaixado com perfeição, para que aí sim, abra o placar.

Intervalo: O time da casa joga com coragem, e sempre que pode, avança ao ataque. Quase chegou ao gol com Sanabria em cabeçada que tocou a linha de Keylor Navas. Fora isso, o time se fecha em duas linhas de quatro.

45' Termina o primeiro tempo de Sporting de Gijón 0x0 Real Madrid, no El Molinón

43' Posse de bola: 39% Sporting de Gijón x 61% Real Madrid

40' Kroos cobra falta na cabeça de Cristiano Ronaldo, que escora pro meio, mas Cuéllar, bem posicionado, encaixa

38' Amarelo para Cases! Por reclamação

37' O jogo esquenta! Após Cristiano Ronaldi cair na área e pedir pênalti, os jogadores do Sporting pedem simulação por parte do português

35' NA TRAVE!!!! Chegou o Sporting pela primeira vez no jogo!!! Sanabria recebe cruzamento de Hernandéz e cabecea forte no travessão!! a bola ainda quica sobre a linha do gol de Keylor Navas. Sergio Ramos afastou o perigo

33' Cuéllar de novo! Marcelo toca para Jesé, que faz o pivô e bate firme, Cuéllar defende com segurança

32' ESPALMA CUÉLLAR! Cristiano Ronaldo tabela com Isco e chuta forte no canto, o goleiro do Sporting espalma para o lado. Grande chance para o Real!

27' A posse de bola é todo do Madrid. Mas, falta o último passe para os merengues converterem essa posse em chances de gol

26' UUUUUUUUH! Modric toca para Isco novamente, o espanhol acha o espaço e bate por cima do gol. Quase sai o primeiro gol da partida. 0 a 0

25' Real Madrid segue tocando a bola no meio campo à procura de um espaço para criar uma chance. Sporting assiste, marcando com duas linhas de quatro

22' Tony Kroos por enquanto acumula 100% nos acertos de passe. O alemão é o dono do meio campo

20' Isco recebe de Bale, e de frente para o gol, tenta o chute de fora da área; a bola passa por cima do gol de Cuéllar

19' UUUUUUUH! Kroos abre na direita para Jesé Rodríguez, que bate cruzado com perigo para o gol de Cuéllar. 0 a 0.

17' Sanabria é lançado na direita, tenta o cruzamento, mas a bola para nas mãos do goleiro Keylor Navas

15' O jogo esfriou e o Real Madrid toca bola na sua intermediária. Sporting tenta pressionar a saída

12' PRA FORA! Modric lança Bale na esquerda que dribla Cuéllar, mas adianta demais a bola, sem ângulo, o galês chuta para fora, levando perigo para a meta do Sporting

11' Isco acelera na direita com Cristiano Ronaldo, que tenta o cruzamento, mas a bola para nas mãos de Cuéllar, de novo

10' Bale tante o toque para Jesé, a bola desvia em Hernandéz e sobra para o galês, que manda de fora da áre, a bola desvia em Cristiano Ronaldo e vai para fora

9' O português cobra na barreira

8' Opa! Hernandéz faz falta em Bale. Falta perto da área, Cristiano Ronaldo na bola!

6' Pressão dos merengues! Sporting acuado no momento

5' Modric cobra a falta e a zaga afasta

4' O jogo começa com intensa velocidade de ambos os lados

3' Primeira chegada do Real Madrid! Cristiano Ronaldo faz boa jogada pela esquerda, mas cruza na mão do goleiro Cuéllar

2' Com a ausência de Benzema, Jesé Rodríguez faz a função de centroavante hoje

0' Rola a bola, começa o jogo. Sporting de Gijón x Real Madrid!

Os dois times estão no gramado! Sporting de Gijón x Real Madrid,, na VAVEL Brasil!

Jogadores do Sporting de Gijón também nos vestiários. Em instantes, a bola rola!

Neste momento, os jogadores do Real Madrid encerram seu aquecimento no campo, rumo aos vestiários.

Escalação do Sporting de Gijón: Cuéllar; Lora, Hernández, Bernardo, Isma e López; Sergio, Cases; Carmona, Sanabria e Jony; Guerrero.

A delegação do Real Madrid já está nas dependências do estádio El Molinón!

Escalação do Real Madrid: Keylor Navas; Varane, Sérgio Ramos, Marcelo e Danilo; Kroos, Modric e Isco; Bale, Jesé e Cristiano Ronaldo.

Pelo lado merengue, Rafa Benítez tem apenas dois desfalques, sendo um titular: Benzema, por contusão, está fora do jogo de hoje. Fábio Coentrão é dúvida.

O técnico Abelardo Fernandez conta com três desfalques importantes para a partida deste domingo, são eles: Alex Barrera e Hugo Fraile, contundidos, e Omar Mascarell, por contrato.

O palco do confronto será a bonita arena de El Molinón, casa do Sporting. São esperados 30 mil pagantes para o jogo deste domingo - capacidade máxima do estádio. Casa lotada para empurrar o time contra o estrelado Real Madrid.

FIQUE DE OLHO Sporting de Gijón x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, um jogador que dispensa apresentações. É o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid com 313 gols em 313 jogos, atrás apenas de Raúl (323). Além do mais, o português foi artilheiro do último Campeonato Espanhol, com 48 gols em 35 jogos.

FIQUE DE OLHO Sporting de Gijón x Real Madrid: Miguel Ángel Guerreroseria, o atacante foi o artilheiro da equipe na Liga Adelante, com 11 gols. Ainda assim, o atacante é uma das esperanças de gols do Sporting para esta temporada, e será de grande importância para o jogo de hoje.

Em sua estreia no comando do Real Madrid, o técnico Rafa Benítez não quis falar muito sobre o jogo, mas, o treinador espera que seu melhor atacante, Cristiano Ronaldo faça mais de 60 gols nesta temporada: "Ronaldo é muito competitivo, tem o gol no sangue, ele vai marcar mais de 60 gols", disse.

Os últimos confrontos entre Sporting de Gijón e Real Madrid têm sido de larga vantagem para os merengues. Pelo campeonato espanhol são dois jogos. Na temporada 2010/2011, as equipes empataram em 0 a 0 no estádio El Molinón, em Gijón. Já em 2012, no Santiago Bernabéu, 3 a 1 para os merengues, sem dificuldades.

Já o elenco milionário do Real Madrid espera voltar às glórias do passado, após fraca temporada 2014/15, os merengues buscam voltar ao caminho dos títulos de caras novas e novo comando. O técnico espanhol Rafa Benítez assumiu o cargo nesta temporada, com a esperança de dar novos ares para a equipe madrilenha. O Real espera diputar o título rodada a rodada com Barcelona e Atlético de Madrid.

O Sporting de Gijón conquistou o vice-campeonato da Liga Adelante, e consequentemente, uma vaga para elite do futebol espanhol. Nesta temporada 2015/2016, a equipe tem como principal arma uma defesa muito sólida; Sofrendo apenas 27 gols em 42 jogos, foi disparada a melhor defesa da competição, além de ter somente 2 derrotas durante a mesma. Lutam para permancer na elite deste ano

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016. Tudo entre o jogo de estreia de Sporting de Gijón e Real Madrid! A bola rola às 15h30, e você acompanha tudo conosco!