Pré-jogo: Real Madrid encara Sporting Gijón visando estrear com pé direito no Espanhol

partida válida pela primeira rodada do campeonato espanhol 2015/16, a ser realizada no estádio el molinón, em gijón.

INCIDENCIAS : partida válida pela primeira rodada do campeonato espanhol 2015/16, a ser realizada no estádio el molinón, em gijón.

Neste domingo (23), às 15h30, Sporting Gijón e Real Madrid fazem suas estréias na temporada 2015/16 do Campeonato Espanhol, em partida que será realizada no estádio El Molinón, em Gijón. Enquanto os donos da casa, recém-promovidos à primeira divisão, querem surpreender os merengues e largar bem na temporada, os blancos buscam começar a temporada bem e com uma boa vitória fora de casa.

Vice-campeão da Liga Adelante na temporada passada, o Sporting Gijón chega com um baixo orçamento para a temporada e deverá brigar para não retornar à segunda divisão do futebol espanhol. Pensando nisso, a campanha dentro de casa será importante e nada melhor do que estrear com uma vitória sobre o poderoso Real Madrid. A equipe de Gijón vem com tudo para a partida.

Após uma temporada 2014/15 sem títulos, a desconfiança ronda no Real Madrid. De técnico novo e alguns contratados, os merengues querem uma temporada mais consistente, e nada melhor que uma estreia contra uma equipe mais fraca para largar bem na temporada. Os merengues tem a obrigação da vitória e vão com tudo em busca dela.

Buscando estrear bem após retorno à primeira divisão, Gijón quer a vitória

O técnico do Sporting Gijón, Abelardo Fernández, concedeu entrevista coletiva antes da partida deste domingo. Segundo o treinador do Gijón, a diferença dos elencos existe, e provavelmente o Gijón perderia quase todos os confrontos contra os merengues, mas ele quer a vitória neste domingo para que a equipe estreie bem na competição.

"Dado a diferença de potencial, provavelmente a cada 100 jogos contra o Real Madrid só venceríamos um, mas vamos fazer de tudo para que essa vitória saia neste domingo", afirmou Abelardo, que se mostrou confiante durante a entrevista.

Leia mais: Prévias La Liga 2015/16: Sporting Gijon

Ainda segundo Abelardo, o Real Madrid é uma equipe letal e de muitíssima qualidade. Pensando nisso, o técnico do Gijón não descartou reforçar o meio de campo da sua equipe, visando diminuir a superioridade dos blancos no meio, fazendo com que a posse de bola não fique tanto com a equipe merengue.

Para a partida deste domingo, Abelardo Fernández tem três desfalques certos e uma dúvida. Por contusão, o meia Alex Barrera, que se recupera de um problema de ligamento, e atacante Hugo Fraile não atuam. O jovem volante Omar Mascarell, que pertence ao Real Madrid, não atua por conta de uma cláusula no seu contrato, que não o deixa atuar contra os merengues. O zagueiro Julio é dúvida. Quem poderá fazer sua estreia é o jovem meia croata Alen Halilovic, contratado, por empréstimo, na última sexta-feira (21). Ele deve começar no banco.

Sem Benzema, merengues querem estrear com pé direito

Rafa Benítez fará, finalmente, seu primeiro jogo oficial no comando merengue. O italiano se mostrou confiante na hora de falar sobre o confronto: "Vamos tentar ganhar, conseguir os três pontos e jogar bem, se possível. Ainda não decidi os onze iniciais. Trabalhamos com todos os jogadores para que todos se sintam como titulares e que mantenham o nível de competitividade", disse.

Além disso, Benítez mostrou respeito ao adversário da estreia: "Para lutar pelo título da La Liga é preciso estrear bem diante do Sporting. Encaramos a partida com a confiança de que podemos vencer, com muito carinho e respeito ao Sporting", finalizou.

Leia mais: Prévias La Liga 2015/16: Real Madrid

Benítez tem um grande desfalque para a partida. Karim Benzema segue se recuperando de contusão e não estreia com a equipe. Jese Rodriguez ou Isco devem entrar no seu lugar. Quem vai para o banco pela primeira vez é Mateo Kovacic, nova contratação merengue. Na lateral-direita, Danilo deverá ser titular. No gol, Keylor Navas deve ser o escolhido.