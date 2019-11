Apresentado na Juventus, Alex Sandro revela inspiração em Roberto Carlos e Evra

Apesar de haver ficado no banco de reservas na derrota para a Udinese, o lateral-esquerdo Alex Sandro foi apresentado oficialmente na Juventus nesta segunda-feira (24). Ex-Porto, o brasileiro custou € 26 milhões aos cofres da Vecchia Signora e assinou contrato até junho de 2020.

Em entrevista coletiva em Turim, Alex Sandro posou para foto com a camisa bianconera e usará a camisa 12. O jogador revelou que a escolha do número é uma homenagem ao seu compatriota Hulk, que também atuou em seu ex-clube.

“A escolha do número 12 tem a ver comigo e com a minha família. Mas é um número que me faz sentir bem e foi também a camisa usada por um grande amigo meu quando ele estava no Porto, que é o Hulk e teve uma passagem fantástica por Portugal, isso contribuiu muito para escolher esta camisa”, disse.

Alex Sandro também admitiu ser admirador do futebol de Roberto Carlos e do francês Patrice Evra, com quem disputará vaga na lateral esquerda da Juventus: “Roberto Carlos e Erva são os jogadores que mais me inspiram. Eu os espelho e vou continuar fazendo isso”.

Alex Sandro afirmou que assistiu aos jogos da Serie A e acredita que sua ida para o futebol italiano irá aperfeiçoar seu lado tático. “Eu sempre acompanhei a liga italiana, é um campeonato muito difícil. É o campeonato mais tático do mundo. Tenho certeza que essa experiência vai me ajudar muito na minha carreira e irá moldar meu estilo de jogo. Eu sei que posso crescer no futebol italiano, e sei que a Juventus vai me ajudar nisso”, declarou.

O brasileiro ainda confessou que apoiou a Juventus na última edição da Uefa Champions League, cujo o time italiano chegou à final da competição, mas acabou derrotado pelo Barcelona.

“Depois que o Porto foi eliminado, eu comecei a torcer pela Juventus. Foi o time na Champions League que eu mais gostei. Quando era criança, eu vi grandes nomes como Del Piero e Trezeguet jogar na Juventus. Esta sempre foi uma equipe que eu gostei”, revelou.