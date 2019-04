Atacante Destro comemora camisa 10 no Bologna: "É um número importante"

Na tarde desta quinta-feira (25), mesmo já tendo jogado pelo Bologna, o atacante Mattia Destro foi apresentado oficialmente para a imprensa. O jogador chega ao rossoblu após uma conturbada passagem na Roma e no Milan. Em seu novo clube, o novo camisa 10 tentará recuperar seu bom futebol que apresentou na época em que atuava na Roma e no Siena.

Na coletiva para a imprensa, Destro comentou basicamente sobre tudo o que passou na fase ruim da carreira, objetivos que almeja conquistar no Bologna e até sobre uma possível volta à seleção italiana. Claramente muito satisfeito com a nova oportunidade, o atacante chega no Rossoblu com muito entusiasmo, pensando até em conquistar uma vaga para as competições europeias na próxima temporada.

"Assim que surgiu a oportunidade de vir ao Bologna, eu não tinha dúvidas de que eu estava convencido de imediato. Então, você sabe que nas negociações você deve sempre apresentar os detalhes do vínculo, mas eles estavam esperando por mim, eu sabia que eu iria jogar aqui.", disse o atleta.

"É um número importante, sempre me fascinou e eu nunca havia tido a oportunidade de poder usar-la. Ela estava livre, então eu decidi levá-la. Eu sou um cara que sempre toma as suas responsabilidades e aqui estou eu.", disse Mattia Destro muito confiante em relação de usar a camisa 10 do Bologna.

"Eu quero fazer primeiro o bem para o Bologna, e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos no Campeonato italiano. Eu sei que vou fazer bem, porque eu quero a todo custo recuperar a equipe nacional.", confirmou Destro.

"Eu não quero pensar sobre isso, agora eu estou aqui, mas agradeço a Roma porque eu cheguei lá quando eu era criança. Eles são capazes de crescer e amadurecer, agora eu estou focado no Bologna.", disse convicto Destro sobre seu passado.

Destro já estreou pelo Bologna na primeira rodada do Campeonato Italiano, partida que a equipe Rossoblu perdeu por 2 a 1 ante a Lazio, no estádio Olímpico, em Roma. Na próxima rodada, contra o Sassuolo, Destro provavelmente irá começar entre os titulares no Bologna, junto com Franco Brienza e Daniele Cacia.