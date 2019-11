Sorteio dos grupos da Uefa Champions League em tempo real

Encerramos por aqui a transmissão! Os grupos da Uefa Champions Champions League estão definidos! Até a próxima!

GRUPO A: PSG, Real Madrid, Malmo e Shakhtar Donestk.

GRUPO B: PSV, Manchester United, CSKA e Wolfsburg.

GRUPO C: Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray e Astana.

GRUPO D: Juventus, Manchester City, Sevilla e Borussia Monchengladbach

GRUPO E: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma e Bate Borisov.

GRUPO F: Bayern, Arsenal, Olympiakos e Dínamo Zagreb.

GRUPO G: Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv.

GRUPO H: Zenit, Valencia, Lyon e Gent.

VIM DE SORTEIO! VAMOS AOS GRUPOS DEFINIDOS!

Borussia é sorteado no grupo da morte com Sevilla, Juventus e Manchester City.

Wolfsburg é sorteado com no Grupo B com Manchester United e PSV.

Dínamo Zagreb cai no grupo F com Bayern, Arsenal e Olympiakos.

Gent é sorteado por Abidal e cai no grupo H com Zenit, Valencia e Lyon.

Maccabi Tel-Aviv cai no grupo de G, com Chelsea, Porto e Dinamo de Kiev.

Bate Borisov em sua quinta participação cai no grupo E, com Barcelona, Leverkusen e Roma.

Malmo, da Suecia, cai no grupo A com PSG, Real Madrid e Shakhtar.

Astana, o calouro da Champions League, cairá no grupo C, com Benfica, Atlético de Madrid e Galatasaray.

Devido a isso, o grupo E será formado por Barcelona, Bayer Leverkusen e Roma.

Lyon é sorteado e cairá no grupo de H, com Zenit e Valencia.

Galatasaray é a equipe da vez e cai no Grupo C, com Benfica e Atlético de Madrid.

Shakthar Donestk é sorteado no Grupo A, com Paris Saint Germain e Real Madrid.

Dínamo de Kiev é sorteado e cairá no Grupo G, com Chelsea e Porto.

Sevilla é a bola da vez e cairá no Grupo D, com Juventus e Manchester City.

CSKA Moscou é sorteado e cai no Grupo B, com PSV e Manchester United.

Primeira equipe do grupo C é o Olympiakos, que cai no Grupo F, com Bayern e Arsenal.

Com isso, teremos Barcelona e Bayer Leverkusen no Grupo E.

Manchester City cai no Grupo D, o mesmo da Juventus.

Valencia cairá no grupo H, com Zenit.

Real Madrid é sorteado nesta vez e cairá no grupo A, com Paris Saint Germain.

Porto cairá no grupo G, com Chelsea.

Manchester United é sorteado para o grupo B, com PSV Eindhoven.

Arsenal é sorteado e cai no grupo F, com Bayer de Munique.

Atlético de Madrid é o primeiro sorteado do pote 2 e cai no grupo C, com Benfica.

Com isso, PSG será o cabeça de chave do Grupo A da Champions League.

Campeão holandês, PSV é o cabeça de chave do grupo B.

Campeão russo, Zenit será cabeça de chave do grupo H.

Vice-campeã da temporada passada, Juventus será cabeça de chave do grupo D.

Grupo G terá o Chelsea como cabeça de chave.

Chelsea em questão neste momento.

Bayern de Munique ficará no Grupo F.

Bayern de Munique é o sorteado da vez.

Benfica será cabeça de chave do grupo C.

Benfica segundo clube a ser sorteado.

Barcelona estreia em uma quarta feira, pelo Grupo E.

Barcelona é a primeira equipe sorteada.

Paolo Maldini e Javier Zanetti sobem ao palco. São homenageados e participarão do sorteio.

O Barcelona está sendo homenageado neste momento, devido ao atual título da Champions. As cinco conquistas do clube no maior torneio europeu são lembrados no telão.

Serão definidos os prêmios de melhores jogadores masculinos e femininos da temporada passada.

Falta menos de 10 minutos para o início do evento.

Além do sorteio, conheceremos o vencedor do prêmio de melhor jogador da temporada europeia 2013/2014. Lionel Messi e Luis Suárez, ambos do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, são os finailistas.

O ex-goleiro espanhol Andoni Zubizarreta será o responsável por comandar o sorteio da Uefa Champions League.

POTE 4: Bate Borisov, Borussia Monchegladbach, Wolfsburg, Dínamo Zagreb, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Maolmo e Astana.

POTE 3: Shakhtar Donestk, Sevilla, Lyon, Dínamo Kiev, Olympiakos, CSKA Moscou, Galatasaray e Roma.

POTE 2: Real Madrid, Atlético de Madrid, Porto, Arsenal, Manchester United, Valencia, Bayer Leverkusen e Manchester City.

POTE 1: Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit e PSV.

Após a definição dos últimos cinco times classificados para a fase de grupos da Uefa Champions League 2015/2016, também já se sabe como ficaram os potes para o sorteio das chaves, que será realizado nesta quinta-feira, em Mônaco, às 12h45 (de Brasília).

Nesta edição, os cabeças de chave serão os oito campeões das ligas nacionais melhores posicionadas no ranking da Uefa. Os demais potes foram definidos de acordo com as colocações dos países no ranking da temporada passada.

Manchester United, Bayer Leverkusen-ALE, CSKA-RUS, Bate Borisov-BLR e Astana-CAZ calassificaram-se nesta quarta-feira. O quinteto eliminou, respectivamente, Club Brugge-BEL, Lazio, Sporting-POR, Partizan-SER e Apoel-CHP.

No sorteio, serão formados oito grupos, com quatro times em cada chave. Os grupos serão organizados com uma equipe de cada pote, sendo que clubes do mesmo país não podem se enfrentar.

Os dois primeiros colocados seguem para as oitavas de final, enquanto quem terminar na terceira posição vai a Liga Europa.

O time catalão estará no primeiro pote ao lado de campeões nacionais e times de países com os melhores coeficientes da entidade continental (Chelsea, Bayern de Munique, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit e PSV).

Alguns gigantes caíram no pote 2, como Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Manchester City. Na mesma categoria também entraram Atlético de Madrid, Porto, Valencia e Bayer Leverkusen, ou seja, só pedreira.

O terceiro pote segue com clubes de médio porte: Sevilla, Shakhtar Donetsk, CSKA Moscou, Lyon, Dínamo de Kiev, Olympiacos, Galatasaray e Roma.

Já a última leva dá um pouco mais de uma aparente tranquilidade aos gigantes. Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Dínamo de Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Gent, Malmo, Astana e Bate Borisov formam o pote 4.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o sorteio dos grupos da Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!