Uefa sorteia grupos da Champions League 2015/2016

Nesta quinta-feira (27), o planeta conheceu os grupos da Uefa Champions League 2015/2016. A cerimônia realizada no Principado de Mônaco rendeu grupos bastante equilibrados.

Atual campeão do principal torneio interclubes da Europa, o Barcelona medirá forças com Bayer Leverkusen, Roma e BATE Borisov no Grupo E. Já a Juventus, vice-campeã da última edição, caiu no Grupo D, chamado de "grupo da morte". Atual tetracampeã italiana, a Velha Senhora tem pela frente Manchester City, Sevilla (atual bicampeão da Europa League) e Borussia Mönchengladbach.

O Grupo A contará com duelos entre o bilionário Paris Saint-Germain e o Real Madrid, maior vencedor da competição. A "colônia de brasileiros" do Shakhtar Donetsk e o Malmö compõem a chave. Vale ressaltar que o clube sueco revelou o atacante Zlatan Ibrahimovic, ídolo do PSG, para o futebol.

De volta à Champions após uma temporada de ausência, o Manchester United está no Grupo B, juntamente com PSV Eindhoven, CSKA Moscou e Wolfsburg. O meia-atacante Memphis Depay, contratação de peso dos Diabos Vermelhos para esta temporada, reencontrará sua antiga equipe.

No Grupo C, Benfica e Atlético de Madrid enfrentarão longas viagens para Turquia e Cazaquistão, onde enfrentarão, respectivamente, o Galatasaray e o estreante Astana. O Atleti voltará ao Estádio da Luz, casa dos Encarnados e palco da decisão da UCL 2013/2014, na qual foi derrotado pelo rival Real Madrid.

Chelsea e Porto, que estão no Grupo G, também percorrerão longas distâncias. Os destinos, por sua vez, serão Israel e Ucrânia, países de Maccabi Tel Aviv e Dynamo Kiev, nesta ordem. O encontro entre ingleses e portugueses, inclusive, colocará frente a frente o goleiro Casillas, hoje no FCP, e o técnico blue José Mourinho, que enfrentou desavenças com o jogador enquanto treinava o Real Madrid. Além disso, foi no Porto onde Mourinho ganhou projeção internacional.

Bayern de Munique e Arsenal são as forças do Grupo F, no qual Olympiacos e Dínamo Zagreb tentarão surpreender. Por fim, o Grupo H, considerado o mais "alternativo" da liga, terá as presenças de Zenit, Valencia, Lyon e Gent.

As partidas de ida da fase de grupos da Uefa Champions League estão agendadas para os dias 15-16 de setembro (primeira rodada), 29-30 de setembro (segunda jornada) e 20-21 de outubro (terceira ronda). Já os jogos de volta serão em 3-4 de novembro (quarta rodada), 24-25 de novembro (quinta) e 8-9 de dezembro (sexta). Os líderes e vice-líderes de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os terceiros colocados serão transferidos para a Uefa Europa League 2015/2016.

As oitavas de final serão em 16-17 e 22-23 de fevereiro (ida), 8-9 e 15-16 de março (volta). Depois, as quartas serão jogadas em 5-6 (ida) e 12-13 de abril (volta). As semifinais estão programadas para as seguintes datas: 26-27 de abril (ida) e 3-4 de maio (volta). A grande decisão será no dia 28 de maio, no Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

Confira os grupos da Uefa Champions League 2015/2016: