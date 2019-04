De volta ao Milan, Balotelli agradece chance e promete seguir regras do clube

O polêmico atacante italiano, novo reforço do Milan, Mario Balotelli, concedeu nessa quinta-feira (27) uma entrevista para a Gazzetta dello Sport e mostrou-se muito agradecido ao Milan por lhe dar essa segunda chance. O jogador avisou que está amadurecido em relação à última temporada no Liverpool, prometeu seguir a cartilha de regras que o clube impôs e revelou ter esperanças de defender a Itália na Eurocopa de 2016, na França.

Balotelli fez questão de agradecer ao Milan, em especial o presidente Silvio Berlusconi e também o treinador Sinisa Mihajlovic, por essa segunda chance que lhe está sendo dada. "Eu não esperava que me fosse dada essa chance e eu agradeço pela confiança, primeiro no homem e depois no jogador. Agradeço muito ao presidente que me quis de volta e também ao Sinisa [Mihajlovic]", revelou o atacante, de 25 anos.

Depois, revelou estar mais maduro em relação há um ano, quando deixou o Milan para jogar no Liverpool, e também que irá seguir sem o menor problema a cartilha de regras especiais lhe impôs: "Eu vou me adequar às regras do clube sem problemas, uso as redes sociais como qualquer pessoa da minha idade. Me pediram para usar penteados menos chamativos e eu vou obedecer. Posso não ter uma cara simpática para muitos, mas nunca fiz mal a ninguém. Se fiz, foi somente a mim mesmo e a minha carreira", salientou.

Por fim, afirmou que ainda sonha em voltar a jogar pela Azzurra e disputar a Eurocopa em 2016, revelando que seria um desejo de seu pai antes de falecer. "Primeiro penso em fazer bem com o Milan, mas eu desejo voltar sim para a seleção. Tenho o desejo de disputar a próxima Eurocopa e darei tudo para estar lá. Devo isso também ao meu pai, que queria me ver de volta na seleção antes de morrer", finalizou.