Após volta de Balotelli, Milan está perto de fechar com volante eslovaco Juraj Kucka

O Milan anunciou nessa quinta-feira (27) através de seu canal oficial, o acerto com o meia do Genoa, Juraj Kucka. O Diavolo pagará aos Griffone cerca de €3 milhões e o jogador deve assinar contrato de três anos com o clube rossonero. Ainda de acordo com o canal oficial do Milan, o meia eslovaco realizará exames médicos na próxima sexta-feira (28).

Em busca de um meio-campista que desse mais qualidade ao time, o Milan tentou as contratações de Axel Witsel, do Zenit e Roberto Soriano, da Sampdoria sem sucesso e por isso, o clube acabou optando pela contratação do meia do Genoa de 28 anos que era um alternativa mais econômica para o Diavolo.

Ainda na data de hoje (27), o Milan oficializou o empréstimo do zagueiro italiano Gabriel Paletta para a Atalanta. O defensor de 29 anos realizou os tradicionais exames e depois assinou contrato de um ano com o clube de Bergamo.

E através de seu site oficial, a Atalanta anunciou o acerto com o experiente zagueiro e deu as boas-vindas para o novo reforço do clube: "A Atalanta comunica o acerto com o Milan, por empréstimo, do jogador Gabriel Alejandro Paletta. O defensor que vestirá a camisa de número 29, realizou os exames médicos e posteriormente vai treinar com o restante do grupo no centro Bortolotti di Zingonia [CT da Atalanta].", dizia o comunicado oficial no site do time de Bergamo.

Gabriel Paletta deixa o Milan apenas seis meses depois de chegar ao clube. Em janeiro, foi contratado para suprir muitas ausências que o time vivia na época e acabou sendo titular por muitas partidas. Na pré-temporada, com a chegada de um novo treinador, acabou perdendo espaço, se tornando apenas a quarta opção para o setor defensivo do Milan, situação que acabou piorando com a chegada de Alessio Romagnoli junto a Roma.