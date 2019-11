Resultado Liverpool x West Ham pela Premier League 2015/2016 (0-3)

13:04 Encerramos por aqui a transmissão da vitória maiúscula do West Ham em Anfield sobre o time da casa. Obrigado a todos que acompanharam até aqui no VAVEL Live.! Até a próxima!

13:03 Na próxima rodada, o Liverpool vai a Manchester enfrentar o Manchester United no Old Trafford, no próximo dia 12, às 13h30. O West Ham recebe o Newcastle, no próximo dia 14, às 16h.

13:01 Com a vitória, o West Ham assume a sexta posição na tabela de classificação com seis pontos ganhos. O Liverpool, por outro lado, perde duas posições e cai para quinto, além de sofrer os primeiros gols no campeonato.

FIM DE JOGO! O West Ham vence o Liverpool na casa do rival por 3-0, com direito a atuação brilhante.

90+5' SUBSTITUIÇÃO NO WEST HAM! Sai: Sakho; Entra: Cullen.

90+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO WEST HAM!!! SAKHO É O NOME DA FERA!! Atacante recebe bola espirrada na entrada da área, invade a área e bate no canto de Mignolet.

90' +7 de acréscimo!

89' CARTÃO AMARELO PARA CLYNE! Por falta em Jarvis.

87' SUBSTITUIÇÃO NO WEST HAM! Sai: Payet; Entra: Jarvis.

85' CARTÃO AMARELO PARA INGS! Por falta em Payet.

83' UUUUUUHHHHH!! QUASE O PRIMEIRO DO LIVERPOOL!! Após escanteio, Benteke cabeceia para a área e Lovren chuta, mas pega embaixo da bola e manda por cima.

80' SUBSTITUIÇÃO NO WEST HAM! Sai: Lanzini; Entra: Oxford.

80' CARTÃO AMARELO PARA LANZINI! Por atrasar o jogo.

78' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Gomez; Entra: Ibe.

77' CARTÃO VERMELHO PARA NOBLE! Por falta em Ings.

75' UUUUUUUHHHHH!! QUE JOGADA DE CRESSWELL!! Lateral do West Ham recebe belo passe na esquerda, limpa marcadores e chuta forte para Mignolet espalmar para escanteio.

74' Em cruzamento, Benteke cabeceia para o gol, mas a partida está parada com falta do belga.

71' UUUUUUHHHH!! Kouyaté pega sobra na entrada da área, chuta de primeira e Mignolet defende, encaixando.

70' Em belo futebol jogado pelo West Ham, equipe troca bons passes em frente a área do Liverpool, mas não consegue concluir a gol.

70' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Por falta em Noble.

66' Cresswell tenta cruzamento para o meio da área após receber boa bola pela esquerda, mas Skrtel corta.

65' Danny Ings tenta investida pelo meio, tabela com Benteke, mas não consegue receber o passe do belga, ficando fácil para o goleiro adversário.

59' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Firmino; Entra: Ings.

58' Clyne tenta fazer cruzamento mas não acha ninguém na área. Fácil para Randolph ir buscar.

55' RANDOLPHHHH!!! Lovren chuta com força de fora da área e o goleiro dos Hammers encaixa em uma belíssima defesa.

52' CARTÃO VERMELHO PARA COUTINHO! Após receber segundo amarelo por falta em Payet.

49' Sakho recebeu boa bola pelo meio e Moreno, providencial, faz a interceptação.

45' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Can; Entra: Moreno.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

11:58 E o gol de Noble, após trapalhada de Lovren, veja:

11:56 Confira o gol de Lanzini, que abriu o placar em Anfield:

45+4' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45+4' CARTÃO AMARELO PARA COUTINHO!

45+1' Kouyaté tenta fazer o mesmo que Payet minutos antes, puxa contra-ataque sozinho, mas é desarmado por Skrtel.

45' +4 de acréscimo.

40' Payet tenta puxar contra-ataque sozinho, mas é desarmado pela defesa do Liverpool.

38' CARTÃO AMARELO PARA MARK NOBLE! Por falta em Can.

36' QUASE NOBLE DE NOVO!! Volante aproveita sobra após cruzamento cortada e bate de primeira, mas a bola sobe demais.

32' Kouyaté recebe atendimento e preocupa Bilic.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WEST HAM UNITED!!!! NOBLE FAZ 2-0!!! Lanzini rouba bola na direita depois de trapalhada de Lovren, leva para a área, cruza, e no rebote, Noble chuta no canto direito de Mignolet.

27' QUAASE!! Cresswell pega sobre e chuta venenosamente, mas a bola vai por cima do gol de Mignolet.

22' Buscando empatar o jogo, Gomez tenta cruzamento mas a defesa do West Ham afasta.

18' UUUUHHHHH!!! Lanzini bate firme de fora da área após boa jogada, mas a bola vai à direita do gol adversário.

15' Noble tenta fazer cruzamento depois de boa jogada, mas a bola explode na marcação, indo para escanteio.

10' Lucas dá belo passe por elevação para Benteke, mas o atacante acaba tentando cavar um pênalti ao ver do árbitro, cai na área e desperdiça um ataque para o Liverpool.

9' NA TRAAAAVE!!! Firmino recebe passe na entrada da área, abre espaço e chuta, mas a bola explode na trave!

7' Coutinho recebe na meia esquerda, corta para dentro e chuta, mas a bola perde direção e sobe mais do que devia.

3' GOOOOOOOOOOOOOL DO WEST HAM!!! LANZINI É A FERA!!! Em boa jogada trabalhada dos visitantes, Lanzini recebe cruzamento rasteiro e empurra para o gol do Liverpool, abrindo o placar! 0-1 West Ham!

0' ROLA A BOLA EM ANFIELD!! O Liverpool é quem dá a saída.

Ao som de You'll Never Walk Alone, os times se preparam para o inicio do jogo!

O West Ham também confirmou os seus titulares para o embate: Randolph, Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell, Obiang, Kouyate, Lanzini, Noble (c), Payet, Sakho.

Faltando poucos minutos para o inicio da partida, o Liverpool confirmou sua escalação e vai a campo com: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez, Lucas, Can, Milner, Firmino, Coutinho, Benteke.

Já o treinador dos Hammers, Slaven Bilic seguiu a mesma linha do treinador rival de logo mais. "Liverpool será o jogo mais difícil para nós até agora. Eles têm sete pontos, mas não têm marcado muitos gols, entretanto não tomaram nenhum. Os resultados são diferentes", analisou.

Lembrando do confronto que o West Ham bateu o Arsenal na primeira rodada, o treinador do Liverpool, Brendan Rodgers disse na entrevista pré-jogo que o jogo de daqui a pouco será o mais difícil das quatro primeiras rodadas. "Com certeza vai ser o jogo mais duro até agora porque sabemos o que aconteceu na última vez que eles jogaram fora de casa. Eles fizeram um jogo muito bom e conseguiram um ótimo resultado, e, sem ilusões, sabemos que será o jogo mais difícil", explicou o treinador.

O palco do confronto de logo mais é o Anfield Road. Com capacidade para 45.276 torcedores, o estádio costuma estar sempre lotado e não deve ser diferente dessa vez. Lugar de diversos momentos fantásticos para o Liverpool e para o futebol inglês em geral, é sempre bem divertido os jogos em Anfield.

FIQUE DE OLHO! Dimitri Payet, meia do West Ham. Ex-Olympique de Marseille, Payet mostrou já na partida de abertura da PL o porquê dos dez milhões de libras que o West Ham pagou nele. O francês já tem um gol e uma assistência no campeonato, e pode ser arma decisiva para os Hammers com sua visão de jogo.

FIQUE DE OLHO! Phillipe Coutinho, meia do Liverpool. O brasileiro está em sua terceira temporada com a camisa do time de Anfield e já conquistou os torcedores do time. Visão de jogo, dribles rápidos, passes precisos e velocidade são características que podem fazer a diferença no confronto e Coutinho detém todas e, por isso, pode decidir o jogo com um passe e até um gol.

Em 2012, 35 mil pessoas viram no Upton Park o Liverpool vencer a equipe da casa por 3-2 em um jogão. O West Ham acabara de subir de divisão e virou o jogo depois de Glen Johnson abrir o placar para os Reds. Mas, em três minutos, o time de Merseyside virou o jogo a seu favor e venceu a partida. Veja os gols:

Já a última vitória dos Hammers aconteceu no primeiro turno da temporada passada. Jogando em seu estádio, o Upton Park, a equipe londrina venceu com gols de Reid, Sakho e Amalfitano. Sterling descontou para os visitantes na ocasião. Reveja os gols da partida:

No último confronto entre os dois times, o Liverpool levou a melhor. Com gols de Sterling e Sturridge, os Reds venceram o West Ham por 2-0 e continuaram com a bela arrancada que andavam tendo no período (o jogo foi em janeiro deste ano). Confira os gols:

Na história do confronto os donos da casa hoje estão na frente - e devem ficar lá por um bom tempo. São 70 vitórias contra apenas 25 do West Ham. Além disso, empataram 34 vezes.

Os Hammers receberam no sábado passado (22) o recém-promovido Bournemouth e perderam por notórios 4-3. Wilson anotou um hat-trick para os visitantes do jogo e Pugh marcou o outro gol da equipe. Pelo lado dos donos da casa, Noble, Maiga e Kouyate marcaram, mas não sendo o suficiente.

Os visitantes do confronto ocupam a décima primeira posição com três pontos ganhos em três rodadas. A boa vitória sobre o Arsenal na primeira rodada foram os únicos pontos conquistados pelo West Ham, sofrendo duas derrotas após isso.

Na última segunda-feira, a equipe de Merseyside foi a Londres enfrentar o Arsenal, e o placar não saiu do 0. Um jogo onde os dois times tiveram chances reais de gols mas não conseguiram mudar o placar inicial da partida e, por isso, fizeram um ótimo jogo.

O mandante da partida é o Liverpool que ocupa a terceira posição na tabela de classificação da Premier League e, além disso, é, junto aos dois times de Manchester, um dos três times que não tomaram gols ou perderam no campeonato. Foram duas vitórias pelo placar mínimo e um empate por 0x0.

Bom dia torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo entre Liverpool x West Ham, em Anfield, válido pela 4ª rodada da Barclays Premier League 2015/16. O horário do jogo é 11h. Fique conosco!