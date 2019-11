Grupos da Uefa Europa League 2015/2016 são sorteados

Nesta sexta-feira (28), o Principado de Mônaco sediou o sorteio da fase de grupos da Uefa Europa League 2015/2016. A cerimônia rendeu grupos equilibrados.

A chave apontada como "Grupo da Morte" é o Grupo A, que conta com Ajax, Celtic, Fenerbahçe e Molde. Dono de oito taças europeias (quatro da Champions, uma da Copa da Uefa, uma Taça das Taças e duas Supercopas), o Ajax se reencontrará com Robin Van Persie, atacante holandês revelado pelo rival Feyenoord. Outro campeão europeu do grupo é o Celtic, detentor da Copa dos Campeões Europeus de 1967. Já o Molde é o atual campeão norueguês.

Os integrantes do Grupo B são o Rubin Kazan do meia brasileiro Carlos Eduardo, o gigante Liverpool, o tradicional Bordeaux e o estreante Sion. Já o Grupo C tem a ilustre presença do Borussia Dortmund, que medirá forças com escretes do Leste Europeu: PAOK, Krasnodar e outro estreante, o Gabala.

O cabeça-de-chave do Grupo D é o Napoli. Semifinalistas da última Europa League, os partenopei têm Club Brugge, Legia Varsóvia e o surpreendente Midjylland - que despachou o Southampton nos playoffs - pela frente.

Os adversários do Villarreal no Grupo E são Viktoria Plzen, Rapid Viena e Dínamo Minsk - os bielorrussos impressionaram o planeta ao eliminar o endinheirado Red Bull Salzburg nos pênaltis, nos playoffs. Por sua vez, o Olympique de Marseille defrontará Braga, Slovan Liberec e Groningen no Grupo F.

A Lazio caiu em grupo considerado difícil. Brigará por vagas no mata-mata com o Dnipro, vice-campeão da última UEL, o Saint-Étienne, maior campeão francês, e o Rosenborg, maior campeão norueguês, no Grupo G.

No Grupo H, o Sporting terá as pesadas concorrências de Besiktas e Lokomotiv Moscou. O Skënderbeu, primeiro clube da Albânia presente em uma fase de grupos de uma competição europeia, tentará surpreender. O Grupo I também conta com a presença de um debutante em torneios internacionais: o Belenenses, que terá a complicada missão de enfrentar Basel, Fiorentina e Lech Poznan.

Tottenham, Anderlecht, Monaco e Qarabag formam o Grupo J. Dando prosseguimento às chaves, o Grupo K é composto por Schalke 04, APOEL, Sparta Praga e Asteras Tripoli.

Por fim, o Grupo L tem o Athletic Bilbao, atual supercampeão espanhol, presente. O clube do País Basco degladiará com AZ Alkmaar, Augsburg e Partizán Belgrado.

O pontapé inicial da fase de grupos da Liga Europa será dado em 17 de setembro. A final está agendada para o dia 18 de maio e terá o St. Jakob-Park como palco. O estádio da grande decisão se localiza na Basileia, na Suíça.

Confira os grupos da Uefa Europa League 2015/2016: