Saint-Étienne bate Milsami Orhei e se classifica à fase de grupos da Europa League

Nesta quinta-feira (27), Saint-Étienne e Milsami Orhei decidiram uma vaga na fase de grupos da Uefa Europa League 2015/2016 no Stade Geoffroy-Guichard, depois de empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena Zimbru. O clube francês carimbou o passaporte com um gol do meia Benjamin Corgnet aos 15 minutos da primeira etapa.

O tento da classificação veio após escanteio cobrado pelo meia Valentin Eysseric. Corgnet subiu mais do que a defesa adversária e cabeceou para as redes. A bola ainda desviou no zagueiro Petru Racu antes de entrar. Contudo, o árbitro russo Aleksey Eskov concedeu o gol para o camisa 8 alviverde.

À frente no marcador, os donos da casa controlaram o jogo ao seu gosto. Ainda desperdiçaram chances de ampliar a vantagem. Mas nada que comprometesse as pretensões do clube.

Com a vaga na fase de grupos assegurada, o Sainté conhecerá seus próximos adversários na competição continental na manhã de sexta-feira (28). Às 8h, horário de Brasília, o Principado de Mônaco recebe o sorteio dos grupos da UEL. Os Stéphanois estarão no pote 3.

No domingo (30), às 9h de Brasília, os comandados de Christophe Galtier jogam novamente em casa. Dessa vez, o adversário será o Bastia, pela quarta rodada da Ligue 1. Os Verts somam 10 pontos e ocupam a 10ª posição do campeonato nacional.

Fora das competições continentais, o Milsami volta a campo no mesmo dia, quando visita o vice-lanterna Academia Chisinau no Stadionul Satesc, às 11h de Brasília. A equipe comandada por Iurie Osipenco milita na quinta colocação, com cinco pontos acumulados.

Confira outros resultados dos jogos de volta dos playoffs da Uefa Europa League 2015/2016:

Kairat Almaty (Cazaquistão) 2 x 1 Bordeaux (França) - placar agregado: 2 x 2 (Bordeaux classificado pelo gol fora)

Jablonec (República Tcheca) 0 x 0 Ajax (Holanda) - placar agregado: 0 x 1

Qarabag (Azerbaijão) 3 x 0 Young Boys (Suíça) - placar agregado: 4 x 0

Rubin Kazan (Rússia) 1 x 0 Rabotnicki (Macedônia) - placar agregado: 2 x 1

HJK (Finlândia) 0 x 0 Krasnodar (Rússia) - placar agregado: 1 x 5

Videoton (Hungria) 0 x 1 Lech Poznan (Polônia) - placar agregado: 0 x 4

FC Thun (Suíça) 3 x 3 Sparta Praga (República Tcheca) - placar agregado: 4 x 6

Rosenborg (Noruega) 0 x 1 Steaua Bucareste (Romênia) - placar agregado: 3 x 1

Brøndby (Dinamarca) 1 x 1 PAOK (Grécia) - placar agregado: 1 x 6

Hajduk Split (Croácia) 0 x 1 Slovan Liberec (República Tcheca) - placar agregado: 0 x 2

Panathinaikos (Grécia) 2 x 2 Gabala (Azerbaijão) - placar agregado: 0 x 1 (Gabala classificado pelos gols fora)

AZ Alkmaar (Holanda) 2 x 0 Astra Giurgiu (Romênia) - placar agregado: 4 x 3

Fenerbahçe (Turquia) 3 x 0 Atromitos (Grécia) - placar agregado: 4 x 0

Vojvodina (Sérvia) 0 x 2 Viktoria Plzen (República Tcheca) - placar agregado: 0 x 5

Standard Liège (Bélgica) 3 x 1 Molde (Noruega) - placar agregado: 3 x 3 (Molde classificado pelo gol fora)

RB Salzburg (Áustria) 2 (2) x (3) 0 Dínamo Minsk (Bielorrúsia) - placar agregado: 2 x 2

Borussia Dortmund (Alemanha) 7 x 2 Odd (Noruega) - placar agregado: 11 x 5

Athletic Bilbao (Espanha) 1 x 0 Zilina (Eslováquia) - placar agregado: 3 x 3 (Athletic Bilbao classificado pelo gol fora)

Midtjylland (Dinamarca) 1 x 0 Southampton (Inglaterra) - placar agregado: 2 x 1

Legia Varsóvia (Polônia) 3 x 2 Zorya Lugansk (Ucrânia) - placar agregado: 4 x 2

Belenenses (Portugal) 0 x 0 Rheindorf Altach (Áustria) - placar agregado: 1 x 0

Potes do sorteio da fase de grupos: