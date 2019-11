Monaco anuncia chegada do lateral-esquerdo Fábio Coentrão, ex-Real Madrid

No início da noite desta sexta-feira (29), o Monaco anunciou oficialmente a chegada do lateral Fábio Coentrão. O português chega por empréstimo de uma temporada ao principado, cedido pelo Real Madrid. O atleta substituirá Layvin Kurzawa, que recentemente foi contratado pelo Paris Saint-Germain.

Na última temporada, Coentrão não teve uma regularidade no Real Madrid, ficando diversas vezes no banco de reservas. A caminhada do português no clube da capital espanhola durou quatro temporadas, sendo que em nenhuma delas Coentrão rendeu o pesado investimento. Mesmo assim, conseguiu ser campeão de tudo nos Merengues, vencendo Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Uefa Champions League, Mundial de Clubes e por fim a Supercopa Europeia.

No Monaco, Coentrão terá muitos compatriotas, pois além do treinador Leonardo Jardim, a equipe do principado possui sete portugueses, como também outros três brasileiros.

Na apresentação oficial, o diretor geral do Mônaco, Vadim Vasilyev, mostrou na entrevista cedida ao site oficial do clube, que está muito feliz pela chegada do jogador ao principado. "Estamos encantados por dar as boas vindas ao Fabio Coentrão. O Fábio trará não só o seu talento, como a sua experiência para o grupo. Essa chegada fortalece o nosso projeto e mostra as nossas ambições para a temporada.", declarou Vasilyev.

Fábio Coentrão foi revelado pelo Rio Ave, onde permaneceu por sete temporadas. Posteriormente, foi vendido Nacional, da Madeira e logo em seguida cedido ao Zaragoza. A carreira do promissor jogador decolou em 2009, quando chegou ao Benfica. Nos dois anos no Glorioso, foram 80 partidas e oito gols marcados, virando jogador chave da equipe. Ganhou um Campeonato Português e duas Taças da Liga. Em 2012, chegou ao Real Madrid. Pela Seleção Portuguesa, Coentrão participou das Copas de 2010 e 2014.

Na Ligue 1, o Monaco ocupa a oitava posição, somando cinco pontos. Neste domingo (30), a equipe do Principado recebe o líder Paris Saint-Germain, no Stade Louis II.