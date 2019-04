Com dois gols de Grifo, Freiburg goleia Sandhausen em casa pela 2. Bundesliga

Nesta sexta-feira (28), Freiburg e Sandhausen se enfrentaram pela 5° Rodada da 2. Bundesliga 2015/16, no Schwarzwald-Stadion em Freiburg. A equipe da Floresta Negra que vive um bom momento na competição enfrentou uma das sensações desse inicio de temporada e que estava invicto no campeonato.

Os donos da casa abriram o placar aos 9 minutos, Gunter cruzou na área Petersen desviou de cabeça para Frantz que sem marcação pegou de voleio e fez um belo gol, colocando sua equipe em vantagem no marcador. A equipe visitante teve a oportunidade de empatar com Wooten, o jogador recebeu ótimo passe de Zillner e arriscou pra fora.

Só que aos 30 minutos, a equipe da Floresta Negra aumentou, a jogada começou no campo de defesa, Abrashi roubou a bola de Linsmayer e tocou para Frantz que arrancou e tabelou com Hofler, depois o mesmo jogador entrou na área, dando um leve toque na saída do goleiro e Petersen empurrou para o gol, ampliando para o time da casa.

Ainda na primeira etapa fizeram o terceiro gol aos 37 minutos, Philipp tocou na esquerda para Grifo, o meio campista se livrou do marcador em seguida mandou no canto do goleiro, marcando um belo gol.

Na segunda a etapa fez o quarto gol, novamente com Grifo, jogador cobrou falta com perfeição e fez um golaço, foi à segunda chance de bola parada no jogo, a outra foi no travessão.

Os visitantes descontaram no final da partida, em cobrança de escanteio batido por Zillner na área e Hübner de cabeça mandou para o gol, descontando para o alvinegro.

Com o resultado a equipe da Floresta Negra subiu para a segunda colocação com 12 pontos, e divide a liderança com Bochum que joga na rodada. Já os alvinegros caíram para sétimo com 7 pontos.

A próxima partida do Freiburg será fora de casa diante do Kaiserslautern, no Fritz Walter Stadion. Já o Sandhausen recebe no Hardtwaldstadion a equipe do Bochum, ambas as serão no dia (11/09).

Em jogo equilibrado Union Berlin e RB Leipzig empatam na capital alemã

No An der Alten Försterei em Berlin, a equipe do Union Berlin recebeu o RB Leipzig, a equipe da capital que ainda não venceu na temporada e empatou seus últimos jogos recebeu um time que vinha de derrota e buscava reabilitação no campeonato. A partida foi equilibrada e terminaram empatado em 1 a 1, os gols foram marcados por Brandy para o time da casa e Parensen marcou contra.

Com o resultado a equipe de Berlin está na décima colocação com 4 pontos, já o Leipzig está em quinto com 8 pontos. A próxima partida do Union Berlin será fora de casa contra o Karlsruher no Wildparkstadion no próximo dia (12/09). Já o RB Leipzig recebe na RB Arena a equipe do Paderborn no dia (11/09).

De virada Heidenheim vence Kaiserslautern e sobe na tabela

Na Voith-Arena o Heidenheim enfrentou o Kaiserslautern, as duas equipes estavam invictas na competição se enfrentaram para subir na tabela. A partida foi movimentada e os donos da casa venceram por 3 a 1, os gols foram marcados por Morabit, Schnatterer e Leipertz e para a equipe visitante Przybyłko marcou.

Com o resultado a equipe do sul da Alemanha subiu para a terceira colocação com 10 pontos. Já o Die Rothen Teufel caíram para o sexto lugar com 8 pontos. A próxima partida do Heidenheim será fora de casa contra o Arminia Bielefeld na Schüco Arena, no próximo dia (12/09). Já o Kaiserslautern recebe em casa a equipe do Freiburg no dia (11/09).