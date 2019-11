Valencia anuncia contratação do zagueiro tunisiano Abdennour, ex-Monaco

O Valencia emitiu na tarde deste sábado (29), um comunicado oficial em seu site, confirmando a contratação do ex zagueiro do Mônaco, Aymen Abdennour. O defensor da Tunísia passou nos exames médicos feitos ainda no sábado, e assinou um contratado com validade até 30 de junho de 2020.

Com pretenções maiores na temporada 2015/2016, e a recente classificação para a fase de grupos da Uefa Champions League, tem motivado os dirigentes espanhóis, que fizeram muitas contratações na janela de verão. Abdennour é uma delas, e o zagueiro disse estar feliz por assinar o contrato de grande duração e por fazer parte de um projeto que segundo ele é "ambicioso" e "sério".

Em entrevista ao site do clube, o zagueiro afirmou: "Valência é um grande clube na Espanha e na Europa, não tive dúvidas. Estou feliz de estar aqui em um projeto ambicioso e sério, eu quero agradecer ao pessoal técnico, Lay Hoon e Peter Lim. Vou dar tudo para ter uma boa temporada com meus novos companheiros de equipe e espero ganhar como jogos. Eu sei muito bem o clube e os seus jogadores, todo mundo sabe Valencia CF, porque têm muitos troféus e é um grande futebol. Estou muito feliz por vir para a melhor liga do mundo e espero fazer um bom jogo na equipe", disse.

Abdennour vem de uma bela temporada no AS Monaco, onde na última temporada jogou 26 jogos e ajudou a classificar o time para os playoffs da Champions League. Coincidentemente, o zagueiro foi eliminado da competição pelo mesmo Valência na terça-feira passada (25) . Nascido na Tunísia, iniciou a sua carreira no Werder Bremen antes militar em Toulouse, AS Monaco e agora terá novos rumos na carreira, nas redondezas do Estádio Mestalla. O jogador está cheia internacional para a equipa nacional da Tunísia.