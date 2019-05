Luis Enrique exalta equilibrio do Barcelona após triunfo ante Málaga

Neste sábado (29), o Barcelona enfrentou o Málaga, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou. Depois de 272 minutos sem marcar contra os andaluzos, o Barcelona venceu em casa pelo placar mínimo, com um belo gol de Vermaelen, o primeiro desde sua chegada ao Barcelona na temporada passada.

Com o resultado, o Barça mantem o 100% de aproveitamento e chega aos seis pontos, chegando na liderança, empatado com o Celta de Vigo. Já o Málaga, caiu para o 10º lugar, com apenas um ponto.

Luis Enrique, treinador do Barcelona, falou à imprensa sobre o confronto: “Eles nos apresentaram as mesmas dificuldades da temporada passada, mas nós fomos muito bem. Contra equipes assim, necessitamos ser eficientes e não nos desestruturar. São jogos que te convidam ao desespero, mas a equipe não se perdeu e permaneceu posicionada de forma perfeita. Fizemos uma partida muito completa, fomos superiores e tivemos paciência”, declarou.

“Durante o intervalo, nós conversamos e não tivemos duvidas que o gol chegaria”, completou.

O asturiano também comentou a atuação de Thomas Vermaelen. O zagueiro passou a temporada passada se recuperando de uma lesão na coxa e vem fazendo um ótimo começo no campeonato: “Não me surpreende o nível do Vermaelen. Ainda não está 100% e precisa continuar somando minutos. É um jogador que tem muito peso em jogadas de bola parada. Tem muita personalidade e é um jogador esperto”, falou.

Outro jogador citado pelo técnico foi Sergi Roberto. Substituindo Daniel Alves na lateral-direita, vem acumulando boas atuações nesta posição, além de ganhar a confiança de ‘Lucho’: “Ele me agrada em tudo futebolisticamente. É um jogador com uma capacidade intelectual muito alta. Estou muito contente que esteja tendo minutos, porque ele merece, e espero que continue assim. Esteve muito bem no nível defensivo”, disse.

Luis Enrique não se esqueceu de comentar a atuação de Neymar. O brasileiro está voltando de uma caxumba e está em ritmo de pré-temporada. “É difícil fazer o que Neymar fez ontem, depois de poucos dias de treinamento, mas já está em um nível altíssimo. Qualquer outro não conseguiria, mas ele sim”, finalizou.

O Campeonato Espanhol terá uma pausa para a data Fifa, mas o Barcelona voltará no dia 12 de setembro, contra o Atlético de Madrid.