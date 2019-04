Chicharito Hernández assina com o Bayer Leverkusen por três temporadas

Nesta segunda-feira (31), no ultimo dia de transferências, o Bayer Leverkusen anunciou o atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, que estava no Manchester United. O jogador de 27 anos assinou com a equipe aspirina até junho de 2018. A negociação saiu em torno de 13 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais).

Chicharito, que tinha pouco espaço depois da chegada de Louis Van Gaal ao clube inglês, na temporada passada esteve emprestado ao Real Madrid, mas não se firmou no clube merengue e voltou para Manchester. Em seis temporadas nos “Red Devils” foram 157 partidas e 59 gols marcados. O jogador foi revelado no Chivas Guadalajara em 2006. Pela seleção mexicana esteve em 74 partidas e marcou 40 gols.

Na sua chegada ao novo clube, o atacante falou de jogar na Bundesliga: “Buscarei meu espaço na minha equipe, agradeço ao Manchester United por ter aberto as portas para mim. Agora é pensar no Leverkusen, vou trabalhar para conquistar meu espaço na equipe e terei grandes concorrentes. É um novo desafio que terei na carreira e jogar a Bundesliga é muito especial, é como na Premier League que é uma liga das mais disputadas da Europa. Espero contribuir com o meu futebol em meu novo clube”.

O diretor esportivo Rudi Voller disse sobre a chegada do atacante: “É um grande jogador e tem muito talento, fizemos a oferta a ele e seu agente que agradou a ambos que viram a proposta. Ele é um fazedor de gols e ajudará a nossa equipe nesta temporada que está começando. Agora ele irá se integrar ao grupo e começar os treinamentos”.

Com a chegada de Chicharito, os aspirinas emprestaram o australiano Robbie Kruse por uma temporada ao Stuttgart. A equipe tem a disputar, além da Bundesliga, a DFB Pokal, que terá a segunda fase disputada no final de outubro, e a fase de grupos da Uefa Champions League. O primeiro adversário será o BATE Borisov na Bay Arena no dia 16/09.