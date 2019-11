Internazionale vende Hernanes à Juventus e anuncia Felipe Melo no último dia de mercado

No último dia da janela de transferência, a Internazionale voltou a ser destacar novamente. Mesmo depois de renovar com o Galatasaray, Felipe Melo foi contratado pelo time nerazzurro, e o brasileiro Hernanes trocou o clube de Milão pela rival Juventus.

Que a Internazionale foi um dos times italianos que mais contratou nessa temporada isso ninguém contesta, mas o que ninguém esperava mesmo é que a Beneamata mantivesse sua intensidade no calciomercato também no último dia da janela de transferência. Ao todo foram sete movimentações, quatro saídas e três contratações. Depois de acertar a contratação de Ivan Perisic junto ao Wolfsburg, que foi oficializado no último domingo (30), a Internazionale voltou ao mercado e reforçou ainda mais o seu plantel, trazendo jogadores para o meio de campo e o setor defensivo.

Mas antes de falar de quem chegou, vamos falar dos que saíram, e a venda de um dos jogadores nessa segunda-feira (31) não agradou muito a torcida. Depois de perde Xherdan Shaqiri para o Stoke City, da Inglaterra, e Mateo Kovacic para o Real Madrid, da Espanha, hoje a Internazionale abriu mão de mais um queridinho dos torcedores. Contratado em Janeiro de 2014, o brasileiro Hernanes foi negociado por 11 milhões de euros. A venda em sim não foi o maior problema, e sim para quem o clube negociou o jogador.

Desde cedo surgiram boatos de que a Juventus teria sondado o atleta, o que mais tarde foi confirmado e oficializado pela equipe de Turim. A ida de Hernanes para o maior rival foi o assunto mais comentado na Itália, mas diferente da transação que envolveu certa vez Fredy Guarin - outro querido dos torcedores e quase trocado por um jogador da Vecchia - quando Erick Thohir, presidente e proprietário do clube, interviu de última hora na negociação, nessa segunda-feira não houve qualquer tipo de interferência e o brasileiro vai vestir a camisa bianconera pelas próximas duas temporadas.

Outros três jogadores deixaram o clube nesse deadline de Agosto: Marco Andreolli, Saphir Taider e Ezequiel Schelotto. O zagueiro italiano foi emprestado ao Sevilla até o final da temporada, tendo o clube espanhol ainda a opção de compra. Já o argelino Taider voltou ao Bologna, também por empréstimo com opção de compra. O ítalo-argentino Schelotto chegou à um acordo com o clube e rescindiu o seu contrato amigavelmente.

Se a Internazionale por um lado perdeu um brasileiro, por outro trouxe logo dois, ambos "importados" da Turquia. O primeiro é o lateral-esquerdo Alex Telles, ex-Grêmio, que foi emprestado pelo Galatasaray ao clube nerazzurro até o final dessa temporada, podendo ser comprado em definitivo ao fim do contrato. O principal alvo do time de Milão era o português Fabio Coentrão, que acabou preterindo o Mônaco, da França, então a Beneamata recorreu ao lateral gaúcho para suprir a posição que, até então, não contava com um jogador de ofício.

Quem também trocou o Galatasaray pela Internazionale foi o meia Felipe Melo. Depois de renovar com o clube turco até 2019 e ser descartado de voltar para a Itália, a transferência do volante para Milão pegou todo mundo de surpresa nessa segunda. Melo foi vendido à Internazionale por um pouco mais de 3,5 milhões de euros mais bônus, e deve chegar na Itália nos próximos dias para realizar os exames e se apresentar à Roberto Mancini, aquele que pediu a contratação do volante, sendo o principal responsável pela segunda passagem do brasileiro pelo futebol italiano.

Por último, mas não menos importante, a Internazionale anunciou também a chegada do sérvio Adam Ljajic. O meia-atacante é outro que chega por empréstimo com opção de compra, da Roma. Coincidência ou não, Ljajic ganhou destaque na Itália quando atuou pela Fiorentina de 2010 à 2013, sendo um dos principais destaques do time ao lado de Stevan Jovetic, que também foi contratado pela Internazionale nessa temporada e, juntos, vão poder reeditar a dupla de sucesso que foram na Viola.

As caras novas na Internazionale já poderão ser vistas na próxima rodada, e num clássico. Depois das datas Fifa, no dia 15/09, o time nerazzurro tem o derby de Milão contra o Milan, válido pela 3ª rodada da Serie A.