Málaga acerta com promessa Hachim Mastour por empréstimo junto ao Milan

O Málaga CF anunciou nesta segunda-feira (31) um acordo de empréstimo com o jovem meia-atacante Hachim Mastour junto Milan. O jovem marroquino tem contratato válido por duas temporadas e vai à Espanha para adquirir experiência e ritmo de jogo. O Málaga detém o direito de compra do jogador ao final do contrato. O valor é de aproximadamente £ 5 milhões.

Mastour fez sua pré-temporada pelo Milan, e agora ficará na Espanha pelas próximas duas temporadas e é considerado um dos jogadores mais promissores em território internacional. O jogador é um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Ele fez sua estreia em Milão, em novembro 2014 em um amistoso contra o San Lorenzo e depois repetido em outro amistoso no mesmo ano contra o Real Madrid substituiu El Shaarawy na última parte do jogo.

Nascido na Itália em 1998, na cidade de Reggio Emilia, Hachim Mastour começou sua carreira no AC Reggina, antes de ingressar AC Milan em julho de 2012 com 14 anos. Foi promovido ao time principal no início da temporada 2014-15, pelo técnico Filippo Inzaghi. Seu primeiro gol como jogador profissional foi marcado contra o Legnano, numa partida amistosa vencida por 5 a 1, com direito a golaço da jovem promessa. Com apenas 17 anos, Mastour é tido como uma jóia entre os europeus.

Com 16 anos e 363 dias, Hachim tornou-se o jogador mais jovem na história do Marrocos à estrear com o titular. Suas principais características são a velocidade, agilidade e dribles com a bola. Talvez pelo seu precoce começo, o marroquino ainda não engrenou na carreira.