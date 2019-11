Raúl Garcia se despede do Atlético de Madrid: "Este mundo de tantos egos não vai comigo"

Foi realizada neste terça-feira (01), no estádio Vicente Calderón, a despedida oficial do meia Raúl Garcia, que agora vai atuar com a camisa do Athletic Bilbao pelas próximas cinco temporadas. Ele para a despedida foi junto de sua filha e sua esposa, acompanhado pelos, agora, ex-companheiros de clube, o goleiro Moya, os meias Koke, Gabi e Tiago, e os laterais Juanfran, Jesus Gamez e Filipe Luis.

Emocionado, Raúl Garcia foi breve e disse: "Estou muito orgulhoso de tudo o que tenho aqui. Estou me sentindo muito feliz e com missão cumprida que as pessoas me conhecem pessoalmente. Ensinaram-me que quando você trabalha com nobreza obtém resultados. Mas é difícil para as pessoas reconhecer as coisas neste mundo de tantos egos que não vão comigo. Estou muito feliz e com a sensação de ter conseguido o que queria.", disse.

Para finalizar, o ex-meia rojiblanco aconselhou a torcida a ter paciência com os novos jogadores, e que estão todos no mesmo barco: "O único conselho que posso dar é que os torcedores tenham paciências com os jogadores. Estamos todos no mesmo barco indo na mesma direção. Tenho trabalho único e limitado e, portanto, eu acredito que as pessoas gostam de mim. Meu modo de ser e de como eu jogo no campo têm muito em comum.", finalizou.

Vendido ao Athletic, Raúl estava desde 2007 no Atlético de Madrid, vindo do Osasuna, onde atuou na temporada 2011/12 por empréstimo. No total, Raúl Garcia realizou 325 partidas pelo clube, e marcou 46 gols. Em Madrid, o meia de 29 anos conquistou seis títulos na sua passagem: a Supercopa da Europa (2010 e 2012), Supercopa da Espanha (2014), Copa do Rei (2012/13), Uefa Europa League (2009/10) e o Campeonato Espanhol (2013/14), ele também foi vice-campeão da Uefa Champions League na temporada 2013/14, quando fora derrotado naquele histórico jogo contra o Real Madrid na final.