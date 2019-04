Douglas Costa não se intimida com críticas e diz que repetirá 'lambreta'

O brasileiro que era criticado em sua seleção nacional, e hoje é aplaudido de pé nos gramados do Allianz Arena, 'aprontou' para cima de seu adversário no último final de semana, aplicando uma lambreta perto da linha lateral. Como seu time já estava vencendo por 3 a 0, levantou-se novamente a polêmica que também já foi sobre Neymar. Entre muitas opiniões, há quem diga que o lance foi uma falta de respeito quanto ao atleta do time adversário, e inclusive ao clube. O Bayern venceu o jogo com placar elástico e Douglas Costa fez grande atuação.

Quanto a isso, Douglas Costa não se mostrou perturbado, e afirmou, que se preciso, faria o lance de novo, como uma forma de se livrar da marcação adversária. O brasileiro garante que não mudará seu jeito dentro de campo: "O pessoal ainda fala muito, falei com Robben depois do jogo e ele disse da qualidade do brasileiro e para eu tomar cuidado com as pancadas do futebol alemão. Eu agradeci e disse que se tiver que fazer de novo, eu farei", disse o meia com personalidade, em entrevista pela seleção brasileira.

Sobre a possível resposta de violência dos adversários, o meia disse que é algo normal em relação ao Brasil: "Pancada é pancada, lá o pessoal bate, aqui também, a gente precisa escapar", afirmou. Além do destaque no último jogo, Douglas vem jogando bem desde a pré-temporada com Guardiola, o seu protagonismo é cada vez mais refletido em campo, e nos treinos.

No momento, o meia está substituindo Ribéry, que está lesionado, e vem ocupando bem o cargo do francês. Quanto a isso, Douglas disse: "Se não fosse eu, ia ser quem? Tinha eu ser eu, porque o Robben e o Ribery estavam machucados nos primeiros jogos", afirmou.

Analistas de todo o mundo confirmam a tese de que Douglas junto de Guardiola, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo, e que o brasileiro se adaptou muito rápido ante as ideias de jogo impostas pelo espanhol: "O Guardiola é um treinador ofensivo e nosso time tem muita posse de bola, sempre em ataques rápidos e essas são minhas características", finalizou.