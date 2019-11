Allegri exalta Hernanes e diz esperar muitos gols do brasileiro na Juventus

O treinador Massimiliano Allegri exaltou nesta quinta-feira (3) a nova contratação da Juventus, o brasileiro Hernanes. Ao valor de € 11 milhões, o meia deixou a Internazionale após uma temporada aquém das expectativas e assinou contrato com o time de Turim por três temporadas. Em entrevista ao jornal italiano Tuttosport, Allegri se mostrou contente com a chegada de Hernanes à Juve e disse estar na expectativa por muitos tentos do brasileiro.

“Eu estou esperando muitos gols de Hernanes. Estamos falando de um jogador importante, que fez parte da Seleção Brasileira e que certamente vai nos ajudar. Estou feliz com a sua chegada porque ele tem experiência, qualidade, técnica e chuta bem com as duas pernas. Ele também pode bater faltas. É uma excelente contratação”, afirmou o comandante, de 48 anos.

Allegri também elogiou a contratação do jovem meia Mario Lemina, de 22 anos. O jogador, que nasceu no Gabão mas se naturalizou francês, foi contratado por empréstimo, com opção de compra fixado em € 9,5 milhões, junto ao Olympique de Marseille. “Lemina é um jovem de qualidade, embora, é claro, ele vai ter que evoluir ao longo do tempo”, ressaltou.

O treinador italiano comentou sobre as saídas de jogadores importantes como Andrea Pirlo, Carlos Tévez e Arturo Vidal no mercado de transferências e lamentou as lesões dos atletas que vêm tirando o seu sono neste início de temporada.

“A janela de transferências não foi fácil, mas agora temos uma equipe competitiva que pode brigar em várias competições. Alguns jogadores importantes nos deixaram, mas outros com excelentes qualidades chegaram. Infelizmente tivemos casos de lesões. Morata já está de volta, e com o retorno de Marchisio e Khedira nosso meio-campo vai estar completo em termos de números, assim como a partir do ponto de vista tático e técnico”, explicou.

Por fim, Allegri admitiu que sabia que Paul Pogba não deixaria a Juventus, apesar das altas investidas de Barcelona e Chelsea recentemente para tirar o jogador de Turim. O comandante ainda garantiu que o meia francês, novo camisa 10 do time, tem muito para evoluir nas próximas temporadas.

“Fico feliz que ele [Pogba] tenha ficado conosco, mas eu nunca tive dúvidas de que ele poderia sair. Paul é um excelente jogador, mas ele é jovem e pode melhorar ainda mais. Eu acho que ele vai fazer outro grande campeonato, assim como nas últimas temporadas”, finalizou.