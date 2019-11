Goleadas marcam rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo

Nesta semana, as Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018 tiveram placares pouco comuns para o futebol. Nos grupos da segunda fase do torneio, seleções profissionais contrastam com seleções de países onde a estrutura para se praticar futebol é precária ou onde o esporte não é tão popular. Tamanha disparidade foi refletida em diversos placares.

A partida que abriu a terceira rodada das eliminatórias foi o embate entre Japão e Camboja, realizado no Estádio Saitama 2002. A vitória dos nipônicos veio sem dificuldade alguma. O escrete da casa venceu por 3 a 0, com gols de Honda, Yoshida e Kagawa. Placar baixo perto dos que se sucederam.

Os japoneses somam quatro pontos em duas rodadas dividem a vice-liderança do Grupo E com Cingapura, que tem um jogo a mais. A líder é a Síria, que bateu a própria Cingapura pelo placar mínimo e foi a seis pontos. O próximo adversário dos samurais é o Afeganistão, em jogo a ser disputado na próxima terça-feira (8), data da quarta rodada, no Irã. Os afegãos não mandam jogos em seu país por falta de segurança.

Atual campeã da Copa da Ásia, a Austrália não teve piedade de Bangladesh no Perth Oval: venceu por 5 a 0. O triunfo foi construído no primeiro tempo, com tentos de Leckie, Rogic, Barman (contra) e Burns. Mooy completou o passeio na segunda etapa.

Os Socceroos somam seis pontos - duas vitórias em dois jogos - e defenderão a liderança do Grupo B na visita ao Tadjiquistão. No outro compromisso da chave, Jordânia e Quirguistão empataram sem gols.

Paralelamente ao duelo Austrália x Bangladesh, a Coreia do Sul superou o Laos por 8 a 0 no Hwaseong Stadium. Destaque para o meia-atacante Son Heung-Min, autor de três gols. O meia Kwon Chang-hoon marcou duas vezes.

Os sul-coreanos dividem a liderança do Grupo G com o Kuwait, que venceu Myanmar por 9 a 0. O artilheiro da partida foi o atacante Al-Mutawa, dono de hat-trick. Orientais e árabes estão empatados em todos os critérios: seis pontos. 10 gols marcados e nenhum sofrido. Na próxima rodada, a Coreia do Sul visita o Líbano, e os kuwaitianos jogam contra o Laos, também fora de casa.

Pelo Grupo F, que conta com quatro equipes devido à exclusão da Indonésia das Eliminatórias por conta de interferência governamental na federação local, o Iraque estreou com goleada sobre Taiwan: 5 a 1. A seleção iraquiana está mandando seus jogos no Irã por questões de segurança.

Na próxima rodada, os Leões da Mesopotâmia visitam a Tailândia, líder da chave com seis pontos. Os tailandeses folgaram na rodada desta semana. Por sua vez, Taiwan fará o "duelo dos lanternas" com o Vietnã - os escretes ainda não somaram pontos nas Eliminatórias.

No Grupo D, o Irã, que estreara com um surpreendente empate diante do Turcomenistão, goleou Guam por 6 a 0 e se aproximou dos líderes da chave - Omã, que venceu o Turcomenistão por 3 a 1, e a própria seleção de Guam. Agora com quatro pontos somados, os iranianos concentrarão suas atenções para o duelo fora de casa frente à Índia.

O Grupo A concentrou duas das maiores goleadas do dia: Emirados Árabes Unidos 10 x 0 Malásia e Arábia Saudita 7 x 0 Timor Leste. Emiratenses e sauditas somam seis pontos cada, mas os EAU levam vantagem no saldo de gols: 11 a 8.

Na próxima rodada, a Arábia visita a Malásia, enquanto os Emirados serão recepcionados pela Palestina.

O placar mais dilatado da jornada foi o do triunfo do Catar sobre Butão: 15 a 0. O atacante Mohammed Muntari e o meia Ali Assadalla foram os soberanos do duelo, com três gols cada. Por pouco os catarenses não bateram o recorde do Irã, que detém a maior goleada da história das Eliminatórias Asiáticas: 19 a 0 sobre Guam no ano 2000.

A seleção anfitriã da Copa do Mundo de 2022 é a vice-líder do Grupo C, com seis pontos conquistados em duas rodadas. Está atrás somente de Hong Kong, que jogou três vezes - vem de empate sem gols com a China, agora terceira colocada com quatro pontos - e tem sete pontos. As seleções ficarão frente a frente na próxima rodada. Já os chineses defrontarão as Maldivas.

Em um dia recheado de gols, o Grupo H apresentou os marcadores mais baixos: as vitórias de Coreia do Norte e Uzbequistão sobre Bahrein e Iêmen, respectivamente, pelo placar mínimo.

Líderes do grupo com nove pontos, os norte-coreanos folgarão na próxima jornada. Já os uzbeques, que somam três pontos e estão em terceiro, visitarão as Filipinas, donas da segunda posição com seis pontos.