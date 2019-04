Jamaica é surpreendida pela Nicarágua nas Eliminatórias da Concacaf

Na sexta-feira (4), no Independence Park, em Kingston, Jamaica e Nicarágua se enfrentaram pelo jogo de ida da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. Atuais vice-campeões da Copa Ouro - o título ficou com o México - e apontados como favoritos para o duelo, os jamaicanos foram surpreendidos em seus domínios. Os nicaraguenses venceram por 3 a 2, com gols de Manuel Rosas (de pênalti), Carlos Chavarría e Luis Galeano. Darren Mattocks e Adrian Mariappa descontaram para os donos da casa.

Agora, para avançar de fase, os caribenhos necessitam de uma vitória por, no mínimo, dois gols de diferença - ou até mesmo por um, desde que balancem as redes ao menos quatro vezes. Um triunfo jamaicano por 3 a 2 leva o duelo à prorrogação. Já a seleção do país da América Central continental tem a vantagem do empate. Se for derrotada por 1 a 0 ou 2 a 1, também ficará com a vaga. O reencontro está agendado para a próxima terça-feira (8). O palco será o Estádio Nacional Dennis Martínez, em Manágua.

O caminho para a vitória visitante foi aberto aos quatro minutos de jogo. Após bola alçada na área, Lawrence colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro salvadorenho Marlon Mejia marcou pênalti. O meia Rosas partiu para a cobrança e inaugurou o marcador.

A vantagem foi ampliada três minutos mais tarde, quando o atacante Chavarría pegou a defesa desprevenida, arriscou de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Blake. Com apenas sete minutos no relógio, o placar já apontava 2 a 0 para a Nicarágua.

O terceiro gol veio aos dois minutos do segundo tempo. O meia Barrera avançou pela direita e tocou para o meio da área. Lá estava o camisa 10 Galeano, que, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar a pelota para o fundo das redes: 3 a 0.

Sem outra escolha, a Jamaica seguiu em busca da recuperação. A reação começou aos 23 minutos, momento em que o atacante Mattocks deixou a defesa adversária na saudade e finalizou dentro da área, sem chances para o goleiro Lorente.

O segundo gol dos mandantes saiu aos 32. Após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Mariappa, que deu números finais à peleja.

Confira outros resultados dos jogos de ida da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018:

Curaçao 0 x 1 El Salvador

Canadá 3 x 0 Belize

Granada 1 x 3 Haiti

São Vicente e Granadinas 2 x 0 Aruba

Antígua e Barbuda 1 x 0 Guatemala