Com lesão na coxa, meia Bertolacci vira desfalque no Milan para dérbi contra a Internazionale

Além do atacante Mario Balotelli, que está acima do peso e não deve ser opção para o Derby della Madonnina contra a Internazionale, no dia 13 (domingo), no San Siro, pela terceira rodada da Serie A, o Milan anunciou na manhã desta segunda-feira (7) mais um importante desfalque para o dérbi: Andrea Bertolacci.

O meio-campista sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante treinamento da Seleção Italiana na semana passada e retornou ao CT de Milanello para saber a gravidade da contusão. Esperava-se que o jogador pudesse ser recuperar a tempo para o grande dérbi de Milão. Após ser submetido a exames médicos, porém, o Milan confirmou que o jogador não terá condições de jogo até domingo.

“AC Milan comunica que os exames médicos em que Andrea Bertolacci foi submetido hoje mostraram uma pequena lesão no músculo adutor da coxa direita. Em uma semana o jogador irá realizar exames complementares”, informou o clube rossonero em comunicado oficial.

Com isso, o treinador Sinisa Mihajlovic deve promover a entrada do meia eslovaco Juraj Kucka, última contratação do clube na janela de transferências europeia, no time titular. Caso se confirme, Kucka terá sua primeira chance na equipe do Milan. Outras opções para compor a trinca de volantes são: Bonaventura, Mauri, Montolivo, Nocerino e Poli, além do titular e capitão De Jong.

Segundo a imprensa italiana, o exigente comandante sérvio não gostou do desempenho de sua equipe nas primeiras duas partidas da Serie A – derrota para a Fiorentina e vitória sobre o Empoli –, e uma escalação bem modificada àquelas das primeiras rodadas deve acontecer contra a Inter.

Assim, há a hipótese de o Milan ir a campo no domingo com: Diego López; De Sciglio (Abate), Zapata (Rodrigo Ely), Romagnoli e Antonelli (De Sciglio); Poli (Bonaventura), De Jong e Kucka; Bonaventura (Honda); Bacca e Luiz Adriano.