Jamaica reverte desvantagem e elimina Nicarágua nas Eliminatórias da Concacaf

Na última terça-feira (8), Nicarágua e Jamaica decidiram uma vaga na quarta fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. Mesmo em vantagem por ter vencido o jogo de ida, em plena Kingston, por 3 a 2, a seleção nicaraguense viu o sonho da classificação à sua primeira Copa do Mundo terminar com o revés de 2 a 0 diante de seus torcedores. Os gols da vitória jamaicana por 2 a 0 no Estádio Nacional Dennis Martínez, em Manágua, foram anotados pelo atacante Darren Mattocks e pelo meia-atacante Simon Dawkins.

Os visitantes saíram na frente logo aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Watson apareceu no segundo pau e tocou para o meio da área, onde Mattocks abriu o placar. Seis minutos mais tarde, os Reggae Boyz quase ampliaram com Watson, que cabeceou e obrigou o goleiro Lorente a fazer grande defesa.

O resultado ainda dava a classificação aos donos da casa devido aos três gols marcados no terreno do adversário. Mas La Azul y Blanco não quis saber de segurar o resultado e partiu para cima. Com 27 minutos no relógio, Chavarría, um dos carrascos da Jamaica no jogo de ida, acertou o travessão após pegar a sobra na grande área.

Aos 40, mais uma oportunidade foi desperdiçada. Em bobeira da defesa jamaicana, Lazo saiu na cara do gol e finalizou para fora.

Depois de um primeiro tempo a todo vapor, a segunda etapa foi mais morna. Conforme o relógio avançava, o drama aumentava. E justamente na melhor chance que teve nos últimos 45 minutos, a atual vice-campeã da Copa Ouro carimbou o passaporte à próxima fase e evitou o vexame. Quando eram jogados 44 minutos, Dawkins marcou um belo gol após bate e rebate na área.

O contraste de emoções depois do apito final foi inevitável. Choro e desolação de um lado, alegria e alívio do outro.

Classificados, os comandados de Winfried Schäfer, alemão que já comandou equipes como Borussia M'gladbach, Stuttgart e seleção de Camarões, estarão no Grupo B do próximo estágio, juntamente com Costa Rica, Panamá e Haiti. A chave é considerada o "grupo da morte" da quarta fase.

Comandada por Kluivert, Curaçao é eliminada por El Salvador e também dá adeus às Eliminatórias

A noite também foi cruel para a seleção de Curaçao. Sensação das fases anteriores das Eliminatórias da Concacaf, quando despachou Montserrat e Cuba, o escrete treinado pelo ex-jogador holandês Patrick Kluivert sucumbiu diante de El Salvador. Curaçao é a terra natal da mãe de Kluivert.

Os salvadorenhos venceram a ida e a volta pelo placar mínimo. Alexander Larín garantiu a vitória no primeiro jogo, e Jonathan Barrios sacramentou a classificação em San Salvador. O gol da vitória da Selecta no Estádio Cuscatlán veio de cabeça, em bola alçada à área através de cobrança de falta.

El Salvador fará parte do Grupo A, onde medirá forças com México, Honduras e Canadá. Por fim, o Grupo C será formado por Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Guatemala e São Vicente e Granadinas. O pontapé inicial da quarta fase será dado no dia 13 de novembro.

Confira os resultados dos jogos de volta da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018 (placares agregados entre parênteses):

Nicarágua 0 x 2 Jamaica (3 x 4)

El Salvador 1 x 0 Curaçao (2 x 0)

Belize 1 x 1 Canadá (1 x 4)

Haiti 3 x 0 Granada (6 x 1)

Aruba 2 x 1 São Vicente e Granadinas (2 x 3)

Guatemala 2 x 0 Antígua e Barbuda (2 x 1)

Grupos da quarta fase:

Grupo A

México

Honduras

El Salvador

Canadá

1ª rodada:

México x El Salvador

Canadá x Honduras

Grupo B

Costa Rica

Panamá

Haiti

Jamaica

1ª rodada:

Costa Rica x Haiti

Jamaica x Panamá

Grupo C

Estados Unidos

Trinidad e Tobago

Guatemala

São Vicente e Granadinas

1ª rodada:

Estados Unidos x São Vicente e Granadinas

Guatemala x Trinidad e Tobago