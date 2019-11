Paris Saint-Germain lança terceiro uniforme com jogadores brasileiros como modelos

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (9) o terceiro uniforme para a temporada 2015/16. Predominantemente preta, o material faz alusão a uma armadura medieval, com escudo e patrocinadores em cinza e pequenos detalhes em rosa. Cogita-se que o modelo, chamado de “Dark Light” será usada principalmente na Uefa Champions League.

Com Blaise Matuidi, Thiago Silva, Marquinhos, Edinson Cavani e David Luiz de modelos, o clube junto a fornecedora de material esportivo, Nike, lançaram um teaser de apresentação em preto e branco. As vendas começarão nesta quinta-feira (10).

Os três uniformes do Paris Saint-Germain são bem diferenciados. O primeiro trás as cores tradicionais do clube, com a popular faixa vertical vermelha, além do azul e branco. A segunda, em contrapartida, é totalmente branca. Já esta terceira é totalmente escura.

O que chama a atenção no modelo apresentado é uma textura na camisa, em duas cores de cinza, que lembra a forma do material usado nas armaduras, principalmente na parte frontal. O escudo, trás formas geométricas e é monocromático. A gola é no formato ‘V’, com a frase Ici c’est Paris. Nas mangas, uma listra preta se destaca. Shorts e meias pretas completam o kit third do Paris SG.

A novidade fica na numeração. A cor rosa ganhará destaque. É certo que a cor será usada em partidas válidas pela Champions League, onde a fonte numérica fica por conta do clube e da fornecedora. Já na Ligue 1, existe um padrão para os números e nomes e ainda não houve divulgação se a cor será mantida.